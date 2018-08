Kyykky on ihmisen luontainen lepoasento, jolla voi pitää huolta kehosta.

Kyykky on yksi ihmisen perusliikemalleista ja siksi sinne pääseminen on suositeltavaa. Fysioterapeutti ja fysiikkavalmentaja Jari Tapio on nähnyt vastaanotollaan lukuisia ja kaikenikäisiä ihmisiä, joilta kyykkyyn meneminen ei syystä tai toisesta onnistu lainkaan.