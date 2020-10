Lemin nuorisoseura esittää näytelmänsä koronasta huolimatta – Ensimmäistä kertaa 2-vuotiaana seuran toimintaan osallistunut Jaana Sinkko valittiin sen uudeksi puheenjohtajaksi

Korona kiusaa Jaana Sinkon ensimmäistä puheenjohtajavuotta, mutta Tapiola on yhä lämmin. Lemin nuorisoseuran uutuusnäytelmän yleisön on pärjättävä ilman lepuskaa.

Jaana Sinkko avaa oven ja päästää kansalaisopiston jumpparyhmän aamutunnille Lemin nuorisoseurantaloon Tapiolaan. Homma hoituu tottuneesti.

Sinkko on ollut 127-vuotiaan nuorisoseuran puheenjohtaja tämän vuoden alusta, mutta tullut mukaan seuran toimintaan jo vuonna 1974, kun äiti talutti hänet lasten tanhuryhmään.

Sinkko oli 2-vuotias.

– Tapiolaa ei silloin lämmitetty talvisin, ja tanssimme palotalon yläkerrassa, hän nyökkää kohti Lemin urheilukentän toisella puolella seisovaa rakennusta.

Tapiolan keittiössä tarkenee nyt ilman päällystakkia, mutta kuluva vuosi on silti ollut vaikea nuorisoseuralle, niin Lemillä kuin muuallakin. Tapiola oli kiinni kevään ja alkukesän, ja vaikka vuokralaiset palasivat syksyllä, toimintaa on vaikea saada kannattavaksi.

– Vuosi on ollut jännittävä. Meillä taloudenpito on ollut tarkkaa takavuosina ja tuonut puskuria.

Lämmöt on voitu pitää päällä, ja oma toiminta täyttää salin lattiaa neljä päivää viikossa.

Sami Sivonen Lemin nuorisoseuran ensi-iltanäytelmä Yksinäisten sydänten kerho on tehty aiempaa pienemmällä porukalla, jotta riskit minimoituisivat. Näytelmässä seuraa etsivät muun muassa Liisa Junnonen, Arto Penttilä ja Arto Heimonen.

Nuorisoseurojen varainhankinta nojaa pitkälti tapahtumiin, joista teatteritoiminta on tärkeimpiä.

Lemin Tapiolassa on tehty näytelmiä säännöllisesti ja totuttu, että katsojia tulee bussilasteittain esityskauden aikana. Seuraava näytelmä, Jukka Itkosen Yksinäisten sydänten kerho, saa ensi-iltansa 24. lokakuuta.

Ohjaaja Sami Sivonen on päivittänyt 1970-luvulla kirjoitetun tekstin tähän päivään. Näytelmä kertoo ihmisen ikävästä toisen luo ja kumppanuuden sekä rakkauden etsinnästä.

Sivonen sanoo ihastuneensa tekstin kieleen ja vieneensä komediaa kohotetun ilmaisun suuntaan.

– Siinä on farssin ainekset, muttei sen tempoa. Esiintyjistä on löytynyt koomikon taipumuksia, ohjaaja kertoo.

Näytelmän lavasteissa on tehty kaikki, jotta nauru maittaisi myös esityskauden jälkeen.

Väliaika ilman puffettia

Tapiolan katsomoon on yleensä otettu 160 henkeä, nyt lippuja on myynnissä noin puolet siitä riippuen minkä kokoisia ryhmiä ja seurueita esityksiin tulee.

– Saman kyydin porukka voi istua vähän tiiviimmin, Sinkko toteaa.

Lipputulot putoavat silti vähintään puoleen, eikä tuloja kerry lepuskojen myynnistäkään, sillä nuorisoseuran näytelmässä ei tällä kertaa ole väliaikatarjoilua.

– Sillä konstilla ihmisten on ehkä turvallisempaa tulla esityksiin, Sinkko sanoo.

