Leffakooste: Elokuvissa kosto- ja musiikkifantasia sekä manipuloiva nainen ja toimiva parisuhde

Paljon melua hevistä

Suomessa on hevibändejä eniten asukaslukuun suhteutettuna maailmassa, mutta ensimmäinen kotimainen heviaiheinen komedia nähdään vasta nyt.

Moni hevareita tavannut tietää, että julman näköisen ulkokuoren alla on mummon pullasta kasattua letkeyttä. Juuri sellaisia ovat Johannes Holopaisen, Max Ovaskan, Antti Heikkisen ja Samuli Jaskion näyttelemät Impaled Rektum -yhteen jäsenet.

Maalaispojat vetävät treenikämpillä köyttä siitä, pitäisikö käydä keikoilla vai keskittyä materiaaliin. Pian pojat ovatkin jo matkalla kohti norjalaisia festareita.

Road-komediaa petaillaan parempi puoli elokuva kestosta, mutta kun seikkailuun päästään, niin hauskat jutut ovat loppua heti alkuunsa. Huumoria koetetaan etsiä vääristä paikoista, eikä joviaaleille ja luonnostaan hauskoille bändipojille anneta vain tilaa olla.

Hevi reissu on kaukana täydellisestä. Se on kömpelö ja monesti ihan tahtomattaan typerä. Silti hevibändin seikkailuissa on suomalaiseen sieluun sopivaa suppeaa ja aneemista huumoria.

Suurin osa sivuhahmoista jää turhiksi. Varsinkin Minka Kuustosen naishahmo jää kiiltokuvamaiseksi ihastuksen kohteeksi, jonka ainoa tehtävä tarinan kannalta on olla keskipiste maskuliiniselle naljailulle kolmen eri mieshahmon välillä. Toisaalta, eipä kukaan elokuvan miehistäkään ole kovin syvää uurrettu.

Jos elokuva olisi tiivistetty aidosti musiikin tekemiseen ja keikkailuun, olisi kyseessä voinut olla kotimainen kulttielokuva. Nyt panokset on ladattu vääriin paikkoihin. Elokuvan nostatuksiksi suunnitellut suurieleiset kohtaukset eivät tunnu ansaituilta.

Jos Hevi reissu -elokuva olisi bändi, edessä olisi nöyrä paluu treenikselle. Huolimatta siitä, että kelvollinen 90-minuuttinen on saatu puserrettua.

KOLME TÄHTEÄ

Hyvää: Muusikoille sisäpiirivitsejä ja letkeä tunnelma.

Huonoa: Nykivästi käynnistyvä juoni. Helposti unohtuvat sivujuonet.

Erityistä: Elokuvan kappaleet on säveltänyt Eternal Tears of Sorrow, Mors Subita ja Wolfheart -yhtyeiden Mika Lammassaari.

Nordisk Film Productions Rasmus (Anders Juul) löytää itsensä helvetillisestä parisuhteesta.

Säälittävä parisuhdevuodatus

Tanskassa on noussut kohua Kauhea nainen -elokuvasta. Samalla kun maailmalla on vihdoin noustu puolustamaan naisten oikeuksia, on ohjaaja-käsikirjoittaja Christian Tafdrup näyttää ottaneen elämäntehtäväkseen hieroa koko liikehdintää vastakarvaan. Luvassa on provokatiivinen draama, josta jokainen löytää varmasti kirpaisevia samaistumiskohtia sukupuolesta huolimatta.

Elokuva on muodoltaan satiiri, mutta ilmeisesti taustalla on aitoja kipupisteitä. Niin kuvailevasti ja kiukulla aiheeseen pureudutaan. Se tuntuu kostolta inhottavaa naista kohtaan. Kokoelma virheitä kuvattuna hyvin kapeasta näkökulmasta.

Mukava sinkkumies Rasmus (Anders Juul) pokaa seksikkään Marien (Amanda Collin). On seksiä ja romanttisia hetkiä. Kaikki tuntuu aivan täydelliseltä. Jopa kaverit kuolaavat kateellisina uuden sussun perään.

Ongelmat alkavat, kun Marie alkaa merkata omaa reviiriään parisuhteessa ja haluaa, että Rasmus irtautuisi nolosta sinkkumenneisyydestään. Marie osoittautuu taitavaksi tunteellisessa manipuloinnissa.

Tarinassa on tarpeeksi koukkuja, jotta se pitää otteessaan. Misogyyninen kerrontatyyli sen sijaan on luotaan työtävä. Elokuva tuntuu ensi kertaa sydämensä särkeneen teinipojan kiukkuiselta proosalta.

