Lakutehtailija Timo Nisula aikoo kitkeä huonon kateuden kansalaisista ja typeryyden päättäjistä — ”Täällä on sellainen huumori että kustaan omiin muroihin”

Kouvolan Lakritsin omistaja on nimennyt tehtaansa lakritsivaltioksi ja itsensä sen "El Presidenteksi". Hän ei osaa valmistaa kiloakaan lakritsia, mutta myy sitä pohjalaisella itsevarmuudella.

Tältä näyttää valtiossa nimeltä The Republic of Liquorice: autojen reunustama parkkipaikka ja museomaista tunnelmaa huokuva tiilirakennus, jonka yhdelle seinälle on maalattu värikäs laku-ukko. Ehkä se toimittaa tullivirkailijan tehtävää paikassa, jonka nimen voi suomentaa lakritsin tasavallaksi.