Häpeilemättömän maalaisromanttinen Oma maa näyttää postikorttikuvia Suomesta — Ensi-iltaelokuva on tyylipuhdasta Markku Pölöstä

Oma maa (Suomi, 2018)

Ohjaus: Markku Pölönen. Käsikirjoitus: Markku Pölönen, Antti Heikkinen.



Rooleissa: Oona Airola, Konsta Laakso, Antti Virmavirta, Marjaana Maijala, Mika

Nuojua, Hannu-Pekka Björkman, Sanna-Kaisa Palo, Marja Packalén.



Kesto: 109 min. K-7.

Markku Pölönen on kotimaisen elokuvan suurimpia nimiä. Hän onnistui houkuttelemaan suomalaisia elokuvateattereihin aikana, jolloin elokuvateattereiden kävijämäärät eivät olleet suuria, varsinkaan kotimaisten filmien kohdalla.

Hänen ajankuvansa kutkuttavat ihmisten nostalgiantunnetta. Ne ovat postikorttikuvia Suomesta, jota suurin osa meistä ei ole koskaan kokenut. Ne tunnistaa kuitenkin välittömästi suomalaisuuden ominaispiirteiden tiivistykseksi.

Tällä rintamalla Oma maa ei petä laisinkaan. Se on täysin tyylipuhdasta Pölöstä.

Anni (Oona Airola) on menettänyt veljensä jatkosodassa. Kuin johdatuksesta tragedia tuo Annin perheen elämään Veikon (Konsta Laakso).

Nuoret ovat hyvin erilaisista oloista. Anni on porvarillisesta kaupunkikodista, Veikko puolestaan Pohjois-Karjalasta — maalta.

Kaksikko rakastuu nopeasti, mutta rakkaus kohtaa ongelmia Annin perheen puolelta. Rakastavaiset päättävät aloittaa uuden elämän Veikon sotakorvauksena saamalta maapläntiltä.

Oma maa aloittaa tästä hyvin perisuomalaisen tarinan kutomisen. Itseään jälleenrakentava Suomi on kaunis ja täynnä mahdollisuuksia. Kovalla työllä ja lupsakkaalla otteella kovatkin ajat taittuvat.

Jos on kainalo, mihin käpertyä, niin ei haittaa, vaikka ympärillä ei olekaan mitään lukaalia.

Kuvaus on romanttista, suorastaan vanhahtavan herttaista. Pölönen kanavoi jopa vanhojen Suomi-Filmien tunnelmointeja. Se ei haittaa. Se jotenkin sopii kuvaan.

Tietysti myös nurjaa puolta näytetään. Tarinat ovat tuttuja: sodan traumat ja alkoholi. Niistä riittää tarpeeksi murhetta, että elokuva saa hieman vaaran tuntua.

Pölönen on häpeilemätön romantikko, ja se on hänen paras lahjansa. Tämän energian hän on saanut siirrettyä Airolan ja Laakson pääkaksikkoon, jotka parhaimmillaan suorastaan hehkuvat.

Oma maa -elokuvan dramaattiset hetket ovat nopeasti tasoiteltavissa, ja pariin otteeseen dialogi kalskahtaa kankeudessaan. Silti elokuva häpeilemättömällä maalaisromantiikallaan onnistuu tarjoamaan tismalleen sitä, mitä Pölösen elokuvalta uskaltaa toivoa.

Lukasz Bak Zula (Joanna Kulig) ja Wiktor (Tomasz Kot) rakastavat ja taistelevat läpi vuosien Pawel Pawlikowskin uudessa draamassa.

Lämminhenkisessä kerronnassa, kauniissa Konsta Sohlbergin kuvissa ja Pessi Levannon musiikeissa elokuva kulkee ilman merkittäviä huippuja tai kuoppia — tasaisen varmasti.

NELJÄ TÄHTEÄ

Hyvää: Ei häpeile hieman vanhahtavaa lähestymistapaansa. Teknisesti moitteeton.

Huonoa: Konfliktit ovat vaisuja. Dialogi tökkii ajoittain.

Erityistä: Pölösen ensimmäinen elokuvaohjaus lähes kymmeneen vuoteen.

