Lennonjohtajaksi pääsee vain ani harva — Ilmatilaa valvova Osmo Liimatainen on kokenut työssään erikoisia tilanteita: "Koneen siivooja laukaisi hätähälyttimen"

Yli 4 000 hakijaa. Vain yhdeksän pääsi sisään. Osmo Liimatainen, 37, oli yksi heistä, jotka hyväksyttiin aikoinaan lennonjohtajakoulutukseen.

Vantaalaisessa Avia Collegessa on äärimmäisen tiukka seula.

Lennonjohtajan ammattitaito punnitaan kiire- ja poikkeustilanteissa. — Osmo Liimatainen

Äärimmäinen on myös Liimataisen harrastus, 100 kilometrin ultrajuoksu.

Mikä supermies hän oikein on?

Voisi letkauttaa, että aika suorastaan lentää, kun lennonjohtajan kanssa keskustelee.

Liimatainen on nähnyt alan monesta näkökulmasta. Nykyään hän toimii Air Navigation Services Finland Oy:n lennonjohdon vuoroesimiehenä ja konsulttina, joka neuvoo lentoyhtiöitä lentämään entistä kustannustehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin.

Monia houkuttelee lennonjohtajan ammattiin muhkea palkkapussi: Duunitori.fi:n mukaan lennonjohtajan kuukausipalkka on keskimäärin 7 000 euroa.

Liimatainen kuitenkin sanoo, ettei hän hakeutunut ammattiin rahan takia. Sen sijaan häntä motivoi kiinnostava työ, jossa saa sujuvoittaa liikennettä ja haastaa välillä itsensä.

— Lennonjohtajan ammattitaito punnitaan kiire- ja poikkeustilanteissa. Esimerkiksi sairauskohtauksia sattuu lennoilla yllättävän usein, ja silloin pitää järjestellä laskeutumisvuorot ja muut legopalikat uusiksi. Samalla pitää huomioida aikataulut, reititykset, matkustajien viihtyvyys ja ympäristöasiat.

— Työ on jatkuvaa palapeliä, Liimatainen kuvaa.

Toisessa työssään konsulttina Liimatainen pääsee myös tapaamaan paljon uusia ihmisiä.

Lapsena haaveena oli lentäjän ammatti

Pienenä Liimatainen haaveili lentäjän ammatista. Jyväskyläläispoika harrasti lennokkien lennättämistä ja kävi katselemassa sotilaskoneita Tikkakosken lentokentällä.

Kiinnostus ei tullut veren perintönä: suvussa ei ole ilmailuväkeä.

Nuorukaisena Liimatainen meni Tikkakoskelle varusmiespalvelukseen ja aloitti ilmavoimissa johtokeskuslinjalla.

— Siitä syntyi kipinä lennonjohtamiseen.

Varusmiespalveluksen jälkeen Liimatainen opiskeli hetken tietotekniikkaa ammattikorkeakoulussa. Sitten hän äkkäsi lehti-ilmoituksen, jossa haettiin lennonjohtajia kaksivuotiseen koulutukseen.

Pohjaksi koulutukseen riittävät ylioppilastutkinto tai lukion oppimäärä tai ammatillinen toisen asteen tutkinto, suomen ja englannin hyvä taito ja kunnossa oleva terveys. Liimatainen pääsi sisään monivaiheisten psykologisten ja muiden soveltuvuustestien jälkeen - unelma toteutui.

— Koulumenestykseni oli keskiverto: kirjoitin C:n paperit ja keskiarvoni oli 8:n ja 9:n välillä. Olin ehkä muuten sopivin, Liimatainen pohtii.

Sopivuus tarkoittaa, että Liimataisen avaruudellinen hahmotuskyky, looginen päättelytaito ja stressinsietokyky ovat huippuluokkaa. Eritoten hän osaa tehdä nopeasti päätöksiä muuttuvissa tilanteissa.

Lidlistä ja paperitehtaalta vauhtia uralle

Valmistumisen jälkeen joulukuussa 2005 Liimatainen ei heti löytänyt lennonjohtotöitä.

— Päädyin Lidliin jouluapulaiseksi. Jotain piti löytää. Siellä vierähti pari kuukautta.

Sen jälkeen tie vei paperitehtaalle, kunnes keväällä 2006 tärppäsi.

— Pääsin Jyväskylän lähilennonjohtoon määräaikaiseen työsuhteeseen.

Samana vuonna haettiin lennonjohtajaa töihin koko Suomen ilmatilaa hallinnoivaan aluelennonjohtoon Tampereelle.

Liimatainen valittiin. Vuonna 2010 hän siirtyi lennonjohdon yhteydessä toimivaan ilmatilahallintayksikköön, jossa sovitetaan yhteen siviili- ja sotilaslentoja.

Vastuuta alkoi kertyä. Vuonna 2013 hän aloitti lennonjohdon kouluttajana, 2014 hänet valittiin ilmatilahallintayksikön varapäälliköksi, ja 2015 hän siirtyi vuoroesimieheksi Helsinki-Vantaalle, jonne aluelennonjohto muutti Tampereelta.

Nyt Liimatainen tarkkailee muutamaa tietokonenäyttöä työpisteellään Helsinki-Vantaan aluelennonjohdossa. Isossa toimistomaisessa tilassa häärii kymmenkunta muuta lennonjohtajaa.

Ruuduilla näkyy sensoreiden tuottamaa grafiikkaa ja koodikieltä. Kirjaimia ja numeroita.

Nyt aamupäivällä on totutun rauhallista, kun liikennettä on vähän.

Aluelennonjohdon vuoroissa on vähintään kolme lennonjohtajaa ja vuoroesimies.

— Meillä on aluelennonjohdossa 70-80 työntekijää.

