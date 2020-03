Lakaniemen blogi "Iforgothowtoeat" tarjoaa vertaistukea ja tietoa anoreksiasta. Se on myös vastaveto niille anoreksiasivustoille, joilla ihannoidaan laihuutta ja tarjotaan laihdutusvinkkejä.

Ikkunassa on unisieppari karkottamassa pahoja unia ja ajatuksia. Olohuoneessa on näkyvällä paikalla taulu, joka kehottaa elämään, nauramaan ja rakastamaan. Asunto on täynnä mieltä kohottavia mietelauseita.