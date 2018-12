Etelä-Karjalan gallerioissa joulunodotus näkyy uusina näyttelyinä. Kuluvalla viikolla ripustuksia on tehty Taidebunkkerissa ja Täkyssä sekä Lappeenrannan kaupungintalolla ja pääkirjastossa.

Lappeenrannassa Täky-gallerian muotoilusyksyn 2018 päättää suunnittelijapariskunta Saana ja Olli, joka on samalla muotoilumerkki. Saana ja Olli suunnittelee omaa, kestävästä 100-prosenttisesta hamppukankaasta valmistettua ja Suomessa valmistettua kodintekstiilimallistoa. Oman kotimaisen malliston ohella pariskunta on tehnyt suunnittelutöitä kymmenille eri yrityksille ympäri maailmaa.

Saana ja Olli Täky-galleriassa (Satamatie 10, Lpr) 7.12.2018—3.1.2019.

Suvi Kesäläinen Saana ja Olli ovat turkulainen suunnittelijapariskunta.

Imatralla galleria Taidebunkkerissa avautui tiistaina Sanna-Mari Kaipion näyttely Out and About. Saimaan ammattikorkeakoulusta valmistuneelta kuvataiteilijalta on esillä maalauksia, jotka leikittelevät rakenteillaan ja maalauksen sekä sitä ympäröivän tilan suhteilla. Kaipion mukaan teokset ovat tutkimusmatkoja tavanomaiseen, ja niitä yhdistää pyrkimys maalauksen viemisestä kolmiulotteisempaan, tilallisempaan suuntaan.

Out and About Taidebunkkeri (Siitolankatu 2, Imatra) 28.12 saakka (suljettu 22.—26.12.)

Lappeenrannan kaupungintalon yleisölämpiössä on perjantaista lähtien esillä Pekka Kauppisen valokuvia. Näyttelyn nimi Viimeisimpiä viestii siitä, että esillä on Kauppisen 1950-luvulta alkaneen valokuvausharrastuksen tuoreimpia töitä. Samalla nimi kertoo, että 2000-luvulla lukuisia näyttelyitä järjestänyt valokuvaaja alkaa vähentää sekä kuvaamista että niiden esittämistä näyttelyissä.

Pekka Kauppisen valokuvia Lappeenrannan kaupungintalon lämpiö 7.—21.12. Valokuvia pekkakauppinen.kuvat.fi ja www.vivapekka.fi.

Pääkirjastossa on puolestaan esillä kirjallisuutta myös sisääntuloaulassa. Lasivitriineihin kootussa näyttelyssä on nähtävillä sekä AA- että Al-Anon -yhteisöjen jäsenten tarinoista kertovaa kirjallisuutta.

AA on maailmanlaajuinen Nimettömien Alkoholistien muodostama yhteisö, Al-Anon puolestaan alkoholistien läheisille tarkoitettu ja vertaistuelle rakennettu yhteisö.

AA -ja Al-Anon kirjallisuusnäyttely Lpr:n pääkirjasto (Valtakatu 47) 31.12. saakka.