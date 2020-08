– Tunnelma on mahtava. Hyvä, että vihdoin kanava aukeni. Näin Kimolan kanavalla paikalla oleva Kaakon Viestinnän toimittaja Jyri Turunen ja paikalla olevat veneilijät kommentoivat tunnelmia kello 10 auenneella kanavalla.

Kimolan kanavan avautuminen sai veneilijät liikkeelle jo sunnuntaina. Innokkaimmat veneilijät ovat olleet viikonlopusta lähtien odottamassa Kimolan kanavan avautumista. Yksi heistä oli Ari Vilamaa.

– Tulimme sunnuntaina paikalle noin kello 20. Toinen vene tuli tuntia myöhemmin.

Kahden jonottamassa olevan veneen lisäksi paikalla ei ensin ollut samalla puolella muita veneitä. Aamun mittaan veneitä kertyi paikalle kymmenkunta.

Moises Garibay Ensimmäisenä kanavan ylitti Järvipelastusseuran vene.

Moises Garibay Kimolan kanavan sululle ensimmäiset veneet pääsivät suunnitellusti kello 10.

Moises Garibay Ensimmäiset veneet sululla.

Paikalla kanavan avaamista seuraa myös kuunsankoskelainen Valto Koski, joka on ollut keskeinen henkilö kanavanhankkeessa.

– Olihan se liikuttava hetki, kun ensimmäiset veneet lähtivät liikkeelle. Siihen nähden kuinka paljon asiaa on vastustettu ja, kuinka paljon siihen on pantu paukkuja, tämä on mieletön tunne.

Koski muistuttaa, että kanavan kunnostaminen on ollut myös merkittävä ympäristöteko.

– Kun mietitään, missä kunnossa kanava oli ja minkälaista vettä kouvolalaiset ovat Pyhäjärvestä saaneet. Nyt tilanne varmasti muuttuu.

Eduskunnassa sisävesiliikenteen kehittämistyöryhmä perutettiin vuonna 1995. Koski oli jo tuolloin mukana. Kun rahoituspäätös vihdoin tuli, hanke alkoi näyttää toteutuvan.

Koski lähti eduskunnasta vuonna 2011. Hän kertoo lobanneensa kanavahanketta vielä tuon jälkeenkin.

– Vieläkään ei oikein ymmärretä, mitä mahdollisuuksia tämä tuo tälle alueelle.

Väyläviraston mukaan hankkeen kustannusarvio oli 20,8 miljoonaa euroa. Työt kanavalla käynnistyivät kesällä 2018.

Kosken mukaan kanavan työryhmä on ehdottanut ravintolan sekä vesi- ja tankkauspisteen perustamista paikalle. Ne hänkin toivoo näkevänsä.

– Veneilijöille tämä on melkoinen melkoinen tapahtumat. Kaikki toimii hienosti.

Järvipelastajat johtivat letkaa

Sulun auettua ensimmäiseksi liikkeelle lähti Järvipelastusaseman vene.

– Väkeä on mahdottoman paljon, rinne ja sulun molemmat puolet ovat täynnä, Jyri Turunen paikan päältä kertoo.

Ari Vilamaa Ari Vilamaan lisäksi jonossa on toinen vene. Kanavan sulun yläpuolella veneitä on kaksi. Vilamaan kaverina veneessä matkustaa Luffe, jonka mukaan venekin on nimetty.

Ari Vilamaa Ari Vilamaa ohjasi veneensä jonoon sunnuntaina illlalla.