KAKSI TÄHTEÄ

Hyvää: Hyvin toteutettu.

Huonoa: Epämiellyttävät hahmot.

Erityistä: Ollut Tanskassa katsojamenestys.

Takashi Seida Bruce Willis on perinyt Charles Bronsonin roolin väkivallan vihollisena.

Kolkko kostofantasia

Brian Garfieldin romaaniin ja Charles Bronsonin tähdittämään, vuoden 1974 Väkivallan vihollinen -elokuvaan perustuva, Death Wish on saapunut teattereihin aiheeltaan polarisoivaan aikaan.

Elokuvaa lykättiin jo kertaalleen Las Vegasin ampumistapauksen vuoksi. Elokuvan aiheena on nimittäin väkivaltarikollisuus, aseet ja omankädenoikeus.

Bruce Willis on perheenisä, joka muuttuu koston enkeliksi ja päätyy jahtaamaan murtovarasjengiä. Päivisin kirurgina toimivasta mattimeikäläisestä muovautuu helposti psykopaattinen tuomari, jolla on turhan hyvät lahjat myös kiduttamisen puolella.

Lähinnä keskinkertaisia slasher-elokuvia ohjannut Eli Roth nojautuu kuvastossa ja tematiikassa 1990-luvun toimintajännäreihin. Siksi ehkä pökkelön Willisin roolisuorituskin sopii väkinäisiin juonikuvioihin niin hyvin.

Hieman harmillisesti elokuvan mehevimmät kohdat ovat äkilliset, brutaalit väkivaltaryöpyt.

Tekijät ovat jänistäneet näkökantansa tarjoamiselta. Katsojien täytyy itse karistaa inha kostofantasian jättämä ruudinkatku niskoiltaan, koska tekijöillä on liian kiire pestä käsiään koko verilöylystä.

KAKSI TÄHTEÄ

Hyvää: Chicago tarjoaa komeat puitteet. Väkivalta kuvataan pelottavana.

Huonoa: Moraalisesti epämääräinen. Kankea toteutus.

Erityistä: Elokuvassa esiintyy aitoja Chicagon radiojuontajia, jotka improvisoivat omat kohtauksensa.

Hopper Stone Jason Bateman ja Rachel McAdams tähdittävät vauhdikasta komediaa.

Onnistunut parisuhdekomedia

Amerikkailaiskomediat ovat tällä vuosikymmenellä taantuneet todella tavanomaisiksi, juonettomiksi alustoiksi, joissa esitellään komediatähtien nauratustaitoja. Itse käsikirjoitus ja oikeasti nokkelat vitsit ovat siirtyneet itseironisen parodioinnin, alapäähuumorin ja sentimentaalisuuden tieltä.

Siksi tuore Game Night tuntuu mukavan tuoreelta, vaikka siinä ei ole mitään ihmeellistä. Se on vain hyvin kirjoitettu ja tahditettu. Ja mikä tärkeintä: se ei tunnu vain komediatähden egon pönkitykseltä.

Max (Jason Bateman) ja Annie (Rachel McAdams) järjestävät ystäväpariskunnille peli-iltoja. Lautapeleihin kyllästynyt Maxin veli Brooks (Kyle Chandler) on keksinyt peli-illaksi jotakin hurjaa ja ainutlaatuista: interaktiivisen, oikeassa maailmassa tapahtuvan mysteerin.

Kun väkivaltaiset miehet keskeyttävät illan ja raahaavat apua anelevan Brooksin ulos, ovat peli-illan pariskunnat innoissaan.

Seuraa tiukkoja tilanteita, joista selvitään huumorilla ja turvallisuuden tunteella. Pelaajilla ei nimittäin ole käsitystä siitä, että nämä ovat keskellä oikeaa rikollisten kahnausta.

Game Night hylkää turhat henkilödraamat ja antaa vitsien puhua puolestaan. Liian pitkään aikuisille suunnattuilla komedioilla on tarkoitettu jotakin paljastavaa tai inhottavaa. Game Night muistuttaa, että aikuisia voi naurattaa menemättä täysin riman alitse.

NELJÄ TÄHTEÄ

Hyvää: Toimiva juoni. Hyvät näyttelijät.

Huonoa: Todella synkät juonenkäänteet.

Erityistä: Elokuvassa on monia viittauksia kuuluisiin lautapeleihin.