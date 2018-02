Nuotion voi tehdä Aku Ankan tyyliin tai kuin rakentaisi pientä hirsimökkiä — Tee tulet sen mukaan, käytätkö kuivia vai kosteita puita Osa avotulista soveltuu parhaiten lämmittelyyn, osa ruuanlaittoon. Tässä kolmen eri nuotion teko-ohjeet. Minna Muuronen Nokipannukahvit pääsevät pian nuotion päälle lämpenemään. Retkieväiden valmistumista odottaa lapinporokoira Ringo.

Mikäpä maistuisi paremmalle kuin päiväretken päätteeksi nuotiolla kiehautetut nokipannukahvit, makkarat ja letut. Nuotio tuo lämpöä ja tunnelmaa erityisesti talviseen retkeilyyn. Tulia rakentaessa kannattaa kuitenkin huomioida se, mihin tarkoitukseen nuotiota ensisijaisesti käytetään ja millaisista puista nuotiota ollaan tekemässä.

Erilaisia nuotiomalleja on ainakin kymmenkunta. Esimerkiksi ristikkonuotio ja halkaistusta pölkystä rakennettu raappanan tuli sopivat parhaiten ruuanlaittoon, kun taas rakovalkean ja kynnystulen ensisijainen tarkoitus on antaa lämpöä jopa yön yli.

Nuotiontekijä tarvitsee mukaansa puukon ja tulentekovälineet.

— Puukolla saa vuoltua lastuja sytyttämisen helpottamiseksi, kertoo nuotioasiantuntija, puheenjohtaja Markku Sohlman Mäntyharjun Reissupolku -yhdistyksestä.

Jos nuotio tehdään lumiseen maahan, sille voi latoa ensin puista pohjan, ettei lumi sammuta tulta. Itse nuotio pinotaan sytykkeiden päälle niin, että alimmaiseksi tulevat kiehiset eli puukolla vuollut sytykkeet, sitten muut sytykkeet, kuten tuohi, ja lopuksi risut.

Hyviä nuotiopuita ovat mänty, kuusi ja koivu, neuvoo Metsähallituksen ylläpitämä Luontoon.fi-sivusto. Mikäli puut ovat kuivia ja helposti syttyviä, voidaan sytykkeet asettaa järeämpien puiden päälle. Näin tuli palaa ylhäältä alaspäin ja myrkyllisiä palokaasuja syntyy vähemmän kuin jos puut sytytetään alhaaltapäin.

— Hyvin rakennettu nuotio syttyy kokeneelta tekijältä yleensä yhdellä tulitikulla, Sohlman sanoo.

Katso tästä ohjeet kolmen erilaisen avotulen tekemiseen:

Ristikkonuotio

Minna Muuronen Valmis ristikkonuotio

Ristikkonuotio on rakennetuilla nuotiopaikoilla yleisin ja käytännöllisin. Tämä nuotiotyyppi sopii hyvin ruuanlaittoon ja kahvinkeittoon. Se on tukeva, pitää hyvin muotonsa ja nuotion päälle on helppo lisätä puita. Jos puut ovat kuivat, nuotio myös syttyy helposti.

Puut ladotaan nuotioon kerroksittain ja nimensä mukaisesti ristikkäin, vähän kuin rakentaisi hirsimökkiä.

Tarvitset: Kaksi isompaa halkoa, pienempiä puita sekä sytykkeitä.

1 | Tee isommista puista nuotion pohja. Isommat halot asetetaan samansuuntaisesti toisiaan lähekkäin niin, että puiden väliin mahtuu sytykettä.

Minna Muuronen Pohjapuiden väliin ladotaan sytykkeitä.

2 | Lado pohjan päälle pieniä puita ristikkäin eli 90 asteen kulmassa pohjapuihin nähden. Puut ladotaan yhdensuuntaisesti esimerkiksi niin, että jokaisen tähän kerrokseen tulevan kalikan sivu osoittaa tulentekijään.

3 | Tee kolmas kerros pienistä puista niin, että nämä ovat ristikkäin edellisen kerroksen kanssa. Näin ollen jokaisen tämän kerroksen kalikan pääty on tulentekijää kohti.

4 | Tee halutessasi vielä neljäs kerros.

