Seppo Kuusinen on nähnyt jalkapalloa 40 maassa ja 200 stadionilla — "Matkailusta voi tulla riippuvaiseksi"

Himoreissaaja. Matkailuhullu. Lentävä suomalainen.

Seppo Kuusista voi hyvällä syyllä kuvailla näillä sanoilla.

Ani harva suomalainen on matkustellut niin paljon kuin Kuusinen, 43. Helsingissä asuva lahtelaislähtöinen mies on nähnyt 78 maata ja 159 lentoasemaa.

— Minulla on Euroopassa vielä kaksi maata, joissa en ole käynyt: Andorra ja San Marino.

Kuusinen on vieraillut eri maissa pääosin aikuisiällä. Viime vuosina hän on reissannut ulkomaille lähes viikoittain it-alan myyntijohtajan töittensä tai jalkapalloharrastuksensa takia.

— Olen nähnyt jalkapalloa 40 maassa ja noin 200 stadionilla, Kuusinen kertoo.

Usein Kuusinen siirtyy paikasta toiseen lentokoneella aikataulullisista ja käytännöllisistä syistä.

— Eniten olen lentänyt töiden takia Skandinaviaan. Ei ole realistista, että risteilisin ensin Tukholmaan ja jatkaisin sieltä junalla vaikka Osloon - ei siihen ole aikaa.

Tänä vuonna Kuusinen on matkustanut jo 25 maahan. Töiden takia hän on käynyt Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Alankomaissa, Tshekissä, Englannissa, Espanjassa ja USA:ssa.

Jalkapalloa hän on katsonut stadioneilla Ruotsissa, Tanskassa, Englannissa, Bosnia-Hertsegovinassa, Italiassa, Bulgariassa, Armeniassa, Australiassa, Japanissa ja Kreikassa.

Kuusinen seuraa etenkin suosikkinsa Suomen maajoukkueen otteita ja on tietysti iloinen siitä, että Huuhkajat ylsi hiljattain ensi kertaa EM-kisoihin. Hän toimi myös muutama vuosi sitten Suomen maajoukkueen kannattajat ry:n puheenjohtajana.

— Innostuin maajoukkueesta 1990-luvulla, ja 2001 lähdin ensi kertaa vierasmatsiin Serbia-Montenegroon. Jäin koukkuun.

Kuusinen kannattaa myös valioliigaseura Liverpoolia.

— Liverpool-fani minusta tuli 1980-luvulla, kun Ian Rush pelasi ja joukkueen pelejä näytettiin televisiosta. Ensimmäiset futismatkani olivat Englantiin Liverpoolia katsomaan.

Muita vapaa-ajanmatkoja Kuusinen on tehnyt tänä vuonna Singaporeen, Taiwaniin, Saksaan, Itävaltaan, Etelä-Afrikkaan, El Salvadoriin ja Lesothoon.

Matkailun parhaat puolet ovat Kuusisen mielestä samat riippumatta siitä, onko kyseessä työ- vai futisreissu.

— Reissuissa tapaa ihmisiä, näkee erilaisia upeita maisemia ja voi avartaa maailmankatsomustaan tutustumalla uusiin kulttuureihin.

Kuusinen letkauttaa, ettei kaikki matkailuun liittyvä ole kuitenkaan pelkkää auvoa.

— Matkailusta voi tulla riippuvaiseksi. Voi myös tulla vaikeuksia jaksaa tylsässä kotiarjessa.

Päivi Tuovinen Seppo Kuusinen käy ulkomailla katsomassa Suomen jalkapallomaajoukkueen pelejä. Näköpiirissä siintävät jo ensi kesän EM-kisat.

Kuusinen kannattaa lentoveroa

Ja sitten on se ilmastokysymys — Kuusinen myöntää, että voimistunut ilmastokeskustelu on vaikuttanut häneen: ilmastoahdistus on alkanut vaivata.

— Nykyään tiedostaa selvemmin, kuinka paljon lentäminen kuormittaa luontoa.

— Ilmastonmuutosta vähättelevät ihmiset eivät ole ymmärtäneet, kuinka vakavasta asiasta on kyse. Ilmastovähättelijöistä tulee mieleen tupakan haittavaikutuksia aikoinaan vähätelleet lobbarit, Kuusinen toteaa.

Hän haluaisi lentää vähemmän, mutta asetelma on kimurantti. Työnantaja on velvoittanut, että Kuusisen on lennettävä ulkomaille, usein monta kertaa kuukaudessa. Ulkomaiden futispeleihinkin on vaikea päästä muutoin kuin lentokoneella, kun vapaa-aikaa on rajallisesti.

