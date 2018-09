Arvio: Marko Annala kirjoittaa itseään ulos Joutsenosta — Mainio toinen romaani sijoittuu Tampereelle ja puhuu rieskan sijaan rievästä

Marko Annala: Paasto. Like 2018, 286 s.

Muusikko Marko Annala luo uutta kiiltävää nahkaa itselleen. Joutsenolaislähtöisen tekstintekijän romaani Paasto on monellakin tapaa selkeä osoitus entistä ihoa murtavasta tulokulmasta taiteen tekemiseen.

Kehuttu esikoisromaani Värityskirja (2017) kertoi koulukiusatun Markon elämästä Joutsenon Penttilässä ja myöhemmin Lappeenrannassa, parisuhdekuvioista sekä bänditouhujen yrityksistä ja onnistumisesta.

Paasto ikään kuin jatkaa esikoisen tarinaa, mutta on silti täysin toista maata. Kirjan päähenkilö on Annalan ikäinen ja hänen laillaan nyt Tampereella asuva mies, joka on ajautunut parisuhde- ja uskonkriisiin.

Mies työskentelee ortodoksisen kirkon tutkijana ja on kadottanut jumalansa. Tunnustus matkatöihin lähtevälle puolisolle ja hengelliselle isälle ajaa selkäkivuista kärsivän päähenkilön keskellä outoja valintoja ja uusia elämänpolkuja. Se on jotakin, johon jokaisen keski-ikäisen on helppo samaistua.

Odysseiansa aikana päähenkilö käy läpi elämäänsä, rakentaa sitä uusiksi ja tapaa nuoren, elähdyttävän naisen. Kuulostaa kliseeltä, mutta viidenkympin villitys jää täyttymystä vaille. Pikemminkin nainen vain lisää kamppailua, johon kriisi miehen sysäsi, ja samalla korostaa sisäistä mystiikkaa.

Metalliyhtye Mokoman laulusolistille Paaston kaltainen, uskonasioista draamansa ammentava kirja on aika rohkea veto ja selvää erontekoa muihin teksteihin. Annalan laulutekstit ovat kyllä syvällisiä, mutta uskonnollisten tunteiden käsittely on metallimuusikolle harvinaista, jos ei tee kirkonpolttoheviä.

Rieskapitäjän pojan puhe rievästä lähentelee romaaniuskottavanakin jo rienausta.

Annala tuntuu kirjassa tekevän rokkari-minuutensa ohella eroa karjalaisuutensakin kanssa. Hän on joskus harmitellut, että Aamulehti soittaa aina Costello Hautamäelle, jos pitää saada Manserokkari kommentoimaan, vaikka Annalakin on asunut Tampereella jo 2000-luvulta. Mie ja sie taipuu kyllä vielä suussa, mutta rieskapitäjän pojan puhe rievästä lähentelee romaaniuskottavanakin jo rienausta.

Annalan esikoiskirja sai aiheensa ja todennäköisesti tykätyn tekijänsäkin vuoksi hyvän vastaanoton. Sen markkinointikiertueella kirjoittaja kertoi tekeillä olevasta uudesta romaanistaan, jota hän työsti erityisellä innolla.

Sen voi lukea Paastosta. Annalan teksti on hioutunut esikoisesta, ja vaikka yhtymäkohtia tekijään halutessaan löytääkin, kakkosromaani elää omin voimin ja kirjoittajastaan etäännytettynä.

Hyvää: Vaivattomasti etenevää tekstiä.

Huonoa: Tulee luettua liian nopeasti.

Erityistä: Ortodoksinen uskonto aiheena.