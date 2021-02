Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mielestä saattaa olla vaikeaa löytää ratkaisu, miten eristykseen määrätyt, koronatartunnan saaneet voisivat päästä äänestämään kuntavaaleissa. Asiassa törmätään hänestä perusoikeudelliseen kysymykseen, mitä kuuluu suojella.

– Tautia potevan äänioikeutta vai sen henkilön elämää ja terveyttä, jonka pitäisi käydä hänen luonaan? Näen, että tähän ongelmaan saattaa olla vaikeaa löytää ratkaisu tapauksissa, joissa kyse on henkilöstä, jolla on koronatauti, hän sanoi STT:lle perjantaina.

Oikeusministeriöstä (OM) kerrottiin STT:lle torstaina, että niin sanottu kotiäänestys, jossa vaalivirkailija tulee kotiin hakemaan lipukkeeseen äänen, on tulossa mahdolliseksi tartuntatautilääkärin määräämässä karanteenissa oleville.

Kotiäänestys on osa ennakkoäänestystä, ja sitä täytyy pyytää ennen kuin ennakkoäänestys alkaa. Viranomaiset pohtivat Henrikssonin mukaan vielä, voisiko karanteeniin ennakkoäänestyksen alkamisen jälkeen määrätty äänestää äänestyspaikan pihassa vaikkapa autosta.

Käytännön järjestelyistä on luvassa ohjeistusta kunnille lähipäivinä OM:ltä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL). Vaalit on tarkoitus järjestää 18. huhtikuuta.

Terveysturvallisuus huoletti virkamiehiä

Kuntavaalien järjestelyihin liittyy paljon tavallisesta poikkeavia yksityiskohtia, jotta ne saadaan vedettyä turvallisesti läpi koronan ikeessä. Oikeusministeriön virkamiehet ehdottivat jo kuntavaalien siirtoa koronan takia.

Oikeusministeri ja kaikki puoluesihteerit yhdessä tuumin tyrmäsivät ehdotuksen. Oikeusministeriöllä ja kaikkien eduskuntapuolueiden puoluesihteereillä oli torstaina kokous, jossa siirtoesityksestä kerrottiin.

Henrikssonin mukaan ainakin tällä hetkellä koronatilanne sallii vaalien järjestämisen ajallaan.

– On muistettava, että koronaviruksesta huolimatta monissa maissa on onnistuttu järjestämään vaaleja. Kynnys vaalien siirtoon on korkea.

OM:n kansliapäällikkö Pekka Timosen mukaan siirtoesitys perustui kokonaisarviointiin, johon vaikuttivat erityisesti terveysturvallisuusriskit.

– Meillä on kaksi eri asiaa, eli ensinnäkin perinteinen vaaliturvallisuus: se, että vaalit ovat turvallisesti ja luotettavasti järjestetyt ja että demokratia toteutuu vaaleissa. Toinen on terveysturvallisuus, joka on näiden vaalien erityispiirre. Näiden yhdistelmään tämä arvio perustui, hän sanoi STT:lle.

Virkamiehet ylitulkitsivat THL-mallinnusta

Henrikssonin mukaan pääsyy vaalien siirtämiselle olisi virkamiehillä ollut se, että muuntovirukseen ja sen torjuntaan liittyy niin paljon epävarmuustekijöitä.

– He katsovat, että vaalit olisi turvallisempi järjestää syksyllä, kun muun muassa suurempi osa väestöstä olisi saanut rokotteen.

Virkamiehet olivat perustaneet arvionsa mallinnukseen, joka oli tehty THL:ssä työkaluksi hallitukselle, kun se päivitti hybridistrategiaansa tammikuun lopussa. Mallinnusta oli Henrikssonin mukaan tulkittu liikaa kuin ennustetta. Siksi oli katsottu olevan todennäköistä, että huhtikuun alussa voitaisiin olla vakavimman tason tautitilanteessa hallituksen kolmiportaisen asteikon määritelmän mukaan.

Olivatko he siis tulkinneet väärin?

– Ehkä he olivat tulkinneet, että se todennäköisyys on suurempi, ministeri sanoo.

Virkamiesten esityksestä uutisoi ensimmäiseksi Suomen Kuvalehti.