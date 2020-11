Valokuvat kertovat inkeriläisten kohtaloista, näyttely avautuu Lappeenrannan pääkirjastossa tiistaina

Lappeenrannan pääkirjastossa avautuu marraskuussa näyttely Inkeriläinen perhealbumi, joka valottaa inkeriläisten historiaa eri näkökulmista.

Inkeriläiset joutuivat viime vuosisadalla etnisen vainon uhreiksi. Ihmisiä karkotettiin pois kotiseudultaan, heitä vangittiin ja tuomittiin vankileireille. Kuolemantuomioita jaettiin herkästi etenkin kiihkeimpinä vainon vuosina 1937–38. Stalinin hullunmyllyn seurauksena perheet hajosivat ja yhteydet omaisiin katkesivat joskus lopullisesti.

Inkeriläiset elävät täysin hajallaan. Nouse Inkeri-yhdistyksen puheenjohtaja Helena Miettinen kertoo tiedotteessa, että inkeriläisten vaellus ei suinkaan alkanut 1990-luvulla paluumuuton seurauksena, eikä edes jatkosodan aikaisissa evakuoinneissa Suomeen.

Jo Venäjän vallankumouksen jälkeen Suomeen siirtyi joitakin satoja pakolaisia, mutta vuonna 1919 tapahtuneen epäonnistuneen Inkerin kansannousun jälkeen pakolaisia vyöryi Suomeen yli 8 000. Vaikka inkeriläisten hajaannuksen alkamisesta on kulunut jo yli 100 vuotta, ihmiset etsivät yhä tietoja kadonneista sukulaisistaan. Omaisten ja ystävien lisäksi myös kotipaikat ovat kadonneet. Omille tiloilleen juurtuneista talonpojista on tullut ikuisia kulkureita.

Inkeriläinen perhealbumi -näyttely heijastaa sirpaleita inkeriläisten kohtaloista. Valokuvat on kerätty eri maissa asuvilta ihmisiltä, joiden juuret ulottuvat Inkeriin. Valokuvalla on hajalle revitylle Inkerin kansalle erityisen tärkeä merkitys. Sitä kuvaa Kazakstaniin karkotetun inkeriläisperheen lähettämän valokuvan takana oleva liikuttava teksti: Kohtalo erottaa, kuva yhdistää, joka on poimittu näyttelyn otsikkoon. Karkotustiet kiertänyt kuva saattaa olla ainoa muisto omaisista. Repalaisenakin se kantaa rakkaita ja joskus myös raskaita muistoja.

Näyttelyn toteuttaa Nouse Inkeri-yhdistys, joka jatkaa toimintansa päättäneen Mooses Putron muistosäätiön toimintaa ylläpitämällä Mooses Putron kotimuseota Taipalsaarella.

Inkeriläisten henkilökohtaisista valokuvista koottu Inkeriläinen perhealbumi –näyttely on esillä Lappeenrannan pääkirjastossa 3.11.-18.12.