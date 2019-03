Sipilän hallitus erosi soten kaatumisen takia — Valtava pettymys, pääministeri sanoi

Presidentti Sauli Niinistö hyväksyi perjantaina hallituksen eronpyynnön.

Hän pyysi samalla, että Juha Sipilän (kesk) hallitus jatkaisi toimitusministeristönä. Toimitusministeristö hoitaa valtakunnan juoksevat asiat mutta ei tee poliittisia avauksia.



Sipilä pyysi hallituksen eroa, koska hallituksen suurhankkeet sote- ja maakuntauudistuksen kaatuvat.



Sipilä sanoi tiedotustilaisuudessa, että hänelle on käynyt selväksi, että edellytyksiä soteuudistuksen tekemiseksi ei ole.

—Se on minulle valtava pettymys, hän sanoi.

—Johtopäätökseni on että hallitukseni on jätettävä eronpyyntö.

—Kannan oman vastuuni.

Sipilä sanoi, että hänen ratkaisunsa olisi ollut sama, vaikka eduskuntavaaleihin olisi ollut pidempikin aika. Hänen mukaansa tarve soteuudistukselle ei ole kadonnut mihinkään.

Hän kertoi olevansa valmis kutsumaan eduskuntapuolueet pohtimaan uudistuksen jatkoa.

