Marraskuussa 2008 työmatkalla ollut myyntimies Liivo Pyvi pyysi lentoemäntä Jasmin Hasania treffeille Helsingin ja Pietarin välisellä lennolla.

Nyt yli vuosikymmen myöhemmin Pyvi ja Hasan istuvat onnellisina yhteisen omakotitalonsa terassilla Helsingin ja Vantaan rajalla ja katselevat poikiensa pallottelua.

Huoleton sinkkuaika on kansainväliselle avioparille enää muisto vain — viime aikoina Hasan, 35, ja Pyvi, 41, ovat kokeneet, millaista on elää ruuhkavuosia.

Elämä pyörii lasten ja työvuorojen ehdoilla

Parilla riittää kiireitä kahden päiväkoti-ikäisen pojan, töiden ja harrastusten takia. Perheen elämä pyörii pitkälti lentoemäntä-äidin työvuorojen ja -matkojen ympärillä.

— Liivo joutuu useimmiten viemään ja hakemaan lapset päiväkodista sekä kuljettamaan jalkapallo- ja jääkiekkoharrastuksiin, kun olen työmatkoilla, Hasan kertoo.

Arkisin äidillä on usein vapaapäiviä, mutta perheen yhteiset viikonloput ovat harvinaisia.

— Kun vapaa viikonloppu osuu kohdalle, nautin siitä, että voimme syödä yhdessä aamupalaa, Hasan sanoo.

Puolisolle apua niin paljon kuin mahdollista

Pariskunta on pyrkinyt selviämään kiireistä auttamalla toisiaan niin paljon kuin mahdollista.

— Liivo saa kiitokset siitä, että hän on antanut minulle aina omaa aikaa ja lepoa, kun olen sitä tarvinnut, Hasan kiittelee.

Eveliina Salomaa Lucas ja Samuel tykkäävät kiipeillä kotipihan puussa. Vieressä katselevat poikien isä Liivo Pyvi ja äiti Jasmin Hasan.

Puolisot hoitavat kotitöitä tasavertaisesti. He eivät jaa vuoroja vaan toimeen tarttuu se, jolla on sillä hetkellä enemmän aikaa. Molemmilla on kuitenkin omat suosikkipuuhansa.

— Jasmin laittaa meistä enemmän ruokaa. Minä taas hoidan usein pyykinpesun ja lakananvaihdon, Pyvi kertoo.

Vauva-aikaa painosti jatkuva väsymys

Ruuhkavuodet ovat olleet parille välillä raskasta aikaa. Ne ovat koetelleet myös heidän suhdettaan, etenkin, kun pojat olivat vaippaiässä.

— He veivät kaiken aikamme. Olin todella väsynyt, ja lapset nukkuivat huonosti, Hasan toteaa.

Pyvi sanoo, että hän pyrki vauva-aikoina tekemään kaikki kotityöt ja piti kaikki isyysvapaat, jotta vaimo voisi keskittyä lastenhoitoon ja joskus hengähtääkin.

— Kävin esimerkiksi välillä kaupassa lasten kanssa, jotta Jasmin saisi hetken levätä.

Osaamme olla stressaamatta turhista asioista paremmin kuin ennen. — Jasmin Hasan

Pyvi myöntää, että myös oma jaksaminen oli koetuksella ison työmäärän ja unettomien öiden vuoksi sekä siksi, että vaimo omistautui lapsille.

Hasan sanoo ymmärtävänsä, miksi aviomies koki olonsa usein ulkopuoliseksi.

— Hän ei saanut minulta läheisyyttä, huomiota ja hellyyttä niin paljon kuin olisi kaivannut.

Pariskunta hoitaa suhdettaan järjestämällä yhteistä aikaa

Vauva-aikojen ongelmista on sittemmin päästy. Pyvi on pyrkinyt järjestämään parille yhteistä aikaa, ja tästä on ollut apua.

— Aluksi yhteinen aika tarkoitti sitä, että kävimme kahdestaan lounaalla tai katsoimme elokuvan, Pyvi kertoo.

