Hallitus neuvottelee tänään koronavirustilanteesta ja tarvittavista toimista. Niistä kerrotaan julkisuuteen neuvottelujen jälkeen, kun hallitus pitää tiedotustilaisuuden klo 13.45.

Helsingin Sanomat uutisoi, että lehden tietojen mukaan hallitus antaa suosituksen suurten tilaisuuksien perumisesta. Lehden mukaan hallitus myös kertoo turvaavansa terveydenhuollon lisärahoituksen tarpeen tullen.

Torstaina on uutisoitu uusista koronavirustartunnoista eri puolella Suomea.

Helsingin yliopistollisessa sairaalassa (Hus) koronavirukseen sairastunut henkilö on sairaalan sydänkirurgi. Hän oli matkaillut Itävallassa.

Kirurgi tuli maanantaina töihin itsensä terveeksi tuntien, mutta sai myöhemmin hengitystieinfektion oireita. Tiistaina hän oli jo poissa töistä.

Lääkärin lähikontaktit on käyty lävitse, ja niitä on 28. Heistä 15 on lääkäreitä ja 13 hoitajia. Lääkäri on ollut tekemisissä neljän potilaan kanssa. Mahdollisesti myös kaksi omaista on voinut altistua.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella on todettu 14 uutta koronaviruksen tartuntaa, ilmenee Husin nettisivuilta. Hus-alueen tartuntamäärä on yhteensä 46.

Uusia koronaviruksen tartuntoja on löytynyt myös Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Keski-Suomessa.

Pirkanmaalla varmistui keskiviikkoillan ja torstaiaamun aikana neljä uutta tartuntaa, jotka kaikki liittyvät suoraan matkailuun epidemia-alueella Itävallan Tirolin alueella. Pirkanmaan tapauksissa on paljon altistuneita ja tilannekuvan luominen on kesken, ilmoitti sairaanhoitopiiri.

Keski-Suomessa ja Varsinais-Suomessa on kummassakin varmistunut kaksi uutta koronaviruksen tartuntaa. Keski-Suomen tartunnan saaneista toinen on altistunut virukselle kotimaassa ja toinen Pohjois-Italiassa.