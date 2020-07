Ainakin kymmenkunta nautaa kuoli navettapalossa Kouvolassa – Navetta ja pihatto tuhoutuivat täysin varhain torstaiaamuna

Tilan omistajat saavat kriisiapua ja vapaaehtoisia on paikalla rauhoittelemassa tulipalosta hätääntyneitä eläimiä.

Ainakin kymmenen nautaa on kuollut tuhoisassa tulipalossa Kouvolan Jaalassa. Navetta ja sen yhteydessä ollut pihattorakennus ovat tuhoutuneet. Palon jälkisammutus- ja raivaustyöt ovat edelleen käynnissä. Raivaus jatkuu aamupäivän ajan palopaikalla. Paikalla on kymmenen Kymenlaakson pelastuslaitoksen yksikköä.

Navetassa ja sen lähiympäristössä oli yhteensä vajaat 150 nautaa ja vasikkaa. Tilan omistajat ehtivät pelastaa alkuvaiheessa suurimman osan eläimistä.

– Tällä hetkellä kymmenen eläintä on kuollut, mutta tilanne elää. Kuolleista eläimistä kaksi oli kaneja, loput nautoja, päivystävä palomestari Saku Tauriainen Kymenlaakson pelastuslaitokselta kertoo.

Palanut navetta-pihatto on kooltaan noin 1 200 neliötä. Navetan koko on 400 neliötä ja pihatto 800 neliötä. Navetta on Tauriaisen mukaan palanut kokonaan. Pihatosta tuhoutui kaksi kolmasosaa.

Moises Garibay Navetta paloi kokonaan ja ja pihatosta on tuhoutunut noin kaksikolmasosaa. Kymmenkunta nautaa kuoli Aurantolassa torstaiaamuisessa tulipalossa.

Henkilövahingoilta vältyttiin eikä kukaan loukkaantunut palossa. Ketään ei toistaiseksi ole viety sairaalahoitoon. Ensihoito tarkasti kolme henkilöä, jotka olivat pelastamassa eläimiä ulos pihatosta. Tilan omistajille on järjestetty kriisiapua.

Varhain aamulla ennen kello viittä syttyneen palon aikaan pihatossa oli noin 20 vasikkaa ja nuorta nautaa. Omistajien lisäksi niitä pelastivat pelastajat.

– Eläinten pelastamiseen liittyvä koulutus on kannattanut. Saimme eläinlääkäriltä kiitosta hallitusta eläinten käsittelystä, koska ne koettavat palon syttyessä palata rakennukseen takaisin, Tauriainen sanoo.

Vapaaehtoiset auttavat eläinten rauhoittamisessa

Palopaikalla on paikallisia asukkaita ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun väkeä noin parikymmentä. He avustavat tulipalosta hätääntyneen karjan käsittelyssä.

Eläinlääkäri on aamusta lähtien ollut palopaikalla tarkistamassa pelastuneita eläimiä.

Suurikokoiset navetta ja pihatto olivat kiinni toisissaan. Molemmat rakennukset ovat Tauriaisen mukaan tuhoutuneet täysin. Palon syttymissyytä ei vielä tiedetä.