Heähä ei osant muuta hoastoakoa ko murtiel. — Jaana Sinkko

Puffetti vähentää keittiöväen tarvetta, mutta talkoo siirtyy lipunoston ja yleisön kulun ohjaamiseen ja rytmittämiseen.

Talkootaakkaa on vähentänyt myös siivous, sillä aiemmin omalla porukalla tehty työ on nyt ammattilaisten käsissä.

– On satsattu siihen, että se tehdään huolellisesti, systemaattisesti ja tarkasti, puheenjohtaja kertoo.

Kai Skyttä Särkelä itte (2012) oli viimeisin näytelmä, jossa Jaana Sinkko on ollut Tapiolan näyttämöllä. Nyt hänen roolinsa on Lemin nuorisoseuran puheenjohtajana luotsata 127-vuotias yhdistys läpi koronan tekemistä karikoista.

Lemin murteen viimeisiä taitajia

Puheenjohtaja sanoo tykänneensä aina esiintymisestä. Lapsuuden tanhuilu vei Sinkon monesti Kalenoihin, ja lastentapahtumassa hän esiintyi Lemin nuorisoseuran nuorten teatteriryhmissäkin, joissa aloitti 12-vuotiaana.

Viimeisin näyttämökokemus on Tapiolasta vuodelta 2012 (Särkelä itte). Hoitolalla työskentelevä Sinkko on sen jälkeen harrastanut nuorisoseuratoimintaa johtokunnan ja talkooporukoiden jäsenenä.

Tapiolan ohella hän viihtynyt myös kotiseutuyhdistyksessä ja vpk-toiminnassa.

– Kaikki pitäjän historiaan liittyvä kiehtoo, sillä sydän sykkii perinteille.

Pitäjän perinteisen puheenparren, Lemin murteen, tahdistajana Sinkko on viimeisiä taitajia. Seuratoiminnan tavoin sekin tarttui varhain, isoisoäidin kanssa vietettyinä hetkinä.

– Heähä ei osant muuta hoastoakoa ko murtiel.

Kai Skyttä Tapiolan keittiö on poissa käytöstä, mutta muuten Lemin nuorisoseurantalolla on toimintaa useina päivinä viikossa.

Lemin nuorisoseuralla on ollut nyt 20 puheenjohtajaa historiansa aikana. Sinkon edeltäjä, Leena Uski, hoiti tehtävää 24 vuotta, ja hän etsi jatkajaa vuosia ennen kuin agitointi onnistui.

– Se tuntui täystyrmäykseltä, mutta joskus vaihto olisi joka tapauksessa ollut edessä, Sinkko kertoo tuntemustensa jalostumisesta.

Uskin hiljaista tietoa on ollut koko ajan saatavilla, seuran johtokunta on jakanut vastuuta, ja siinä on monen alan osaajia, joten Sinkko tarttui puheenjohtajan nuijaan "vaikka hirvittikin". Omaakin kokemusta nuorisoseurasta ja muusta yhdistystoiminnasta oli karttunut vuosikymmeniä.

– Paljon opittavaa palkanmaksusta ja tukihakemusten tekemisestä on ollut silti, ja korona on vielä lisännyt ajantarvetta, kun päivittyviä suosituksia on seurattava.

Sinkko arvelee, ettei ole pestissä yhtä kauan kuin edeltäjänsä. Seuratoiminnassa on nyt suvantovaihe, mutta hän on toiveikas. Tulevaisuus riippuu vain lasten vanhemmista ja näiden kasvatuksellisista arvoista.

– Opetetaanko lapsia arvostamaan yhteistä tekemistä vai että kaikesta pitää saada rahaa?

Sinkko uskoo nuorten potentiaalin löytyvän, jos heihin luottaa ja jos heille antaa vastuuta.

– Siihen nuorisoseuratoiminta perustuu.

Yksinäisten sydänten kerhon ensi-ilta Tapiola (Tapiolankatu 5, Lemi) 24.10. kello 14. Syksyn loput esitykset viikonloppuisin 5.12. saakka. Esitykset jatkuvat alkuvuodesta 2021.