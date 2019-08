Once Upon a Time... in Hollywood on elokuva elokuvia rakastaville. Ensi-illoissa myös kunnianosoitus vanhoille reggaetähdille ja pako DDR:stä.

Tarantinon rakkauskirje Hollywoodille

Once Upon a Time… in Hollywood (Yhdysvallat, 2019)

Ohjaus ja käsikirjoitus: Quentin Tarantino.

Rooleissa: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, James Marsden, Dakota Fanning, Timothy Olyphant, Tim Roth, Margaret Qualley, Al Pacino, Kurt Russell, Luke Perry.

Kesto: 162 min. K-16.

Quentin Tarantinon elokuvat ovat aina tapauksia. Varsinkin kun ohjaaja-käsikirjoittaja on luvannut lopettaa kymmenenteen ohjaukseensa. Once Upon a Time… in Hollywood on Tarantinon yhdeksäs.

Ohjaaja on paremmassa terässä kuin yli vuosikymmeneen. Hän on itsevarma, muttei sorru liialliseen tyylittelyyn. Vaikka elokuva on pitkä, se ei missään vaiheessa jää esittelemään mahtiaan ilman oikeaa tarinan tukemista. Jotakin, mihin Tarantino harmillisen usein sortuu.

Tarina kertoo Hollywoodista ja muuttuvista ajoista. Tarinan päänä toimii Rick Dalton (Leonardo DiCaprio). Aivan sattuman kautta hänen naapurinaan asuu Sharon Tate (Margot Robbie) – näyttelijä, joka joutui tosielämässä inhan kultin tähtäimeen.

Tarina muuttaa todellisia tapahtumia, mutta yrittää pysyä vaikeille aiheille kunnioittavana.

Tarantinon kaltaiselle elokuvan rakastajalle aikakausi on täydellinen.

Elokuva esittelee huolella ja ajan kanssa Daltonin hahmon työhistoriaa ja sitä, minkälaisissa rooleissa tämä on esiintynyt Al Pacinon näyttelemän elokuvatuottahahmon toimesta. Homma on kuitenkin tärkeä, koska noin kymmenen minuutin sisään Daltonin urasta ja tämän kokemasta Hollywoodista muodostuu ehyt ja elävä.

Sharon Tate ei saa samanlaista kohtelua, koska kyseessä on aito henkilö. Sen sijaan Tarantino keskittyy Taten kohtauksissa esittelemään häntä säteilevänä ihmisenä, joka oli urallaan hurjassa nousukiidossa.

Kyseessä on kahden hyvin erillaisen uran kuvaaminen ”uuden Hollywoodin” murroskohdassa. Kultaisen ajan westernit ovat jäämässä historiaan ja fiksummat, särmikkäämmät elokuvat ovat tulevaisuus.

Tarantinon kaltaiselle elokuvan rakastajalle aikakausi on täydellinen. Vuonna 1969 ohjaaja saa luvan kastaa varpaansa kahteen eri aikakauteen. Todellista muutosta edustaa kuitenkin Charles Mansonin ”perhe” ja näiden kylmäävä filosofia — päätös viattomuuden ajalle.

Brad Pittin näyttelemä stuntmies Cliff saa luvan olla katsojan linssi aikakauteen ja paikkaan. Cliff on ehkä Hollywoodin ammattilainen, mutta aina ulkopuolinen. Hänen kokemansa maailma poikkeaa elokuvatähtikaverinsa omasta. Cliff elää unelmien reunalla — aina varautuneena tippumaan.

Once Upon a Time… on elokuva elokuvia rakastaville. Se on nostalginen trippi, jossa jokainen yksityiskohta on toteutettu rakkaudella ja huolella.

Itse tarina antaa odottaa itseään ja tarjoilee lopulta aitoja yllätyksiä katsojille, jotka luulevat tietävänsä, mihin elokuva on tähtäämässä.

Tarantinon tavaramerkkimäinen dialogi ja loistavat roolisuoritukset pitävät kaiken sähköisenä.

Timo Alho

NELJÄ TÄHTEÄ

Hyvää: Ajankuva. Näyttelijät. Dialogi.

