Touko Aalto väistyy vihreiden puheenjohtajan paikalta, puoluevaltuuskunta valitsee uuden puheenjohtajan

Vihreiden Touko Aalto väistyy puolueen puheenjohtajan paikalta. Vihreät pitää parhaillaan tiedotustilaisuutta asiasta.



— Tarvitsen lisää aikaa toipumiseeni. Vihreät puolestaan tarvitsee puheenjohtajan, joka voi johtaa puolueen kohti vaaleja tässä ja nyt, Aalto toteaa Facebookiin kirjoittamassaan tekstissä.

Aalto on ollut sairauslomalla syyskuun puolivälistä lähtien. Hänen sijaisenaan on toiminut vihreiden varapuheenjohtaja Maria Ohisalo. Myös muut varapuheenjohtajat Veli Liikanen ja Hanna Halmeenpää ovat ottaneet Aallon tehtäviä vastuulleen. Varapuheenjohtajista vain Halmeenpää on kansanedustaja.



Vihreiden puoluevaltuuskunnan on määrä kokoontua 17.–18. marraskuuta. Kyseinen elin pystyy tarvittaessa valitsemaan uuden puheenjohtajan seuraavaan puoluekokoukseen asti.

