Minja Askolinin kasvissyönti katkesi villisikaan, sillä se oli "elänyt kuten sen kuuluu elää" – Entistä useamman kasvissyöjän lautasella on nyt lihaa, mutta mikä tahansa ei kelpaa

"Aloin syödä lihaa, kun opin, että on olemassa myös lihantuotantoa, jossa eläimiä kohdellaan hyvin", Minja Askolin, 35, sanoo.

Moni kasvisruokavaliota noudattanut on nykyisin valmis ottamaan lautaselleen myös lihaa. Ei ehdoitta: etenkin eettisistä syistä lihan syömisen lopettaneet haluavat tietää, mitä lihaa syövät, mistä se on tullut ja miten se on kasvatettu.