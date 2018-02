Poliisi varoittaa ulkomaisista sijoitushuijareista — Suomessa aiheutettu jo viiden miljoonan vahingot Katja Juurikko

Keskusrikospoliisi varoittaa puheluista, joissa tarjotaan sijoitusmahdollisuutta ulkomaiseen yhtiöön. Suomalaisia yksitysihenkilöitä on huijattu sijoittamaan jopa kymmeniätuhansia euroja ulkomaisten tahojen järjestelemään sijoituspetokseen.

Poliisi on kirjannut vuosien 2013—2018 aikana noin 70 rikosilmoitusta ulkomaisista sijoituspetoksista. Epäillyillä teoilla on aiheutettu Suomessa tähän mennessä noin viiden miljoonan euron vahingot.

Tekotapa on noudattanut samaa kaavaa: henkilölle on soitettu puhelimella, ja englantia puhuva ulkomaisen yrityksen edustaja on tiedustellut vastaajan varallisuutta sekä sijoitustapoja. Puhelussa on tämän jälkeen kerrottu tuottavasta sijoitusmahdollisuudesta ulkomaiseen yhtiöön.

Sijoituksille on luvattu jopa 10—20 prosentin tuottoa. Pääoma on pyydetty maksamaan ulkomaisille pankkitileille, jotka ovat usein sijainneet Aasiassa. Useimmissa tapauksissa henkilöä on lähestytty muutaman viikon sisällä uudelleen ja pyydetty lisäsijoitusta tai -maksua joko uuden tuottomahdollisuuden osalta tai aiempien sijoitettujen varojen vapauttamiseksi.

Tapauksia on ollut eniten vuosina 2013—2016. Hiljaisemman ajanjakson jälkeen uusia tapauksia on tullut ilmi viime ja tänä vuonna.

Petoksia on ollut myös muissa Euroopan maissa osittain samojen tahojen tekeminä. Aiheutetut vahongot ovat nousseet useisiin kymmeniin miljooniin.

— Kehotamme suhtautumaan mahdollisiin yhteydenottoihin niin sanotusti maalaisjärjellä. Pelkästään sen, että merkittäviä tuottoja luvataan lyhyellä aikavälillä, olisi syytä saada arvioimaan tilannetta tarkemmin, sanoo rikoskomisario Mikko Laaksonen Keskusrikospoliisista tiedotteessa.

Ennen sitoutumista sijoitukseen on syytä tehdä internet-hakuja toimijoista ja heidän antamistaan yhteystiedoista. Usein haut johtavat sivustoille, joilla varoitetaan petollisesta toiminnasta.

Poliisi on edelleen kiinnostunut mahdollisista yhteydenotoista ja siitä, jos rikoksen epäillään jo tapahtuneen. Rikosilmoituksen voi tehdä netissä tai oman alueen poliisilaitoksella.