Pikkuhiljaa yhteiset tuokiot ovat pidentyneet, kun pojat ovat kasvaneet. Pari on voinut lähteä viettämään iltaa yhdessä.

— Olemme saattaneet varata yöksi hotellihuoneen, vaikka olemme lähellä kotia. Olemme olleet myös usein viikonloppumatkoilla ulkomailla, Hasan kertoo.

Pariskunta kiittää Vantaalla ja Liedossa asuvia vanhempiaan, jotka ovat hoitaneet poikia ja mahdollistaneet parin yhteisen ajan.

Vaikeuksien jälkeen suhde on vahvistunut

Nykyisin aviopari kokee, että ruuhkavuodet ovat vahvistaneet heidän suhdettaan.

— Meillä on paljon yhteistä aikaa, ja nautimme toistemme seurasta. Välillämme on paljon läheisyyttä ja hellyyden osoituksia, ja juttelemme paljon kaikesta: päivän tapahtumista, lapsista, lomista, haaveista, kuvailee Hasan, jolla on israelilaisia sukujuuria.

Eveliina Salomaa Liivo Pyvin ja Jasmin Hasanin talossa riittää vilskettä. Tästä pitävät huolen päivähoitoikäiset pojat Samuel ja Lucas.

Aviopari kokee, että he ovat saaneet myös omat elämänsä takaisin.

— Meille on ollut tärkeää, että voimme taas harrastaa omiakin juttuja ja nähdä ystäviä, koripalloa pelaava suomalais-virolainen Pyvi kertoo.

Parhaat ruuhkavuosien hetket liittyvät Hasanin ja Pyvin mielestä siihen, että on saanut seurata lasten kasvua ja nähdä, miten he oppivat uusia asioita. Lasten sairastumiset taas ovat olleet niitä ikävimpiä juttuja.

Ruuhkavuodet ovat opettaneet avioparille paljon elämästä.

— Osaamme olla stressaamatta turhista asioista paremmin kuin ennen. Osaamme nauttia pienistä ihanista hetkistä, Hasan kuvaa.

Ruuhkavuodet voivat olla todellista superaikaa

Ruuhkavuosina ihminen voi kukoistaa. Niiden ei tarvitse olla selviytymistaistelua.

Tämä on tuoreen Ruuhkavuosiopas-kirjan sanoma, kertoo Julia Isoniemi, yksi sen kirjoittajista.

Kirjoittajia on ihmetyttänyt aiheeseen liitetty "kaaosretoriikka".

— Ruuhkavuosissa rämmitään tai niistä selviydytään. Se on yleistä ja voimakasta kielenkäyttöä.

Haluaisimme, että ruuhkavuosia voitaisiin vielä joskus nimittää tehovuosiksi tai vaikka superajaksi. — Julia Isoniemi

Kirjoittajien mukaan ruuhkavuodet voivat olla ihmiselle valtava voimavara, ja niissä voi löytää itsestään energiaa ja voimaa, jota ei tiennyt olevan olemassakaan.

— Mielestämme elämä on juuri näinä vuosina erityisen rikasta ja täyttä. Haluaisimme, että ruuhkavuosia voitaisiin vielä joskus nimittää tehovuosiksi tai vaikka superajaksi, Isoniemi sanailee.

Ratkaisut haettava omista lähtökohdista

Kirjassaan Isoniemi, Laura Hannola, Johanna Kalliomäki, Linda Rautanen, Laura Rönnholm ja Riina Salmivalli haluavat tuoda tavalliselle työssäkäyvälle omaan tilanteeseen sovellettavia työkaluja ja näkökulmia. He ovat itsekin kiireisiä kasvuvuosia kokeneita äitejä ja eri taustoista tulevia työelämän asiantuntijoita.

— Kirjassa on valtava määrä ajatuksia etäpäiväseksistä Fuck-off Fundin kautta vanhempien latausvuoroon, Isoniemi kuvaa.