Huonoa: Muutama laahaava kohtaus.

Erityistä: Jäi Luke Perryn viimeiseksi elokuvarooliksi.

NASA Uusi dokumentti juhlistaa Neil Armstrongin ja kumppanien kuumatkan 50-vuotispäivää.

Suurenmoinen kuumatkan kuvaus

Apollo 11 (Yhdysvallat, 2019)

Ohjaus: Todd Douglas Miller.

Kesto: 93 min. Sallittu.

Apollo 11 -kuulennosta tuli kuluneeksi tämän vuoden heinäkuussa 50 vuotta. Astronautit Neil Armstrong, Buzz Aldrin ja Michael Collins astuivat historiankirjoihin yhdellä ihmiskunnan suurimmista saavutuksista.

Ohjaaja Todd Douglas Miller on saanut käsiinsä ainutlaatuista 65 mm:n filmimateriaalia ja tuhansia tunteja äänitteitä. Niistä hän on koonnut elokuvan, joka esittelee hyvin tutun tarinan. Samalla paljastaa yksityiskohtia, jotka ovat aiemmin jääneet harvojen tietoon.

Esille nousevat huolellinen valmistautuminen ja urakan käsittämätön kokoluokka. Kolmen sankarihahmon takana seisoo armeijallinen uurtavia teknikkoja, insinöörejä, huoltohenkilöitä, tiedemiehiä ja lääkäreitä. On inspiroivaa nähdä kuinka kuumatkan haaste saa kaikki puhaltamaan yhteen hiileen aikana, jolloin Yhdysvallat kävi läpi suuria mullistuksia. Osa kansasta piti isojen ja kalliiden rakettien rakentamista sulana hulluutena.

Laadukas ja suurikokoinen filmiformaatti saa dokumentin tuntumaan hyvin elokuvalliselta. Mukana on eeppisiä kuvia, joista monet Hollywood-spektaakkelit voivat vain haaveilla.

Ohjaaja itse on tehnyt mittavan työn leikatessaan kaiken kasaan. Lopputulos on hyvin rullaava ja maltilla kasvava teos, joka juhlistaa ihmisen seikkailunhimoa, uteliaisuutta ja rajojen rikkomista.

Timo Alho

NELJÄ TÄHTEÄ

Hyvää: Upea kuvamateriaali. Inspiroiva kertomus.

Huonoa: —

Erityistä: Elokuvan elektroninen musiikkiraita on toteutettu täysin vuoden 1969 instrumenteilla.

Nicolas Maslowski Congos -yhtyeestä tutut Kiddus I, Winston McAnuff ja Cedric Myton toimivat reggae-kultturia luotaavan dokumentin keskushahmoina.

Kunnianosoitus vanhoille reggae-tähdille

Inna de Yard (Ranska, 2019)

Ohjaus: Peter Webber.

Kesto: 99 min. K-12.

Jos jamaikalaiset rytmit ovat lähellä sydäntä, on Inna de Yard pakkokatsottavaa. Kyseessä on aurinkoinen pläjäys musiikkia, mutta se ei ole ainoastaan fiilistelyä ja musiikkipätkiä. Elokuvan tähdet Ken Boothe, Kiddus I, Winston McAnuff ja Cedric Myton avaavat mielenkiintoisesti reggae-musiikin histroriaa ja ilmiön vaikutusta yhteiskunnallisiin vaiheisiin.

Paremmin historiallisten draamaelokuvien ohjaajana tunnettu Peter Webber osoittaa ymmärtävänsä erittäin hyvin kuvaamansa aihepiirin. Elokuva ei missään vaiheessa turvaudu latteuksiin, eikä halua alentaa musiikin syntypaikkaa Kingstonia vain sosiaalisen draaman vaaralliseksi pesäkkeeksi.

Kamera seuraa kohteitaan rennolla otteella. Mukana on puhuvia päitä, jotka tarjoavat dokumentille narratiivin. Ne rakentavat melko ehyen historiantunnin yhdestä Jamaikan tärkeimmistä vientituotteista.