Lisäksi lentoasemien lähilennonjohdoissa on oma väkensä.

Helsinki-Vantaan lentoliikenne on kasvanut viime aikoina 10 prosenttia vuosittain, etenkin Aasian-liikenteen takia. Kasvu lisää myös aluelennonjohdon töitä. Tällä hetkellä aluelennonjohto järjestelee 700—1 000 lentoa per päivä.

Kun ilmatilassa on ruuhkaa, voi tulla viiveitä, sillä lennonjohdossa turvallisuus asetetaan aina etusijalle.

— Olemme silti onnistuneet siinä, ettei viiveitä ole tullut. Ilmatilanhallinta on ollut tehokasta. Ilmatilan kapasiteetti riittää myös vastaamaan kasvuun: ei ole nähtävissä, että lentoliikennettä pitäisi rajoittaa.

Lennonjohdon työ on kolmivuoroaherrusta. Liimataisella on lennonjohtajan ja konsultin töitä keskimäärin 40 tuntia viikossa.

Yövuorot ovat raskaimpia, sillä silloinkin pitää pysyä terävänä.

— Hoidan omaa vireystilaani liikunnalla ja ruokavaliolla.

— En ota stressiä. On nautinnollista, kun tässä näkee heti työnsä jäljet. Työasiat voi unohtaa vapaa-ajalla.

Liimatainen kertoo eläköityvänsä 69-vuotiaana, jos hän läpäisee vuosittaiset terveystestit. Lennonjohtajien eläkeikä on vähitellen noussut 55 ikävuodesta.

— Eläkeikää varmasti tarkistetaan vielä. Miten moni haluaa, että niin vanha gubbe vastaa ilmatilanhallinnasta? mies naurahtaa.

Päivi Tuovinen Osmo Liimataisen ammatissa tarvitaan hyvää kolmiulotteista hahmotuskykyä, tarkkuutta, ongelmanratkaisutaitoa ja stressinsietokykyä.

Siivooja aiheutti öisen hälytyksen

Helsinki-Vantaan aluelennonjohdossa voi kokea joskus erikoisia tilanteita. Liimatainen kertoo öisestä tapauksesta, jolloin hän toimi vuoroesimiehenä ja lentopelastusjohtajana.

— Yhtäkkiä valvomossa alkoi huutaa lentokoneen hätälähettimestä lähtenyt hälytyssignaali, joka kertoo onnettomuudesta. Paikansimme pian, että signaali tulee Helsinki-Vantaalta. Erikoista oli, että silloin ei alueella ollut yhtään laskeutuvaa tai lähtevää konetta.

— Lopulta selvisi, että yhden koneen siivooja oli mopillaan vahingossa laukaissut hätähälyttimen. Se oli helpottava tieto, onni onnettomuudessa, Liimatainen hymähtää.

Suomessa on sattunut tilanteita, joissa lennonjohtaja on antanut koneiden lentää liian lähellä toisiaan inhimillisen virheen takia. Nämä ovat hyvin harvinaisia tapauksia. Esimerkiksi vuonna 2014 kaksi laskeutumassa ollut konetta lensi Helsingin seudun ilmatilassa pienimmillään 2,8 kilometrin etäisyydellä toisistaan samalla korkeudella, vaikka turvaraja oli 5,8 kilometriä. Nykyisin vastaava turvaraja on 8 kilometriä.

Liimatainen on välttynyt isoilta virheiltä. Jos lennonjohtajalle sattuu mokia, tukihenkilöt auttavat häntä heti käsittelemään asiaa.

— Toki väärinymmärryksiä sattuu aika ajoin, kun puhutaan murteilla ja aksenteilla.

Ongelmatilanteet on kuitenkin pystytty selvittämään.

Liimataisen mukaan puheen aiheuttamia väärintulkintoja ehkäisee jatkossa kirjallisen viestinnän lisääntyminen lennonjohdon ja lentokoneiden yhteydenpidossa.

— Ilmatilajärjestelmää valvotaan jatkossakin pääosin ihmisten voimin, koska tarpeeksi luotettavaa automatiikkaa on niin vaikeaa ja hidasta kehittää.

Vapaa reititys vähentää matka-aikoja ja päästöjä

Lennonjohtoyhtiö Air Navigation Services Finland on pyrkinyt osaltaan vähentämään lentopäästöjä vuodesta 2015. Osmo Liimatainen neuvoo konsulttina etenkin aasialaisia lentoyhtiöitä, miten lennetään mahdollisimman kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Vuonna 2015 käyttöön otettujen Euroopan ilmatilalohkojen ansiosta lentoyhtiöt voivat suunnitella itselleen parhaat mahdolliset eli usein suorimmat reitit. Reitityksessä hyödynnetään myötätuulta. Enää koneiden ei tarvitse kulkea maiden ilmatilassa aina samoja, ennalta määrättyjä viivoja pitkin.

— Vapaa reititys lyhentää matka-aikoja, vähentää polttoaine- ja muita kuluja ja pienentää lentojen päästöjä, Liimatainen kertoo.

On laskettu, että tehokas reittisuunnittelu vähentää esimerkiksi Lontoon ja Shanghain välistä matka-aikaa 14 minuuttia ja polttoaineen tarvetta lähes 1,2 tonnia. Tonni polttoainetta tuo kolmen tonnin hiilidioksidipäästöt, joten päästövähennys on merkittävä.

Pohjoismaat sekä Viro ja Latvia muodostavat yhden ilmatilalohkon, jossa saa suunnitella reittejä vapaasti.

— Osa Euroopasta ei vielä noudata vapaan reitityksen ideaa, mutta ilmailualan tahtotila on, että 2024 se on käytössä koko maanosassa.