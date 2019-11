Moni yksin asuva syö yksipuolisesti tai jättää jopa ruoan väliin — Mauri Pirkkalainen oppi ruoanlaiton isältään, einekset eivät hänelle maistu

Yksin asuminen sopii toisille, mutta se voi myös vaarantaa terveyden. Stressiin liittyvissä tutkimuksissa on havaittu, että yksin elävien sydän- ja verisuonitautikuolleisuus on korkeampi kuin avioliitossa elävillä. Tähän vaikuttaa moni asia, mutta yksi riskitekijöistä on ruokavalio.

Yksin ollessa kotiruoan ja kokonaisten aterioiden valmistaminen unohtuu helposti. Tämän ovat huomanneet nekin, jotka elävät parisuhteessa mutta ovat esimerkiksi asuinkumppanin työmatkan takia usein itsekseen.

Huomasin pian, että jos ei nauti kunnollista ateriaa, tulee naposteltua koko illan ajan. — Marjo Eklund

Kouvolalainen Mauri Pirkkalainen on asunut yksin kymmenkunta vuotta, eli hän on tottunut yhdelle kokkaaja. Hän pyrkii tekemään kaikki ruoat itse.

Pirkkalainen on 52-vuotias mutta työkyvyttömyyseläkkeellä terveydellisistä syistä. Raha on joskus tiukalla, joten hyvien reseptien lisäksi hänen taloudenpitoonsa kuuluu taloudellisuus.

— Kuukaudessa kolme ensimmäistä viikkoa on varaa ostaa kasviksiakin. Viimeinen viikko menee pataruualla ja joskus eineksillä, jos ei ole muuhun varaa.

— Harmittaa, että epäterveellinen ruoka maksaa vähemmän kuin terveellinen.

Lumikki Haaja 400 gramman jauhelihapaketista syntyy useamman päivän pataruoka.

Mauri Pirkkalainen oppi tekemään ruokaa jo lapsena.

— Isä oli reissuhommissa, äiti oli paikallislehden toimittaja ja paljon töissä. Isä opetti minut tekemään ruokaa. Olen käynyt pari vuotta keittiökoulua, hän kertoo samalla, kun maustaa pataa näppituntumalla.

— Itse kokkaamalla saan kolmen päivän ruoat suunnilleen kympillä. Ei minulla ole mitään eineksiä vastaan, en vain tykkää niistä. Valmislihapullat ovat minusta karmeita. Omiin laitan kahdeksaa maustetta, Pirkkalainen kehaisee.

Nyt on Mauri-isän vuoro opettaa ruoanlaittotaidot eteenpäin. Hän kokkaa tyttärensä kanssa aina, kun lapsi on hänen luonaan.

Viikon kohokohta ovat kahvilan munkkikaakaot oman tyttären seurassa.

Sami Lettojärvi Marjo Eklund kattaa pöydän yhdelle. Hän kokee, että se kohottaa ruokailun arvoa. Kännykkä ja tietokone eivät myöskään kuulu ruokailuhetkeen. Linssikeitto syntyi pojan reseptillä.

Sohvalla ei syödä

Lahtelainen opettaja Marjo Eklund, 55, on viiden vuoden ajan tehnyt ruokaa yhdelle.

— Alussa söin lähinnä leipää. Huomasin pian, että jos ei nauti kunnollista ateriaa, tulee naposteltua koko illan ajan.

Nyt tilanne on toinen: hän syö joka päivä lämpimän aterian ja kaiken lisäksi katetun pöydän ääressä.

— Istun alas syömään. Näin aivoihin tulee tieto, että nyt on tämä hetki päivästä.

Sohvalla television edessä syöminen ei tule kuuloonkaan.

— Silloin ei arvosta ruokaa.

Seura kannustaa syömään paremmin

Jos ruokaan ei kiinnitä huomiota, ruokavalio voi muuttua yksipuoliseksi. Riskiryhmää ovat vanhukset, jotka asuvat yksin. Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa todettiin, että huomattavan suuri osa vanhuksista kärsii aliravitsemuksesta.

— Huomasin tämän oman isäni kohdalla. Huolestuin vähän, kun hän alkoi syödä yksin. Kävimme yhdessä kaupassa ja totesin, että hänestä on tullut einesten asiantuntija. Lopulta hän lämmitti jotain mikrokeittoa, Marjo Eklund kertoo.

