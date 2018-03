Amanda Aalto vaihtaa lajia kuin kameleontti — lemiläinen muusikko-kuvataiteilija julkaisi toisen levynsä ja kaipaa Britanniaan ”Siellä tuntui olevan enemmän yhteen hiileen puhaltamista”, Aalto kuvaa Ison-Britannian synnyttämiä fiiliksiä. Mika Strandén Amanda Aalto

Amanda Aalto istuu pianon ääressä Kehruuhuoneen kabinetissa Lappeenrannassa. Muusikon sormet juoksevat koskettimilla, joihin hän tutustui ensi kertaa 7-vuotiaana. Aalto on pikkuhiljaa palaamassa ensi-instrumenttinsa kyytiin.

— Piano vaihtui kitaraan teini-iän kapinassa. Opiskelin kielisoittimen omatoimisesti, ja sillä olen säestänyt itseäni keikoilla.

Aalto on juuri julkaissut toisen omakustannelevyn. Hänen musiikkinsa yhdistelee ambientia, etnoa ja poppia.

Tyylilajien sekoitus on ominta Aaltoa. Hän kertoo vaihtavansa nopeasti genrestä toiseen, eikä nimeä musiikillisia innoittajiaan.

— Se voi hetken päästä olla joku muu kuin nyt.

Haihattelusta ei silti ole kyse, vaan pikemminkin kiinnostuksesta.

Missään en ole tuntenut olevani niin kotonani. Amanda Aalto

Erilaiset kaudet ovat tuttuja taiteilijatarinoista. Vaihtuvat sesongit puolestaan kuuluvat bisnekseen.

Jollain tavalla kausivaihtelu näkyy myös Aallon tekemisessä. Musiikin kanssa matkaa on tehnyt kuvataide, jolla hän on myös esiintynyt.

— Seuraava näyttely on toukokuussa. Viimeiset taulut sinne ovat työn alla.

Mieli palaa jo muualle, sillä maalaamiselle on löytynyt seuraaja. Aalto on aloitellut valokuvausta ja pohtii kuvausmatkaa Islantiin satujen saaren ympäristön vuoksi.

— Luonto ja sen kuvaaminen innoittaa, mikä näkyy myös kuvataiteessani.

Luonto näkyy Aallon taiteessa ja kuuluu musiikissa. Hänen pääasiassa englanniksi tekstittämiensä kappaleiden teemat kytkeytyvät tiiviisti luonnon mytologioihin.

Englanti on Aallolle kielen ohella mieli. Omaehtoisesti asioita tekevä nainen vietti vuodet 2015—16 Iso-Britanniassa, jonka kulttuuri tuntui olevan kuin tyköistuva vaatekerta.

— Missään en ole tuntenut olevani niin kotonani. En tiedä miksi.

Yksi vastaus voisi olla vanha yliopistokaupunki Oxford, jonka kulttuurihistoriallisessa miljöössä Aalto sanoo viihtyneensä hyvin, vaikka asuminen maksoikin.

Samaa fiilistä löytää Linnoituksestakin, joten jutuntekopaikka oli vaivaton valinta.

— Olen ehkä vanha sielu.

Uusin albumi on nimeltään Ancient Light (Muinainen valo). Ikiaikaista Aallossa on ainakin tarmokas yrittäminen. Omakustanteet syntyivät, kun levy-yhtiöistä ei kuulunut mitään.

Myös oma ura on poljettava itse.

— Tavoite on kasvattaa näkyvyyttä ja saada tehdä omia juttuja, Aalto pohtii.

Vaikeutta tuo niiden kanavointi. Mieli kaipaa takaisin ulkomaille, jossa kilpailu on kovaa. Toisaalta:

— Siellä tuntui olevan enemmän yhteen hiileen puhaltamista.

Mika Strandén Amanda Aalto on opiskellut kuva-artesaaniksi ja itseopiskellut muusikoksi. Savitaipaleella syntynyt ja Lemillä asuva taiteilija liitää kuvasta ja musiikkityylistä toiseen.

Amanda Aalto

Muusikko ja kuva-artesaani.

Syntynyt Savitaipaleella vuonna 1990.

Muutti 7-vuotiaana Lemin Kuukanniemeen, jossa on asunut myös viimeiset puolitoista vuotta.

Julkaissut kaksi täyspitkää omakustannelevyä, Insomnia (2017) ja Ancient Light (2018).

Töissä Taito Etelä-Suomen käsityökeskuksessa Lappeenrannassa.

Amanda Aallon albumit ja muut kappaleet löytyvät suoratoistopalveluista Spotify ja iTunes. Youtubesta löytyy Insomnia-albumin videoita, kuten juttuun liitetty levyn nimikappale.