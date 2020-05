Miehet ja naiset samoissa tuvissa ensimmäistä kertaa: Yli 90 prosenttia kurssista halusi mukaan Reserviupseerikoulun kokeiluun

Reserviupseerikoulussa Haminassa on viime viikon torstaista lähtien nukuttu yhteistuvissa. Kyseessä on Puolustusvoimien kokeilu, jossa naispuoliset ja miespuoliset oppilaat sijoitetaan samoihin tupiin.

Kokeilu on oppilaille vapaaehtoinen, mutta hieman yli 90 prosenttia noin 600 oppilaasta halusi samaan tupaan vastakkaisen sukupuolen kanssa.

– Tämä on suhteellisen luonnollinen juttu meille. Saa oikein hakemalla hakea mitä erityistä sanottavaa tästä olisi, oppilas Venla Eskola toteaa.

Jotain sanottavaa ja vastauksia kysymyksiin Eskolan on kuitenkin yhdessä tupakaverinsa Aleksi Vainion kanssa löydettävä, sillä Reserviupseerikoulu on valinnut heidät kertomaan tiedotusvälineille muutaman päivän kokemuksistaan yhteismajoituksessa elämisestä. Eskolan ja Vainion tuvassa asustaa heidän lisäkseen viisi mies- ja kaksi naispuolista upseerioppilasta.

RUK Upseerioppilaat Venla Eskola ja Aleksi Vainio majoittuvat samassa tuvassa reserviupseerikurssillaan.

Molemmat valmiit kokeiluun

Eskolalle ja Vainiolle oli heti selvää, että he osallistuvat kokeiluun, mikäli tie RUK:hon avautuu.

– Kun kuulin, että tämmöinen kokeilu järjestetään niin ajattelin miksipä ei. Miesporukassa juteltiin ja kaikki olivat kokeiluun valmiita lähtemään, Vainio toteaa.

Eskola sanoo keskustelleensa yhteismajoituskokeilusta muiden Kainuun prikaatissa palvelleiden naisten kanssa, jolloin mietittiin myös asian mahdollisia haittapuolia.

– Eihän niitä tullut esille. Ajattelin, ettei siinä mitään menetäkään, jos tämmöiseen kokeiluun lähtee ja onhan se ainutkertaista päästä ensimmäisten joukossa tätä testaamaan, Eskola sanoo.

Vaatteet voi vaihtaa pesutiloissa

Puolustusvoimien taholta eivät Eskola ja Vainio saaneet mitään erityistä ohjeistusta yhteistupakäyttäytymiseen.

Kun miehille asepalvelus on pakollinen juttu, eihän niitä voi pakottaa naisten kanssa samaan tupaan majoittumaan. — Venla Eskola

– Erityisohjeita ei annettu eikä niitä kyllä ole kaivattukaan. Ihan luonnollisesti kaikki järjestelyt ovat menneet ja eihän tässä meille sinänsä mitään kovin poikkeavaa ole. Olemmehan me jo aikaisemmin teltoissakin yhdessä olleet. Se kerrottiin etukäteen, että pesu- ja wc -tilat säilyvät erillään, Eskola toteaa.

Kyseisten tilojen käyttöä on RUK:ssa päätetty hieman laajentaa siitä, mitä se on ollut aikaisempien kurssien aikana. Nyt vaatteiden vaihto on sallittua noissa tiloissa eli tuvissa ei tarvitse pukeutua tai riisuutua. Muuten kaikki tupaelämä tapahtuu samassa tilassa eikä esimerkiksi sermejä sänkyjen suojaksi ole asetettu.

– Ei meillä mitään sen kummempia näköesteitä tuvassa ole eikä niitä tarvitakaan. Tuntuu, että tässä menisi silloin koko mieli kokeilusta ja se vain korostaisi, että eri sukupuolta tässä ollaan, Eskola sanoo.

Vitsit siistiytyivät

Molemmat uskoivat ennen kokeilun alkua, että se tulee helpottamaan hyvän yhteishengen syntymistä ja heidän mukaansa heti alussa tuo odotus näyttää täyttyvän.

– Mitään kovin suuria muita ennakko-odotuksia ei minulla ollut, mutta hyvän yhteishengen kehittyminen oli suurimpana. Nyt kun on muutama päivä oltu, niin hyvin on lähtenyt käyntiin, Vainio toteaa.

Hänen mukaansa naisten läsnäolo on myös siistinyt niin sanottuja miesten juttuja ja saman on huomannut myös Eskola.

– Itse en ole ikinä kokenut syrjintää oman sukupuoleni takia, mutta onhan sellaista pientä hyvänmielistä läpänheittoa ollut. Nyt jotenkin huomaa, että sekin on vielä tavallaan poistunut. Kun olemme samoissa tuvissa, olemme vielä enemmän yhtenäistä joukkoa, joissa ei erotella naisia vitseilläkään, Eskola sanoo.

RUK Venla Eskola (vas.), Jonna Elonen ja Tomi Tuunanen laittavat punkkia kuntoon.

Syytä laajentaa

Vainio ja Eskola sanovat kannattavansa yhteismajoituskokeilun laajentamista tulevaisuudessa pysyväksi käytännöksi Puolustusvoimissa, mutta sen säilyttämistä vapaaehtoisena.

– Kun miehille asepalvelus on pakollinen juttu, eihän niitä voi pakottaa naisten kanssa samaan tupaan majoittumaan. Olisi väärin laittaa tämä pakolliseksi. En myöskään osaa sanoa, olisiko ehkä joillain naisilla jotain ennakkoluuloja tätä kohtaan ja voisiko se vaikuttaa siihen, ettei vapaaehtoiseen palvelukseen haluttaisikaan lähteä, kun on yhteistupa käytössä. Jos tämä pysyy vapaaehtoisena, pidän tätä tosi hyvänä juttuna, Eskola toteaa.