5 | Kasaa ristikkoa kootessasi keskelle sytykkeitä: lastuja, kiehisiä ja tuohta.

6 | Sytytä nuotio pohjahalkojen välistä.

Kekonuotio

Minna Muuronen Valmis kekonuotio

Kekonuotio on esimerkiksi Aku Ankan sarjakuvista tuttu kartion mallinen nuotio, jossa puut ladotaan niin, että ne nojaavat kärjestään toisiinsa.

Kekonuotio on ristikkonuotiota epävakaampi, sillä se sortuu helposti. Nuotio kuitenkin syttyy hyvin silloinkin, jos käytettävänä on kosteita puita, sillä syttymisvaiheessa liekit nuolevat puita pitkältä matkalta samalla kuivaten niitä. Tästä syystä myös muita nuotiotyyppejä sytyttäessä sytykkeet voi asetella kekonuotion tapaan.

Romahtamisvaaran takia nuotio kannattaa rakentaa paikkaan, jossa sen ympärillä on paljon tilaa.

Tarvitset: 5—6 halkoa, sytykkeitä, halutessasi pieniä kiviä tai pystysuora keppi tueksi.

1 | Sijoita sytykkeet nuotion pohjalle pieneksi pyramidiksi.

Minna Muuronen Sytykkeet kootaan pieneksi kekonuotioksi.

2 | Lado isommat halot sytykkeiden ympärille kartion muotoon niin, että ne nojaavat toisiinsa kärjistään. Isommat halot pysyvät paremmin pystyssä, jos painat niiden alapäätä maahan.

4 | Voit estää isompien halkojen kaatumista tukemalla niitä alapäästään pienillä kivillä. Nuotion keskelle tueksi voi myös asettaa pystysuoran kepin, joka on tökätty toisesta päästään maahan.

5 | Sytytä ja vahdi tulta. Kun keko romahtaa, nuotio yleensä palaa jo hyvin.

Kynnystuli

Minna Muuronen Pieni versio kynnystulista.

Kynnystuli on lämmittelyyn hyvin soveltuva nuotio, jolla keittää tarvittaessa myös nokipannukahvit ja paistaa letut. Parhaat lämmöt nuotio tarjoaa, kun tuli jää istujan ja nuotion ”kynnyksen” väliin.

Kynnystulen rakenne muistuttaa kaksikerroksista ristikkonuotiota, jonka alimman kerroksen muodostaa vain yksi kynnykseksi aseteltu isompi hako.

Kynnystuli syttyy helposti huonommillakin puilla, ja se on rakenteeltaan vakaa. Kynnyksen ja puiden väliin jäävään koloon on myös helppo lisätä sytykkeitä, mikäli nuotio ei heti ota syttyäkseen.

Tarvitset: Yksi isompi halko, 4—5 pienempää puuta ja sytykkeet.

1 | Aseta iso halko nuotion pohjalle.

2 | Lisää halon viereen sytykettä.

Minna Muuronen Pohjalle tulee isompi halko ja sen viereen sytykkeitä.

3 | Kokoa halon päälle pienempiä puita viuhkamaisesti tai 90 asteen kulmaan ison halon kanssa. Pienempien puiden toinen pää tukeutuu halkoon ja toinen nuotion pohjaa vasten.

4 | Vie tuli sytykkeisiin nuotion sivussa olevasta kolosta.

5 | Lisää tarvittaessa sytykkeitä nuotion sivusta.

Muista nuotiota tehdessäsi

Kansallispuistoissa ja retkeilyreittien varrella olevat tulentekopaikat ovat kaikkien yhteisessä käytössä. Näiden ulkopuolella nuotion sytyttämiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa.

Metsäpalovaroituksen ollessa voimassa avotulen teko on kokonaan kielletty.

Noudata nuotiopaikoilla olevia ohjeita.

Käytä tulentekopaikalla tarkoitukseen varattuja puita, jotka löytyvät joko puukatoksesta tai -vajasta. Tulentekoon voi myös käyttää maasta löytyviä irrallisia oksia, mutta ei tuulen kaatamia maapuita eikä eläviä puita.

Käytä vain tarvitsemasi määrä puuta.

Pidä huoli siitä, että tuli on kokonaan sammunut ennen kuin poistut nuotiopaikalta.

