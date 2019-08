Aurora Hentunen rakentaa uraa jazzissa — Se tarkoittaa Lappeenrannasta lähtöisin olevalle pianistille useita kokoonpanoja ja biisien treenaamista soittamatta: ”Julkisissa kulkuvälineissä käyn harmonioita läpi ja mietin, miten soinnut liikuttavat sormia”

Kitaristin neuvo kuulosti epäuskottavalta. Pitäisi muka osata treenata biisit soittamatta, koska ”jos hoidatte homman hyvin, teillä ei ole enää aikaa harjoitella”.

— Ajattelin, että ei kai sitä nyt suoraan keikalle.

Biisien kuuleminen ja treenaus nuotteja katsomalla on ollut kultaa kalliimpi taito Aurora Hentuselle erityisesti tänä kesänä. Ennätys on neljän eri bändin neljän eri ohjelmiston soittaminen neljänä peräkkäisenä iltana.

— Onneksi sitä ei ole koko aikaa, mutta kyllä se taito on aikaa ja vaivaa säästänyt.

Hentunen on Lappeenrannasta lähtöisin oleva jazzpianisti ja musiikkiuransa rakentamisvaiheessa. Hän kiertää Suomea parasta aikaa kahden eri jazzkokoonpanon levynjulkaisukeikkojen kanssa.

Kiertueiden päälle ovat tulleet vielä bilebändikeikat hääjuhlissa ja popcoveroinnit duokeikoilla. Sekä tietenkin omien keikkojen myynti ja markkinointi.

Monella jazzkeikalla palkkio alkaa olla sama kuin bilebändikeikoilla. Aurora Hentunen

Julkiset kulkuvälineet ovat hyviä treenikämppiä.

Jokaisen hommansa hyvin hoitavan jazzmuusikon arki on eri kokoonpanoissa soittamista ja aikataulujen sekä paikkakuntien sovittamista yhteen. Jazzyhtye ei tapaa tietyssä paikassa, nouse bussiin ja aja keikkapaikalle, vaan usein soittajat sooloilevat sinne omia teitään.

— Lentokoneessa ja junassa olen käynyt usein harmonioita läpi ja miettinyt, miten soinnut liikuttavat sormia.

Silti aina ei ehdi kaikkialle.

Hentunen kertoo kesästään puhelimitse. Pianisti on Helsingissä ja lähdössä junalla Aurora Hentunen Quartetin keikalle Saloon, jonne jää yöksi. Kama Kollektivin keikka olisi seuraavana päivänä Kuopiossa.

Sinne ei mennä halki Suomen, vaan siellä musisoi sijainen.

— Oman bändin keikat ovat tärkeimpiä. Hyvä ja luotettava sijainen antaa mahdollisuuden vapaapäivän pitämiseen, Hentunen sanoo.

Jari Flinck Aurora Hentunen Quartet (Hentunen, Joona Kilponen, Veli-Matti Silanterä ja Ville Luukkonen) Jazz-Espan keikalla Helsingissä 1. elokuuta. Varsinainen levynjulkaisukiertue käynnistyi Salosta tiistaina.

Vapaapäivistä Hentunen puhuu yksikössä. Varsinaista lomaa pianisti ei sanojensa mukaan ole pitänyt pariin vuoteen.

Nimikkokvartetilta ilmestyi viime viikolla toinen albumi Frost, jonka julkaisukiertue on käynnissä. Kama Kollektiv kiertää debyyttialbuminsa kanssa, ja esikoisjulkaisu on tarkoitus purkittaa myös Meow Piglet -duon kanssa loppuvuodesta.

Hentunen säveltää musiikin sekä nimikkokvartetilleen että Meow Pigletille.

— Markkinointi vie tällä hetkellä eniten aikaa.

Kanavia ovat sosiaalisen median alustat, kuten Facebook, Instagram ja Youtube, tällaiset lehtijutut sekä mahdolliset keikka- ja levyarvostelut.

— Ihmisiä pitää muistuttaa erilaisista asioista, keikoista ja uudesta materiaalista.

Keikkamyynti ja -markkinointi ammattilaisten käsissä antaisi lisää niitä vapaapäiviä ja tarpeellista palautumisaikaa.

— Toivottavasti se olisi mahdollista jatkossa.

Hentunen elää musiikilla. Pianistin koti siirtyi opintojen myötä Amsterdamiin ja on pysynyt kanavien kaupungissa, vaikka koulut on nyt käyty.

Tulovirta vaihtelee ja riippuu vuodenajasta.

— Palkka tulee keikoista keväästä syksyyn ja vuodenvaihteessa.

Kylminä vuodenaikoina pääasiallinen tulonlähde on opetustyö, jota Hentunen tekee kahdessa koulussa Amsterdamissa.

— Bändiohjausta, laulu- ja pianotunteja, hän listaa.

Keikkailu ja opetustyö eivät sulje toisiaan pois. Esimerkiksi Aurora Hentunen Quartet tekee loka—marraskuussa neljän maan ja runsaan kymmenen keikan levynjulkaisukiertueen Belgiassa, Hollannissa, Ranskassa ja Saksassa.

Hentusen yhtyeiden ohjelmisto on pääasiassa pohjoismaista jazzia. Nordic on myyvä etuliite monelle asialle nykyisin, ja jazzissakin kiinnostus sitä kohtaan on lisääntynyt koko ajan Keski-Euroopassa.

— Se musiikkimaisema, mikä Suomessa on tuttua, on siellä vielä eksoottista, mutta myynti kasvaa. Seuraava osoite sille on Aasia, Hentunen sanoo.

Suomessa Nordic jazzia on toistaiseksi helpompi myydä mutta myös palkitsevampi soittaa.

— Asiat hoituvat, yleisö kuuntelee ja liksa on parempi.

Pianistin mukaan Euroopassa 50 euron keikkapalkkiota voi paikoin pitää jo hyvänä, sillä harrastelijat ja kilpailu laskevat palkkioita.

— Suomessa hyvissä paikoissa soittavat ammattimuusikot.

Ja ahkera kiertäminen sekä nimen saaminen auttavat muusikkoa.

— Monella jazzkeikalla palkkio alkaa olla sama kuin bilebändikeikoilla, Hentunen iloitsee.

Jazzmuusikon leipä on pieninä palasina maailmalla.

Mikä siinä estää menemästä pieniksi palasiksi?

— Koko ajan näkee eri tyylisuuntia ja erilaisia tyylejä niiden sisällä. Se pitää mielen avoinna uudelle ja estää juuttumasta samoihin kaavoihin. Verkostoituminen on tärkeää ja auttaa saamaan omia juttuja esille, Hentunen kertoo positiivisiksi puoliksi.

Mahdollista stressiä ja väsymystä negatiivisempia seikkoja hän ei mainitse.

Kama Kollektiv Kulttuuritila Nuijamies 30.8. kello 21.

Aurora Hentunen Quartet Lpr:n musiikkiopiston Helkiö-sali 8.9. kello 18 ja Ravintola Lamppu 19.12. kello 20.

Aurora Hentunen

Syntynyt Lappeenrannassa huhtikuussa 1991.

Aloitti pianonsoiton 5-vuotiaana, klassinen piano pääaineena 19-vuotiaaksi.

Valmistunut Kuopion konservatoriosta pop/jazz-muusikoksi ja Jyväskylän ammattikorkeakoulusta musiikkipedagogiksi.

Opiskellut musiikkitieteitä Jyväskylän yliopistossa ja opintoja myös Groningenin ja Amsterdamin konservatoriossa Hollannissa.