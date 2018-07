Tokiossa on kuuma, eikä päällä oleva puku helpota asiaa. Markku Hautala on vielä aikaerosta pyörryksissä. Sisäinen kello on kaksi yöllä, mutta Japanissa on jo aamu. Metro kuljettaa miehen seurueineen omituiseen toimistorakennukseen, jonka hissi vie ylös, täysin kliiniseen huoneeseen.