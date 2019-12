Pappi Kirsi Pohjola on noussut töissä pöydälle tanssimaan — Työpaikkapappi on läsnä työyhteisön arjessa, ja hänelle voi puhua luottamuksellisesti mistä vain

Kirkon on hyvä olla läsnä työpaikoilla jo siitä syystä, että monen suomalaisen elämä on niin työkeskeistä, ajattelee Pohjola.

Työpaikkapapin tärkeimpiin tehtäviin kuuluu hengailu. Se tarkoittaa läsnäoloa ja valppautta olla kuuntelijana ja keskustelijana sille, jolla asiaa on. Työpaikkapapille ei ole herroja tai duunareita vaan ihmisiä ja työyhteisön jäseniä.

Joskus työpaikkapappi voi pistää vähän ranttaliksi. Nousta pöydälle ja tanssia henkilökunnan lapsille järjestetyssä joulujuhlassa tonttuleikkiä yhdessä lasten kanssa.

Näin teki pari viikkoa sitten Jyväskylän seurakunnan yhteiskuntavastuun pappi Kirsi Pohjola. Hänen tehtäviinsä kuuluu Jyväskylän poliisin ja pelastuslaitoksen työpaikkapappeus. Ensi vuonna hänestä tulee myös Jyväskylässä avattavan vankilan nimikkopappi.

Lisäksi Pohjolan työnkuvaan liittyy paljon yhteydenpito-, koordinointi- ja toimintavastuuta eri tahojen kanssa sekä papin yleisiä tehtäviä, kuten vihkimisiä ja siunauksia.

Virka on uusi, sillä Pohjola, 55, aloitti tehtävässä elokuun alussa. Uusi työ on hänelle nappiyhdistelmä, sillä hän on aiemmalta koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori. Hän toimi tutkijana Jyväskylän yliopistossa ennen teologian opintojaan ja pappisvihkimystään.

Työ on mielessä lomallakin

Pohjolan mielestä kirkon on hyvä olla läsnä työpaikoilla jo siitä syystä, että monen suomalaisen elämä on niin työkeskeistä. Työpaikalla vietetään pitkiä päiviä, eikä työ pysy poissa ajatuksista edes lomalla.

— Olen omalta osaltani tukemassa työntekijöiden jaksamista ja työhyvinvointia. Kanssani voi purkaa rankimpiakin asioita. Koen, että papin panta antaa luvan avautua.

Usein juttu alkaa ihan arkisesti, mutta saattaa hyvin pian kääntyä oman elämän tai näillä nimikkotyöpaikoillani erityisesti työuran traagisiin hetkiin. — Kirsi Pohjola

Kirkko mieltää työpaikkatyön henkisen työsuojelun osa-alueeksi. Myös Pohjola painottaa, että työpaikkapappeus on osa kirkon diakoniaa - ihmisten auttamista.

— Näen, että pappien on nykymaailmassa lähdettävä entistä useammin ulos kirkon seinien sisältä: kuuntelemaan ja auttamaan.

Uusi virka etsii vielä muotoaan

Pohjolan kanssa keskustellaan hyvin arkisista asioista: työpaineista, työpaikan ilmapiiristä mutta myös monista henkilökohtaiseen elämään liittyvistä asioista.

— Kaikesta voi puhua. Usein juttu alkaa ihan arkisesti, mutta saattaa hyvin pian kääntyä oman elämän tai näillä nimikkotyöpaikoillani erityisesti työuran traagisiin hetkiin.

Ihan kaikkea Pohjola ei vielä työnkuvastaan edes tiedä. Virka on niin uusi, että se etsii vielä muotoaan.

Papin valtteja työpaikoilla ovat puolueettomuus ja ehdoton vaitiolovelvollisuus. Hän ei ole sen enempää työntekijän kuin työnantajankaan asialla.

Työpaikkapapin onnistumista ei mitata keskustelujen määränä.

— Joskus tärkeintä on vain olla muistuttamassa olemassaolostaan, Pohjola näkee.

Tiina Mutila Ylikonstaapeli Aki Uotila ja Kirsi Pohjola ovat tuttuja jo ennestään. Uotila kehuu työpaikkansa nimikkopappia sujuvasanaiseksi ja helposti lähestyttäväksi.

Työpaikkapapin on oltava sosiaalinen ja siedettävä epävarmuutta

Työpaikat, joiden pappi Pohjola on, ovat monessa suhteessa rankkoja. Pohjola kokee kuitenkin olevansa niissä myös matalan kynnyksen auttajana ja tukijana, ei pelkästään kriisityöntekijänä.

— Näillä työpaikoilla ollaan tekemisissä erittäin kipeiden asioiden kanssa, mutta ihmiset puhuvat papin kanssa myös omista asioistaan. Poliisilla ja pelastuslaitoksella on erikseen omat kriisi- ja jälkipuintijärjestelmänsä, joissa pappi on mukana sovitulla tavalla.

