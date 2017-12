Kirja-arvio: 100-vuotiaan pöydässä luumäkeläisin silmin Kari Martiala & Helena Lylyharju: Parasta pöytään. Suomalaisen gastronomian historia. 263 s.,Gummerus 2017.

Luumäkeläinen aviopari Kari Martiala ja Helena Lylyharju ovat ruokakulttuurin ammattilaisia. Pitkä ura kulinaristisella tasolla on antanut vankat käytännön tiedot siitä, mitä Suomessa on syöty, miten ruoka on valmistettu, mistä se on saanut vaikutteensa.

Kirjaa varten aviopari on haastatellut liki 50 ruoan ammattilaista ja näin saanut ensiarvoista tietoa oman maamme kulinaristisesta kehityksestä. Turha luullakaan, että täällä ollaan pelkän läskisoossin varassa eletty ja perunapiiraita syöty, niin hyviä kuin ne ovatkin.

Suomen sijainti idän ja lännen välimaastossa on taannut vaikutteiden tulon vähintään kahdesta suunnasta. Vaikka harvinaisemmat herkut tarjottiinkin rikkaille, pääsi tavallinen rahvas myös uusien ajatusten ja vaikutusten makuun. Venäläisen keittiön hapatetut tuotteet ja sienien monipuolinen käyttö tulivat vallalle. Lännestä taas omat herkkunsa.

Tätä teosta voi syödä myös silmillään.

Suomalainen keittiö on vahvasti perinteeseensä rakentuva, mutta altis myös naapureiden uutuuksille. Siitä syntyy maukas keitos.

Kirjan tekijäpari on tehnyt laajan taustatyön, se näkyy koko teoksen otteessa. Historia tunnetaan, se kerrotaan elävästi. Vahvasti eletään myös tätä päivää ja ruokakulttuuriamme vahvasti muuttaneet pizzat sekä ruotsinlaivojen seisovat pöydät saavat kuvauksensa.

Mestarikokkiemme haastattelu sekä heidän loistokkaat reseptinsä kruunaavat kirjan. Kuvitus hivelee silmää. Vanhojen dokumenttikuvien ohessa on upeita otoksia herkkuannoksista. Tätä teosta voi syödä myös silmillään, ennen kuin rohkenee valmistaa vaikkapa Imatran Valtionhotellin klassikkoannosta kuhaa Walevska.

Hyvää: Monipuolinen ja kuviltaan komea tarina Suomen ruokakulttuurista.

Huonoa: -

Erityistä: Etelä-Karjala hienosti esillä, kuten keittiömestari Ulla Liukkosen lämpimät leivät.