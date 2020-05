Anna Paatelainen oppi ryhmätyöskentelyn suositussa Blue Yodlessa – Bändi, jossa nainen laulaa ja soittaa kitaraa ei kelvannut 4 Non Blondes -yhtyeen lämppäriksi

Blue Yodlesta tutun Anna Paatelaisen pitäisi saada valmiiksi ylempi korkeakoulututkinto Haaga-Heliasta, jos korona suo. Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutus on opinnäytetyötä vajaa.

Hän valmistui matkailun ja liikkeenjohdon restonomiksi Haaga Instituutista vuonna 2004. Tarkemmin tekemiään töitä Paatelainen ei halua eritellä.

– Olen tehnyt töitä laidasta laitaan. Olen ollut esimiestehtävissä ja operatiivisessa toiminnassa.

Paatelainen muutti Kouvolasta Helsinkiin vuonna 1998, mutta kertoo asuneensa sen jälkeen pariin otteeseen myös Englannin Brightonissa. Kouvolaan hän palasi kahdeksan vuotta sitten.

Heti radiosoittoa

Paatelainen oli reilusti yli kaksikymppinen, kun kouvolalainen Blue Yodle lähti liitoon 1990-luvun alussa. Yhtye julkaisi vuosina 1990-1992 neljä omakustannesingleä.

Singlet saivat heti soittoaikaa radioissa, ja Soundi-lehden vuosiäänestyksessä 1992 Paatelaisen säveltämä Purple Day oli sijalla 20 vuoden parhaiden kappaleiden joukossa. Yhtye valittiin myös vuoden tulokkaaksi Rumba-lehdessä. Soundissa Blue Yodle oli tulokaslistalla kakkosena.

– Hyvä fiilishän siitä tuli, mutta vielä hienompaa oli, kun kuulin kappaleen ensimmäistä kertaa radiossa.

Eka albumi äänitettiin Peer Güntin studiossa

Yhtye äänitti Peer Güntin studiolla outlaw countrysta vaikutteita saaneen albumin Long Story Short, jonka EMI Parlophone julkaisi vuonna 1992.

– Kun levy tuli ulos, teimme vuodessa noin 100 keikkaa. Oltiin tien päällä melkein koko ajan.

Paatelainen vakuuttaa, että keikoilla yhtye antoi kaikkensa ammattilaisasenteella.

– Vaikka oli pienikin paikka, niin kaikki valot laitettiin paikalleen.

Blue Yodlen arkisto Blue Yodle 1990-luvulla. Vasemmalta lukien: Pasi Vanhatalo (kitara), Anna Paatelainen, Zugi Vartiala (basso) ja Kai Pulli (rummut).

Naisena oleminen ei tuottanut ongelmia

Paatelainen ei kokenut urallaan ongelmia naisena, vaikka vielä 1990-luvulla rockbisnes oli pääosin miesten työtä. Tähän vaikutti varmasti myös oma asennoituminen.

– Olin yksi jäsen Blue Yodlesta ja hoidin oman osuuteni. Osaaminen ratkaisee.

Vain kerran hän huomasi, että naisena olemisella saattoi olla merkitystä. Blue Yodlea kysyttiin yhdysvaltalaisen 4 Non Blondes -yhtyeen Suomen-konsertin lämmittelijäksi. Tilanne sai yllättävän käänteen, kun pääesiintyjän manageri tajusi, että myös Blue Yodlessa nainen laulaa ja soittaa kitaraa. Lämmittelyosuus peruttiin.

– Olisi tullut liikaa vertailua, kilpailutilanne.

Paatelainen muistuttaa, että mieslämppärit ovat lämmittäneet miespääesiintyjiä maailman sivu.

Esiintymisiä Saksassa ja Itävallassa

Yhtye teki muutaman keikan myös ulkomailla. Vuonna 1993 julkaistun Who's Gonna Save Me -albumin jälkeen yhtye esiintyi muutamaan otteeseen Saksassa ja Itävallassa.

Vuonna 1994 yhtye alkoi äänittää Kouvolassa kolmatta albumia, mutta se jäi julkaisematta. Nykyisin näitä albumille tehtyjä kappaleita on mahdollista kuulla Youtubessa, jossa bändin kitaristi Pasi Vanhatalo on julkaissut ne The Reckless Recordings nimen alla.

Heinäkuussa 1996 Blue Yodle heitti aktiivikautensa viimeisen keikan Sodankylässä. Ennen Helsinkiin muuttoa Paatelainen äänitti Kouvolassa Peer Güntin studiossa kolme suomenkielistä laulua.

– Niitä ei ole aiemmin julkaistu missään, mutta niistä on nyt kaksi Youtubessa kuunneltavissa. Kolmas laitetaan sinne todennäköisesti ennen vappua.

Itseopiskellut luonnonlahjakkuus

Paatelainen on täysin itseoppinut muusikko. Hän ei ole saanut sen paremmin soitto- kuin laulutuntejakaan. Silti osaaminen pantiin merkille.

– Se oli häkellyttävää, että laulunopettajat lähettivät oppilaita kuuntelemaan keikkaamme, ja nämä tulivat kysymään, missä olin opiskellut laulua. Siinä tuli sellainen tunne, että ainakin jotain oli mennyt oikein.

"Paras opetukseni"

Blue Yodlen aikaan Paatelaista kosittiin myös muihin musiikkiprojekteihin, mutta hän kieltäytyi: Paatelainen halusi olla yksi neljästä Blue Yodle -soittajasta.

Hän vakuuttaa neljännesvuosisata myöhemmin olleensa etuoikeutettu.

– Harva asia ylittää sen, mitä tuntuu, kun on lavalla ja biisi kulkee. Se on ollut paras opetukseni siihen, miten ryhmätyötä tehdään.

Blue Yodle on 1990-luvun jälkeen esiintynyt muutaman kerran. Tarkoituksena oli esiintyä tänä keväänä myös Kouvolan entisten nuoren juhlassa, mutta koronapandemian vuoksi tilaisuus siirtyy tulevaisuuteen.