Yksi osa Pohjolan työtä on rakentaa järjestelmä kuolinviestien viemiseen. Eli pappi vie poliisin kanssa perheisiin tietoa äkillisestä, esimerkiksi onnettomuudessa tapahtuneesta kuolemasta.

Työpaikkapappeus ei välttämättä sovi kaikille. Työssä tarvitaan sosiaalisuutta ja epävarmuuden sietokykyä. Pappi ei voi sulkeutua työpaikalla huoneeseen liikennevalojen taakse, vaan hän liikkuu ihmisten parissa.

Pohjola lisää, että annos huumorintajua, avarakatseisuutta ja ennakkoluulottomuutta auttaa monessa asiassa.

— Ehkä tärkeintä on kuitenkin olla aistit valppaina.

Ajatus työpaikkapapeista alkoi muhia sodan jälkeen

Työpaikkapappeja on ollut Suomessa 1950-luvulta asti. Toiminnan idea sai alkunsa toisen maailmansodan päättymisen jälkeen, kun osa rintamalla olleista nuorista papeista halusi uudistaa kirkon työmuotoja ja pyrki lähestymään myös työväenliikettä ja työelämää.

— Ensimmäinen työpaikkapappeja kouluttanut yhteiskunnallisen työn kurssi järjestettiin vuonna 1958. Sille muuten osallistui muuan nuori ja aktiivinen pappi nimeltä John Vikström, Kirkkohallituksen johtava asiantuntija Ilkka Sipiläinen mainitsee.

Myöhemmin tämä ”nuori ja aktiivinen” Vikström toimi kirkon arkkipiispana vuosina 1982—98.

Ajankäyttö on tehostunut myös papeilla

Työpaikkatoimintaan on koulutettu yhteensä yli 200 pappia ja diakonia.

Yhteiskunnallisen työn kurssit lopetettiin kolmisen vuotta sitten muun muassa niiden vaatiman sitoutumisen vuoksi: ajankäyttö on tehostunut myös papeilla. Kurssiin sisältyi kuuden viikon työharjoittelu jollakin työpaikalla.

— Harjoittelupaikaksi kelpasi niin tehdas, sirkus kuin Linnanmäki mutta ei seurakunta, Sipiläinen sanoo.

Työpaikkapappien nykyisestä lukumäärästä ei ole tarkkaa tietoa. Heitä on isoimmissa seurakuntayhtymissä, mutta päätoimisesti virkaa hoitaa Suomessa vain pari pappia.

Työpaikan koolla ei ole väliä

Pappeja työskentelee hyvin erilaisilla työpaikoilla, kuten tehtaissa, pelastuslaitoksissa, sairaaloissa ja kouluissa. Työpaikan koolla ei ole väliä.

— Vaikuttavuus on isointa tietysti isoilla työpaikoilla, mutta toisaalta niillä on varaa palkata asiantuntijoita esimerkiksi työhyvinvointia edistämään, Sipiläinen toteaa.

— On hyvä muistaa, että työpaikkapapit ovat puolueettomia. Esimerkiksi konsultit tulevat johdon kutsumina, mutta papit tulevat auttamaan ihmistä — niin johtoa kuin työntekijöitä.

Työpaikkapappien toimenkuva vaihtelee työpaikan mukaan.

— Pappi neuvottelee ja hakee sellaista toimintatapaa, mikä kulloisellekin työyhteisölle on sopivin, Kirkkohallituksen asiantuntija Johanna Hurtig painottaa.

— Työpaikkapapit eivät julista eivätkä kalastele kirkolle jäseniä. Uskonnollisista asioista puhutaan vain työntekijöiden aloitteesta, hän sanoo.

Papit voivat olla apuna olemalla läsnä tai vastaamalla yhteisöjen tarpeisiin irtisanomisten tai muiden kriisien yhteydessä. Hurtigin mukaan työpaikkapapit osallistuvat mielellään myös työyhteisön iloisiin hetkiin, kun juhlitaan saatuja tunnustuksia tai muuta mukavaa.

Papit on otettu työpaikoilla vaihtelevasti vastaan.

— Kaikki työpaikat eivät ole papin läsnäoloon valmiita. Suomessa ollaan perinteisesti eletty niin, että uskonto ei ole työpaikoilla näkynyt. Jos työntekijöiden ja johdon kanssa on selkeästi sovittu papin tulemisesta ja hänen roolistaan, vastaanotto on ollut myönteistä, Sipiläinen sanoo.

Hurtigin mukaan työpaikkapappeja kysytään kuitenkin enemmän kuin seurakunnilla on mahdollisuus heitä työpaikoille lähettää.

Tiina Mutila Kirsi Pohjolan mielestä työpaikkapapilla pitää olla annos huumorintajua ja avarakatseisuutta.