Ensimmäinen kerta äitinä ja ilman omaa äitiä — Tuuli Koivisto viettää äitienpäivää ilon ja surun kyynelten keskellä: ”Elämä jatkuu nyt Maijan kautta”

Tuuli Koivisto on 9 kuukauden ikäisen Maija-vauvan äiti. Äitiys on ollut harras toive jo pitkään, mutta kaikki ei ole sujunut kuin elokuvissa. Takana ovat vuosien lapsettomuushoidot, vaikea raskaus ja rankka synnytys. Kaikki on kuitenkin ollut sen arvoista, Koivisto toteaa. Onnellista vauva-aikaa on varjostanut oman äidin menetys. Koivisto on kuitenkin onnellinen, että mummo ja tyttärentytär ehtivät tavata toisensa.