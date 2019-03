Pankkikonserni Nordean hämärää rahaliikennettä on kulkenut Etelä-Karjalan kautta, kertoo Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT.

Kuviossa on Ylen mukaan mukana veroparatiisimaahan rekisteröity yhtiö, jonka omistaa venäläinen liikemies ja jolla on postilokero Imatralla. Yhtiöllä on Lappeenrannan Nordeassa tili, jonka kautta on kulkenut maksuja lähes kuuden miljoonan euron arvosta.

