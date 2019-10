Sami Karulla on Lappeenrannassa riehakas yleisö, ja entinen Nuijamaan rajavartija esiintyy säännöllisesti Lampussa — katso tästä muut viikonlopun keikat

Runsaat 20 vuotta sitten Sami Karu kiersi Lampun kaukaa. Se oli ”varttuneemman väen paikka”, ja kollegat kuljettivat nuorta rajavartijaa Lappeenrannan muissa kuppiloissa, kun Nuijamaan rajavartioaseman porukka lähti kaupungin yöhön.

Ikääntyminen ja oman musiikin esittäminen ovat vaihtaneet näkökulmaa luontevasti. Lampusta on tullut tuttu paikka työnsä ohessa keikkailevalle laulaja-lauluntekijälle. Perjantaina Karu yhtyeineen nousee sen lauteille toistamiseen tänä vuonna.

— Se on kaikkiaan jo viides kerta. Aina siellä on riehakas tanssiva yleisö, eivätkä ihan kaikki ole omia tuttuja, artisti kertoo.

Niitäkin varmasti löytyy.

Karun rajavartijanura käynnistyi Nuijamaalta vuonna 1994, mutta musiikki kulki erähenkisen helsinkiläisen pykälässä Lappeenrannassa. Treenipaikka löytyi asuin- ja työpaikan vierestä, Nuijamaan kirjastosta. Siellä Karu treenasi kappaleita, joita esitti monien rajamieskavereiden häissä 1990-luvun loppuvuosina.

Ja ylläpiti omia unelmia.

Kaveriporukka herätti musiikkihaaveet Karussa. Isä oli ollut musikaalinen, mutta kun ystävä hankki kitaran ja halusi bändiinsä rumpalin, Karu oli valmis. Koulun ilmoitustaululta löytyi rumpujensoiton opettaja, eikä saatu oppi jäänyt huomiotta.

— Rumpali taitaa käydä tunneilla, Karu naurahtaa tuomariston kommenttia bändikisoissa, joihin osallistui Veli Aurinko -yhtyeen soittajana.

Se bändi soitti monimutkaista, progetyylistä ja tahtilajien vaihdoksia sisältävää musiikkia, jonka aika on armeliaasti unohtanut. Omaa musiikkia Karu on tehnyt soittamaan oppimisesta lähtien. Sävellyskynänä on akustinen kitara, josta artisti hakee kiemuroiden sijasta mieluummin suoraviivaista soundia.

— Rouheaa kitaravetoisuutta särön kanssa.

Karun soittajantausta on gospelmusiikissa. Loikka rouheasti säröilevään kitaraan omissa kappaleissa selittyy vaivatta. Suomirokin ja Bruce Springsteenin ohella nuoruusvuosien kuuntelulistalla soivat raskaan sarjan edustajat, kuten Kiss, Metallica ja Twisted Sister.

Rakennusmestariopinnot jäivät, kun pääsin Nuijamaalle rajalle töihin. — Sami Karu

Rajalta Karu kertoo hakeneensa eräromantiikkaa. Partio on kuulunut harrastuksiin jo pienestä, ja sitä kautta retkeily sekä vaeltelu ovat repun vakiovarusteita.

— Opiskelin rakennusmestarilinjalla, mutta se jäi, kun pääsin Nuijamaalle töihin.

Alku olikin nastaa. 1990-luvun puolivälissä toimenkuvassa näkyi isompana osana partiointi ja tulien tekeminen maastossa. Työnkuvan muututtua Karu lähti itärajalta ja työskenteli 12-vuotisen rajavartijauransa viimeiset vuodet merivartiostossa.

Yksin hän ei Helsinkiin palannut, eikä romanssittakaan.

Elämäni Valo -kappaleessa Karu laulaa Karjalan helmestä ja Lappeenrannan tytöstä. Ne ovat yksi ja sama nainen, jonka kanssa Vuosaaresta lähtöisin oleva artisti asuu Sipoonkorvessa.

— Meikäläisessä on kantrisydäntä. Maaseutu vetää, vaikka olen kaupungista kotoisin.

Kahden lapsen ja koiran ohella Karun maalaisidylliä täydentävät pihamaalla juoksentelevat kanat, kun kerran maalla asutaan.

Jarkko Pennanen Sami Karun (keskellä) bändissä soitti uuden EP:n julkaisukeikalla muun muassa Roope Kuosmanen (rummut) ja Petri Kaasinen (kitaristi).

Sami Karulta ilmestyi hiljattain toinen levy, Syksyn värejä -EP. Ensimmäinen albumi Hetkiä on julkaistu vuonna 2017.

Karu kuuluu siihen sarjaan suomalaisia artisteja, jotka voivat lähettää levyjään radiokanaville, mutta joiden pääsy soittolistalle ei ole nakutettua. Oman musiikin ja nimen markkinointi on jalkatyötä, joka etenee vain keikkailemalla.

— Joka keikka on tärkeä ja täysillä vedetään, omat keikkansa oman työn ohessa myyvä Karu kertoo.

Hyvä keikka poikii yleensä seuraavan.

Karu keikkailee nykyisin pari kertaa kuukaudessa. Halua olisi lisätä tahtia, mutta perheen pyörittäminen ja työ vievät vievät ajan, energian ja mahdollisuudet.

— Enempää ei pysty.

Karu keikkailee aina kun voi ja monessa muodossa: soolona, duona ja yhtyeineen. Lampussa lavalle nousee uusi kokoonpano, jossa sävelten kitaravetoisuutta lisää kaksi sähkökitaraa.

— Soundi on vähän tukevampi, ja voin itse keskittyä enemmän laulamiseen ja tunnelman nostattamiseen, Karu kertoo.

