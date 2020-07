Kulttuuritila Nuijamiehen toiminnanjohtaja on irtisanottu – Syynä koronavirus, joka hävitti hetkessä kymmeniä tapahtumia

Kulttuuritila Nuijamiehen toiminnanjohtaja Riikka Hjelt-Taponen on irtisanottu tehtävästä.

Hjelt-Taposen työsopimus päättyi 16. heinäkuuta. Kulttuuritila Nuijamies -yhdistyksen hallitus teki päätöksen irtisanomisesta kuukautta aiemmin.

Virallinen peruste irtisanomiselle ovat tuotannollis-taloudelliset syyt. Käytännössä syynä on koronavirus, joka pani Nuijamiehen toiminnan jäihin keväällä.

– Keväältä peruttiin 60 tapahtumaa hetkessä, eikä niitä ole sen jälkeen tullut paljon. Taloudelliset tappiot ovat merkittävät, hallituksen puheenjohtaja Mikko Vento sanoo.

Toistaiseksi Nuijamiehen toimintaa pyörittävät yhdistyksen hallitus ja talkoolaiset.

Minna Mänttäri

Korona toi pakkolevon

Hjelt-Taponen kertoo, ettei irtisanominen varsinaisesti yllättänyt häntä nykytilanteessa. Hän aloitti toiminnanjohtajan tehtävässä elokuussa 2018. Yhdistys oli perustettu edellisvuonna.

– Oli kiinnostavaa olla pyöräyttämässä paikkaa pystyyn ja rakentaa kaikki alusta. Se oli antoisaa, mutta vei paljon aikaa ja energiaa, Hjelt-Taponen toteaa.

Hjelt-Taponen sanoo tehneensä paljon töitä ja olleensa sen vuoksi "kaikkensa antanut".

– Siinä mielessä korona tuli henkilökohtaisesti ihan hyvään kohtaan. Sain väkisin levättyä, mutta eihän se kivaa ole, että työpaikka lähti.

Ei tietoa tulevaisuudesta

Jos yhdistyksen taloustilanne kohenee tulevaisuudessa, se saattaa perustaa tuottajan pestin.

– Olemme keskustelleet siitä Riikan kanssa, että totta kai sitä tullaan hänelle ensimmäisenä tarjoamaan, Vento kertoo.

Yhdistyksellä on lain mukaan työantajana yhdeksän kuukauden pituinen takaisinottovelvollisuus. Jos se tarvitsee uusia työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita Hjelt-Taponen on tehnyt, on näitä töitä tarjottava ensin hänelle.

Hjelt-Taponen suhtautuu myönteisesti Nuijamiehessä työskentelemiseen jatkossa.

– Jos tilanteet muuttuvat, voisin palata sinne, Hjelt-Taponen kommentoi.

Kulttuurialan tulevaisuus näyttää kuitenkin epävarmalta. Viime päivinä Suomessa on keskusteltu siitä, iskeekö koronan toinen aalto syksyllä.

– Meillä ei ole mitään tietoa, miten ihmiset alkavat käydä tapahtumissa. Koko ala on vähän varpaisillaan, Vento sanoo.