Rakkautta ja riitaa itäblokissa

Cold War (Zimna wojna, Puola/Ranska/Iso-Britannia).

Ohjaus: Pawel Pawlikowski. Käsikirjoitus: Pawel Pawlikowski, Janusz Glowacki, Piotr Borkowski.

Rooleissa: Joanna Kulig, Tomasz Kot.

Kesto: 88 min. K-12.

Puolalainen ohjaaja Pawel Pawlikowski keräsi Ida-elokuvallaan suurta hehkutusta ja kasapäin palkintoja. Kyseessä oli herkkä mustavalkoelokuva, joka läpileikkasi ihmisyyttä siinä missä puolalaisuuttakin.

Pawlikowski jatkaa hyvin samantyylisesti uutukaisellaan. Nyt yhteiskunnan kuvaus on paljon voimakkaammin esillä ja tunteet rohkeammin pinnassa.

Paljolti ohjaajan vanhempien tapaamiseen perustuva Cold War kertoo tarinaa Wiktorista (Tomasz Kot) ja Zulasta (Joanna Kulig). Toinen maailmansota on ohi, ja Puola on jäänyt huonoon jamaan. Vallassa on kommunistinen puolue, joka levittäytyy kaikkialle yhteiskunnan tasoille.

Rakkaus on väkevää. Toisinaan se rankaisee.

Cold War tarjoaa upeaa kuvaa ja kaunista musiikkia.

Musiikki näyttelee hyvin suurta roolia. Se antaa kerronnalle muodon ja antropologisen tutkielman tavoin syventää kuvaa puolalaisesta kulttuurista.

Päähenkilöt ovat muusikoita. Wiktor kiertää maaseudulla äänittämässä kansanlauluja. Propagandalaulut raikaavat. Kokoelma luo tunnelmallisen ja kiehtovan tilkkutäkin.

Itse tarinan kuljetus on ajoittain suorastaan mysteeristä.

Vuosikymmenestä toiseen siirtyvässä elokuvassa kuvataan rakkaustarinaa normeista poikkeavalla tavalla. Se on kunnianhimoista ja rohkeaa, mutta voi myös jättää katsojan ajoittain ulos kylmään tunteiden paloista.

Leikkaukset ja siirtymät tuntuvat kertovan eri tarinaa, missä päähenkilöt ovat. Hetkittäin voi jopa olla ulalla, mikä pääkaksikon senhetkinen suhde edes on.

Superprod Jack Londonin kirjaan perustuva animaatio tarjoaa komeita maisemia.

Cold War tarjoaa upeaa kuvaa ja kaunista musiikkia. Se on kunnianhimoista elokuvataidetta. Sen käsikirjoitus olisi voinut silti kaivata tavanomaisempaa rakennetta. Se ei olisi himmentänyt sen muita apuja.

NELJÄ TÄHTEÄ

Hyvää: Musiikki. Kuvaus. Näyttelijäsuoritukset.

Huonoa: Tarinan kuljetus.

Erityistä: Pawel Pawlikowski voitti parhaan ohjaajan palkinnon Cannesissa.

Klassikkotarinan animointi tökkii

Valkohammas (Croc-Blanc, Ranska/Belgia/Yhdysvallat, 2018).

Ohjaus: Alexandre Espigares. Käsikirjoitus: Philippe Lioret, Serge Frydman, Dominique Monfery.

Suomenkielisissä äänirooleissa: Antti Reini, Jukka-Pekka Palo, Jussi Lampi, Pertti Koivula, Jonna Järnefelt.

Kesto: 87 min. K-7.

Jack Londonin klassikkoromaaniin perustuva animaatioelokuva kertoo tarinaa koirasudesta Alaskan erämaassa ja tämän yhteydestä ihmisiin.

Kasvutarina kuvaa ihmisyyttä eläimen perspektiivistä. Monimuotoinen hahmogalleria näyttää, kuinka hyviä tai huonoja ihmiset voivat olla. Toiset tahtovat elää tasapainossa luonnon kanssa, toiset hyväksikäyttää sitä.

Valkohampaan animaatio on toteutettu cel-shading tekniikalla.