Mikä siis eteen?

Kuusinen on lievittänyt ahdistusta hyvittämällä lentopäästöjään.

— Olen maksanut välillä ylimääräistä lennoista. Olen myös maailman luonnonsäätiön WWF:n ilmastokummi ja maksan kuukausittain tukea.

Kuusinen on myös allekirjoittanut vetoomuksen lentoveron puolesta.

Kuusisen mielestä yritysten pitäisi vähentää lentomatkailua esimerkiksi hyödyntämällä nykyistä enemmän videoyhteyksiä.

— On sääli, etteivät videoneuvottelut ole yleistyneet it-alalla riittävästi.

Kuusinen huomauttaa tosin, että joskus ulkomaille matkustaminen on ainoa vaihtoehto: asiakkaita pitää mennä tapaamaan edustus-, koulutus- ja rekrytointitilaisuuksiin.

Kuusinen arvioikin, että lentäen tapahtuvan työ- ja jalkapallomatkailun lopettaminen kokonaan on epärealistinen ajatus.

— Maita pitkin matkustusta pitää vaalia tilanteen mukaan, mutta se on usein hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta, aikataulusyistä.

Jalkapallomatkat ovat vapaaehtoinen harrastus. Voisiko Kuusinen lopettaa joskus futismatkailun?

Ainakin hän on valmis vähentämään sitä reippaasti.

— En pysty yksin pelastamaan maailmaa, Kuusinen muistuttaa.

Hän huomauttaa, että lentomatkailusta on myös paljon hyötyä: turismi auttaa lomakohteen asukkaita.

— Paikallisten ihmisten tukemisesta tulee hyvä fiilis. Yritän ostaa matkamuistoksi paikallisesti tuotettuja esineitä, joista rahat menevät suoraan tekijöille.

Päivi Tuovinen Seppo Kuusinen on matkustanut tänä vuonna peräti 25 maahan.

Gijon nousee jopa Ateenan edelle

Kuusinen pitää parhaana futismatkakokemuksenaan sitä, kun hän todisti Gijonissa vuonna 2013 Suomen tasapeliä Espanjaa vastaan.

— Gijonin ihme eli Teemu Pukin tasoitusmaali hallitsevaa euroopan- ja maailmanmestaria Espanjaa vastaan ei unohdu ikinä.

Toinen fantastinen matkakokemus on lähihistoriasta: Kuusinen juhli noin kuukausi sitten Ateenassa Suomen maajoukkueen ensimmäistä arvokisapaikkaa.

Kuusisen mukaan Kreikan-reissu ei kuitenkaan yllä ykkössijalle, koska kisapaikka varmistui jo edellisviikolla Helsingissä Liechtenstein-pelissä. Lisäksi Suomi hävisi Ateenassa.

— Reissuun lähdettiin ilman paineita pitämään hauskaa porukalla. Aika kostea meininki siellä oli, mutta nähtiin myös maisemia ja Ateenan turistikohteita. Ja todella hyvää ruokaa oli tarjolla koko ajan, Kuusinen myhäilee.

Muiltakin matkoilta on kertynyt Kuusiselle paljon mukavia kokemuksia. Hienoimmiksi kohteiksi hän nimeää Kapkaupungin, Bergenin, Lesothon ja Australian.

— Upeita maisemia, hyvää ruokaa, ystävällisiä ihmisiä, Kuusinen kiteyttää.

Sitten on sattunut yksittäisiä hauskoja tapahtumia.

— Reissuissa tulee otettua kuvia, mutta Malesiassa liigapelissä päädyin itse kuvattavaksi, kun paikalliset halusivat minusta kuvan lastensa kanssa. Noin 50. perhepotretin kohdalla alkoi jo vähän rasittaa, Kuusinen naurahtaa.

— Venezuelan Barcelonassa taas yritin ymmärtää, mistä paikallisen baarin asiakkaat keskustelivat. Tajusin, että he miettivät, olenko ensimmäinen ulkomaalainen vierailija baarissa. He tulivat siihen lopputulokseen, että olen, koska kolumbialaisia ei kuulemma voi laskea ulkomaalaisiksi.

Päivi Tuovinen Seppo Kuusinen on jalkapallofani henkeen ja vereen. Hän on myös toiminut Suomen maajoukkueen kannattajat ry:n puheenjohtajana.