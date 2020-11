Metsästäjät keräävät nyt Keski-Suomessa talteen 100 hirven päätä – taustalla pelko Laukaassa havaitun, harvinaisen aivosairauden leviämisestä

Hirvieläinten näivetystauti CWD (chronic wasting disease) ja muut TSE-taudit (transmissible spongiform encephalopathy, tarttuva huokoinen aivosairaus) kuuluvat samaan prionien aiheuttamaan aivotautiryhmään kuin esimerkiksi hullun lehmän tauti BSE (bovine spongiform encephalopathy)

Suomen TSE-tautitapausten arvioidaan olevan sellaista tautimuotoa, joka ei tartu eläimestä toiseen.

Suomen tapauksissa ei ole kyse hirvieläinten näivetystaudista (CWD), joka tarttuu eläimestä toiseen. CWD-tauti on melko yleinen Pohjois-Amerikassa. Euroopassa sitä havaittiin Norjassa vuonna 2016, ja tämän vuoksi hävitettiin kokonainen tunturipeurapopulaatio. Tänä vuonna CWD löydettiin Norjasta uudelleen hävitetyn tunturipeurapopulaation naapuripopulaatiosta.

Norjan tapausten vuoksi EU käynnisti vuonna 2018 kolmivuotisen seurantaohjelman Ruotsissa, Suomessa, Puolassa ja Baltian maissa.

Suomessa TSE-tautien esiintymistä luonnonvaraisissa hirvieläimissä ja poroissa on tutkittu jo ennen seurantaohjelmaa, vuodesta 2003 alkaen. Tähän mennessä Suomessa on tutkittu noin 5 000 eläintä. Niistä vain kahdesta on saatu positiivinen tulos.