Kyseessä on tietokoneanimaatio, jonka tekstuurit pyrkivät välittämään käsinpiirretyltä vaikuttavan lopputuloksen. Tekniikka on tuttu varsinkin videopeleistä.

Se ei aivan toimi Valkohampaan kohdalla, ja teknologia vaikuttaa vanhentuneelta. Kyseessä voi olla myös vain budjettikysymys. On sääli, että animaatiotyylin valinta vaikuttaa näin paljon itse elokuvakokemukseen.

Tarina nimittäin on vahva eikä heikkene uudelleenkertomisista.

Londonin tarinoiden sydän on vahva, mutta tarinat eivät kaunistele liiallisuuksiin karun elämän selviytymistaisteluita. London myös romantisoi ihmisen kaipuuta seikkailuun. Hän oli sukupolvea, joka yhä uskoi siihen, että kaukaisen rinteen takana voisi odottaa uusi löytö — uusi mahdollisuus.

Tämä naturalistinen mutta samalla kirkasotsainen lähestymistapa on se, joka Valkohampaassa viehättää. Ihmisen suhde luontoon on tarinan aikakaudella yhä hyvin intiimi ja suoraviivainen.

Rob Baker Ashton Pierce Brosnan ja Dave Bautista tähdittävät ala-arvoista toimintajännäriä.

Parhaimmillaan animaatio on silloin, kun se maalaa valkokankaalle kauniita maisemia. Harmillisesti ihmishahmot vaikuttavat kauniita taustoja vasten usein hyvin keinotekoisilta.

KOLME TÄHTEÄ

Hyvää: Kauniit maisemakuvat. Klassinen tarina.

Huonoa: Animaation tyyli on usein kankea.

Erityistä: Alkuperäisen version ääninä kuullaan muun muassa Nick Offerman, Rashida Jones ja Paul Giamatti.

Huonoja aksentteja ja rumaa väkivaltaa

Final Score (Iso-Britannia, 2018)

Ohjaus: Scott Mann. Käsikirjoitus: Jonathan Frank, David T. Lynch, Keith Lynch.

Rooleissa: Dave Bautista, Amit Shah, Ray Stevenson, Pierce Brosnan, Lara Peake.

Kesto: 104 min. K-16.

Amerikkalainen Michael Knox (Dave Bautista) saapuu Lontooseen viettämään laatuaikaa veljentyttärensä kanssa jalkapallo-ottelussa. Knoxin kiusaksi terroristit ottavat stadionin haltuunsa, ja mies joutuu pelastamaan päivän.

Tylsän alun jälkeen luvassa on huonoja aksentteja ja rumaa väkivaltaa.

Juoni seurailee Die Hardia.

Pierce Brosnan on varmasti lupautunut pieneen rooliinsa joko rahapulassa tai kiristettynä.

Dialogin kökköys on ajoittain suorastaan häkellyttävää. Juuri käsikirjoituksen latteudet pilaavat mahdollisuudet nauttia elokuvan tarjoamasta toiminnasta. Hyvä tarkoitus syventää hahmoja tekeekin näistä yhä epäuskottavampia.

Kirjoittajien epäomaperäisyydestä kertonee jotain se, että fiktiivistä itäblokin valtiota ei olla edes vaivauduttu keksimään itse, vaan Sokovian valtio on varastettu Marvelin supersankarielokuvista ilman kummempaa syytä.

Pääosan Dave Bautistalla ei aivan ole filmitähden karismaa, joka voisi paikata elokuvan heikkouksia. Hän ei edes ole hurjan näyttävä tappelukohtauksissa. Hän lähinnä runnoo vanhan vapaapainijan elkein vastustajiaan tai päätyy väsähtäneisiin tulitaisteluihin.

Final Scoren lopputulos on nollapeli. Useimmiten tällaiset elokuvat päätyvät Suomessa suoraan alelaariin, eivät valkokankaille.

YKSI TÄHTI

Hyvää: Suuren jalkapallo-ottelun energia saadaan ajoittain vangittua.

Huonoa: Kökkö ja kulunut käsikirjoitus. Kankea toteutus.

Erityistä: Kuvattu West Ham Unitedin vanhalla kotistadionilla Boleyn Groundilla.