Puhuvien päiden lisäksi Webber tarjoilee arkistomateriaalia levottomuuksista, mutta myös paljon letkeää jammailua.

Musiikkisessioissa tuntuu vanhojen ukkojen eletty elämä, mutta miehet ovat yhä notkeita ja energisiä muusikoita ja esiintyjiä. Isompaa keikkaa on käyty kuvaamassa Pariisin legendaarisella Le Trianon teatterilla saakka.

Inna de Yard onnistuu myös pysyttelemään sopivan kaukana kuluneimmista kliseistä, joita reggae-musiikkiin usein liitetään. Kyseessä ei ole mikään ganja-savun täyttämä huume-elokuva.

Timo Alho

KOLME TÄHTEÄ

Hyvää: Musiikki. Historia.

Huonoa: Rajaa reggaen historian vain parille vuosikymmenelle.

Erityistä: Elokuvassa esiintyvät myös muun muassa vokalistit Judy Mowatt ja Winstonin poika Kush McAnuff.

Marco Nagel Peter (Friedrich Mücke) ja Frank Strelzyk (Jonas Holdenrieder) suunnittelevat uhkarohkean pakoyrityksen DDR:stä.

Kuumailmapallolla vapauteen

Pako muurin takaa (Ballon, Saksa, 2018)

Ohjaus: Michael Herbig. Käsikirjoitus: Kit Hopkins, Thilo Röscheisen, Michael Herbig.

Rooleissa: Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross, Alicia von Rittberg, Jonas Holdenrieder.

Kesto: 125 min. K-12.

Kommunistinen Saksan demokraattinen tasavalta esti suurinta osaa kansalaisistaan poistumasta olemassaolovuosinaan 1949—1990. Tämä vapaan liikkumisen rajoitus ja muutenkin vaikeat olot pakottivat satoja tuhansia ihmisiä kokeilemaan pakenemista.

Monet pakoreissuista olivat tylsiä diplomaattisia selkkauksia, mutta mukana oli myös muutama suorastaan uskomaton tarina. Yksi kuuluisimmista on kahden perheen uhkarohkea pako kuumailmapalloilla. Tarina suorastaan vaatii elokuvasovitusta.

Sähkömies Peter Strelzyk (Friedrich Mücke) ja mekaanikko Günter Wetzel (David Kross) kaipaavat perheelleen uusia mahdollisuuksia ja vapauksia. Yhdessä perheidensä kanssa he alkavat suunnittelemaan ja rakentamaan kuumailmapalloja. Ensiyritys jää kuitenkin hieman vajaaksi ja asettaa kaikki mukanaolleet vaaraan. Stasi tutkii tapausta ja lähenee samalla kun perheet valmistautuvat viimeiseen yritykseensä.

Vanhan jättäminen taakse on perheen lapsille vaikeaa. Vainoharhaisen valtiovallan nuuskinta käy yhä vaarallisemmaksi.

Paljon kokoperheen elokuvia ja televisiota ohjannut Michael ”Bully” Herbig osaa rakentaa hitaasti kasvavaa jännitystä. Missään vaiheessa katsoja ei todella pelkää, etteikö pakomatka onnistuisi.

Ajankuva on hyvä, muttei halua tai uskalla kunnolla pureutua DDR:n räikeisiin ongelmakohtiin. Taustatapahtumat tuntuvat suorastaan kepeiltä seikkailuelokuvan vaaroilta. Elokuvan pahikset, eli virkavallan edustajat, jäävät hyvin yksiulotteisiksi ja mitäänsanomattomiksi.

Seikkailuelokuvamaista tunnelmaa vahvistetaan ylidramaattisella ja jatkuvasti vellovalla musiikilla, joka tuntuu ajoittain soivan aivan väärässä kohdassa.

Timo Alho

KOLME TÄHTEÄ

Hyvää: Sujuvaa jännityksen rakentelua.

Huonoa: Tunnelman sävyt ovat ajoittain epäselvät tai kummalliset

Erityistä: elokuvassa kuvataan kahta pakoyritystä. Oikeasti vasta kolmas yritys onnistui.