Sauli Niinistön henkilökuva: Suurelle suosiolle ei ole selkeää yksittäistä syytä — Yksi presidentin meriiteistä on hyvin opeteltu ulkopolitiikka

Sauli Niinistö on kuin antiikin sankari, jonka matkalle on kasaantunut sekä koettelemuksia että onnea. Kansainvälisen tilanteen kiristyttyä ulkopolitiikan johtajuus on korostunut.