— Ja sitten näin, miten olinkin itse ihan samassa tilanteessa.

Hän jäi pohtimaan, että työssäkäyvillä on edes joitain sosiaalisia suhteita. Mutta mitä ne yksinäiset syövät?

— Poikani oli lukenut, että dementian ensimmäinen oire ovat jääkaappiin unohtuneet ruoat. Kun hän käy täällä, hän tutkii, mitä jääkaapissani on, 55-vuotias Marjo Eklund sanoo ja nauraa.

Poika huomauttelee vaikkapa maustekastikkeista, joiden parasta ennen -päivämäärä meni jo.

— Ei niissä ole niin tarkkaa. Pestokin on vanhaa vasta, kun se on pörröistä, äiti vitsailee.

Sami Lettojärvi Täydestä padasta riittää pariksi päiväksi lämmitettävää, ja keittoa jää myös pantavaksi annosrasioihin pakastimeen.

Viikonloppuisin pöytä on täynnä ihmisiä

Marjo Eklund on lahtelaisen Kannaksen lukion opinto-ohjaaja mutta ei nauti lounaakseen kouluruokaa vaan kantaa mukana eväitä. Lämpimän ruoan hän nauttii töistä tultuaan.

— Saatan katsoa hävikkiruokaa myyvien ravintoloiden palvelusta, mitä siellä on tarjolla. Tai teen kotona jotain jatkuvalämmitteistä ruokaa, kuten tätä opiskelijapojan kehittämää linssikeittoa.

— Jos teen isomman annoksen, pakastan sitä annosrasioihin. Maku vain paranee lämmittämisestä.

Kun nopeat reseptit ovat käytössä, yleensä ruoka on valmistunut ja syöty kello viiden aikaan. Silloin on Raipe-koirankin ruoka-aika. Tämän jälkeen on iltakävelyn aika.

Viikonloppuisin pöytään istuu viisi henkeä ja vauva, kun lapset kumppaneineen tulevat syömään. Joskus poika viettää aikaa äidin luona — hän on kuulemma tyypillinen tuulikaappilapsi. Siten kutsutaan nuoria, jotka muuttavat kotoa ja takaisin kotiin ennen kuin asettuvat lopullisesti aloilleen.

— Sekä poika että tytär ovat päättäneet, että he eivät osta kotiin lihaa mutta syövät sitä äidin pöydässä. Sitä sunnuntairuokaa tulee sitten usein syötyä muulloinkin.

Lumikki Haaja Chili con carnen ydintä ovat tomaatit ja pavut.

Maurin chilipata

(kolmeksi päiväksi)

400 g jauhelihaa

1—2 paprikaa ohuina siivuina

1 purkki (400 g) tomaattimurskaa

1 purkki (400 g) paseerattua tomaattia

1 purkki valkoisia papuja tomaattikastikkeessa

1—2 rkl tomaattipyreetä

suolaa ja mustapippuria

1 tl jeeraa

1 tl chilijauhetta maun mukaan

chilikastiketta

Ruskista jauheliha, mausta suolalla, jeeralla ja mustapippurilla.

Lisää pilkotut paprikat, paista hetki. Lisää tomaattimurska, paseerattu tomaatti ja pavut. Mausta tomaattipyreellä.

Anna kiehahtaa. Lisää maun mukaan chilijauhetta, jeeraa ja chilikastiketta. Hauduta pienellä lämmöllä puolisen tuntia, tarkista maku.

Mukaan voi laittaa alkuvaiheessa myös hieman valkosipulia ja ruskeita papuja. Tarjoa keitetyn riisin kera.

Opiskelijapojan linssikeitto

(kuusi annosta)

2 sipulia

150—200 g pekonia

2 prk (400 g) chilitomaattimurskaa

2 dl punaisia linssejä

(vettä)

1 lihaliemikuutio maun mukaan

currya, jeeraa, mustapippuria, kanelia, chiliä, valkosipulia

1—2 dl ruokakermaa

Pilko sipulit ja pekonit, ruskista. Lisää sekaan tomaattimurskat, lihaliemikuutio ja huuhdellut linssit.

Lisää vettä tarpeen mukaan. Mausta ja anna hautua parikymmentä minuuttia.

Viimeistele ruokakermalla.