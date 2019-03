Kuntaliitto: Soten kaatuminen ei ole katastrofi, kunnissa tehty työ ei mene hukkaan

— Enitenhän tässä on ihmetyttänyt se, että tilanteen mahdottomuuden tunnustaminen on vienyt näin kauan, sanoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

Kuntaliitossa uutistiedot sote- ja maakuntauudistuksen kaatumisesta eivät harmita tai yllätä.



— Minusta tämä on erittäin järkevä päätös, toimitusjohtaja Minna Karhunen kommentoi HS:lle perjantaina aamupäivällä.



—Enitenhän tässä on ihmetyttänyt se, että tilanteen mahdottomuuden tunnustaminen on vienyt näin kauan.”



Kuntaliitto on aiemmin kritisoinut uudistuksen yksityiskohtia ja esittänyt pitkin matkaa lukuisia korjausehdotuksia. Uusinta mallia liitto arvosteli muun muassa perustettavien maakuntien heikkona pitämästään itsehallinnosta ja sitä, etteivät kunnat kelpaisi sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajiksi.

Oikeusministeriön tiedotteen mukaan hallituksen ero ei vaikuta eduskuntavaalien aikatauluun.