Kirjan oivalluksena on, etteivät läheskään kaikki muiden vinkit toimi omaan elämään päälle liimattuina. Ratkaisut on löydettävä omista lähtökohdista käsin.

Älä toteuta muiden odotuksia

Isoniemi painottaa, että ruuhkavuosia elävän kannattaa vaalia omannäköistä elämää, joka ei rakennu muiden asettamien odotusten pohjalta. Elämänsä ohjat voi ottaa omiin käsiin milloin tahansa.

— Kun tunnet itsesi, arvosi, motivaatiosi ja olet armollinen itsellesi, osaat keskittyä olennaiseen ja pystyt kukoistamaan myös töissä ruuhkavuosien aikana. Jos haluat, saat omannäköisesi ja riittävän hyvän vapaa-ajan, perhe-elämän ja työuran.

Heidi Strengell Ruuhkavuosioppaan kirjoittajien mielestä ruuhkavuodet voivat olla ihmiselle valtava voimavara. Ylärivissä Riina Salmivalli, Linda Rautanen ja Julia Isoniemi, keskirivissä Laura Hannola ja Laura Rönnholm. Alarivissä istuu Johanna Kalliomäki.

Ruuhkavuodet nähdään usein pienten lasten äitien yksinoikeutena, mutta Isoniemen mukaan niitä voi kokea monessa elämäntilanteessa, myös ilman pikkulapsia.

— Voi olla intensiivistä vapaaehtoistoimintaa tai hoivavastuu ikääntyvistä vanhemmista tai muusta läheisestä.

Hasanin ja Pyvin vinkit

Miten Jasmin Hasan ja Liivo Pyvi neuvoisivat muita samassa tilanteessa oleva pareja selviämään ruuhkavuosista?

— Olkaa kärsivällisiä. Elämä helpottuu koko ajan, kun lapset kasvavat ja alkavat olla omatoimisempia. Uusia haasteita tulee toki jatkuvasti lasten kasvaessa, mutta sitä itse kasvaa ja kehittyy siinä mukana, Hasan sanoo.

Kun vanhemmat ja parisuhde voivat hyvin, myös lapset ovat onnellisia ja voivat hyvin.

— Auttakaa ja tukekaa toisianne ja olkaa läsnä. Kuunnelkaa ja kysykää toistenne vointia. Järjestäkää yhteistä ja omaa aikaa, Hasan jatkaa.

Pyvi pitää hyvänä ohjeena vanhaa englanninkielistä sanontaa "happy wife, happy life".

— Kuuntele vaimoasi ja huolehdi hänen jaksamisestaan. Äidin hyvinvointi on tärkeää, koska se vaikuttaa koko perhe-elämään. Miehet pääsevät kuitenkin helpommalla silloin, kun lapset ovat pieniä, Pyvi sanoo.

Näin kukoistat

1. Erota muiden odotukset omistasi.

2. Tunne arvosi, vie ne kalenteriisi.

3. Järjestä kotona latausvuoroja eli ehdottomia lepohetkiä molemmille vanhemmille.

4. Hallitse energiaasi, älä niinkään aikaasi.

5. Perusta Fuck-off Fund. Tämä tarkoittaa säästöjä, jotka mahdollistavat unelmien seuraamisen tai ulospääsyn epätyydyttävästä elämäntilanteesta.

6. Pidä rajoistasi kiinni. Tähän auttaa viiden sekunnin sääntö: Kun olet valintatilanteessa, kaiva esiin paperi, johon olet listannut viisi itsellesi läheistä asiaa. Lue listaa taaksepäin viidestä ykköseen. Kun olet kohdalla 1, tee päätös. Älä etsi perusteluja tai muuta mielipidettäsi. Tarkastele, mitä tapahtuu. Helpottuuko omien rajojenpitäminen?

7. Opettele kasvun asenne.

8. Kirkasta, priorisoi, karsi.

9. Rakenna itsesi näköiset ratkaisut.

10. Anna muidenkin tehdä niin.