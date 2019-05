Suomi syntyy Espoossa ja kuolee Kouvolassa, myös Lappeenrannassa kuolleita on paljon syntyneitä enemmän

Suomi syntyy Espoossa ja kuolee Kouvolassa. Tämä selviää Tilastokeskuksen syntymiä ja kuolemia koskevista tuoreista luvuista.



Kouvolassa on kuollut alkuvuonna 300 ihmistä ja syntynyt elävänä 145 vauvaa. Kuolleita on 155 syntyneitä enemmän. Määrä on Suomen suurin.



Kouvolan lisäksi kuolleita on paljon syntyneitä enemmän myös Lappeenrannassa, Porissa, Lahdessa ja Kotkassa.

Lue Helsingin Sanomien koko juttu täältä