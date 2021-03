Noin sata henkilöä on altistunut Kouvolassa koronavirukselle roomalaiskatolisessa kirkossa ja helluntaiseurakunta Betanian tiloissa.

Kyseessä on ollut yksityistilaisuus, joka on järjestetty 5. maaliskuuta. Tilaisuuteen osallistuneella henkilöllä on sittemmin todettu koronavirustartunta.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) mukaan henkilö on ollut tilaisuuksien aikaan oireeton, mutta mahdollisesti tartuttava. Kymsoten arvion mukaan koronavirukselle altistuneita henkilöitä on noin sata.

Tilaisuudet järjestettiin maaliskuun alussa

Kyseinen yksityistilaisuus järjestettiin Kouvolassa roomalaiskatolisessa kirkossa noin kello 10.30 maaliskuun 5. päivänä. Tilaisuudesta samat henkilöt siirtyivät toiseen tilaisuuteen helluntaiseurakunta Betanian tiloihin. Jälkimmäisessä tilaisuudessa osallistujia on ollut vieläkin enemmän.

Kymsoten tietojen mukaan tilaisuuksissa on ollut osallistujia ympäri maata.

Kymsote pyytää tilaisuuteen osallistuneita tarkkailemaan oloaan. Jos he havaitsevat vähäisiäkään koronavirukseen viittaavia oireita, on heidän hakeuduttava viipymättä koronavirustestiin.

Tilat vuokrattiin pienelle ryhmälle

Helluntaiseurakunta Betanian pastori Markku Toimela kertoo, että Betanialta vuokrattiin tilat pientä yksityistilaisuutta varten.

– Vuokrasimme tilat etukäteen pienelle seurueelle, jotka osallistui yksityistilaisuuteen. Tiedossamme ei ollut, että tilaisuuteen tulee näin paljon ihmisiä. Meille kerrottujen tietojen mukaan tilaisuuteen osallistuisi vain muutamia henkilöitä.

Toimelan mukaan Betania oli tehnyt vuokraajan kanssa sopimuksen, jonka mukaan paikalle ei tule yli kymmentä henkeä.

Toimela keskusteli viranomaisten kanssa suuresta vierasmäärästä jo tilaisuuden aikana. Hän kävi itse paikan päällä, mutta ei ole altistuneiden joukossa, koska hän meni paikalle eri ovesta, eikä osallistunut juhlasalissa vietettyyn tilaisuuteen.

– Poliisilla oli tieto suuresta vierasmäärästä jo tilaisuuden aikana. Poliisin mukaan tuolloin ei enää ollut tarvetta keskeyttää tilaisuutta.

Pastori Toimelan mukaan Betanian tilat suljettiin välittömästi tilaisuuden päättymisen jälkeen. Rakennuksen penkit, pöydät, ovenkahvat ja muut paikat on desinfioitu tarkkaan viranomaisilta saatujen ohjeiden mukaan.

Roomalaiskatolisen Pyhän Ursulan seurakunnan edustajaa ei ole tavoitettu kommentoimaan tapahtunutta.

Uutinen päivittyy.