Lähes kaikki Hectorin bändistä ja Pave Maijasen Palavasta sydämestä sekä puolet Broadcastista, Gringos Locosista ja Wishbone Ashista. Niin Jarmo Nikku kertoo Guitars, guitars and more guitars -kokoonpanon laskeskelleen, kun ryhmä alkoi kiertää keikoilla viime viikolla. Nikun kanssa kitarassa ovat Ben Granfelt ja Muddy Manninen, komppipuolella settiä pitelevät kasassa basisti Masa Maijanen ja rumpali Miri Miettinen.

— Historiaa on takana, lappeenrantalaislähtöinen Nikku tiivistää, mutta kvartetilla on myös tulevaisuutta.

Kevään kiertue päättyy Lappeenrannassa perjantaina, mutta bändi palaa festarilavoille viimeistään heinäkuussa.

— Tästä tulee varmasti monivuotinen projekti, niin mukavaa tämä on ollut, Nikku uskoo Granfeltin alun perin koolle kutsumasta kokoonpanosta.

Keikoilla soivat sekä Granfeltin, Mannisen että Nikun tekemä uusi musiikki, sillä kaikilta kitaristeilta on ilmestynyt hiljattain albumi. Setissä on mukana myös Granfeltin ja Mannisen Wishbone Ashille aiemmin kirjoittamaa materiaalia sekä mahdollisesti Pink Floydiä. Pääpaino on silti kitararokissa.

— Sellaista jytähommaa, Nikku kiteyttää setin, jossa puolet on instrumentaalivetoa ja puolet laulettua.

Instrumentaalipuolella korostuvat Nikun sävellykset. Kitaristi täytti 60 vuotta viime marraskuussa ja teki kuin lahjaksi itselleen ensimmäisen soololevyn, Line by Line, joka ilmestyi aiemmin keväällä. Se löytyy suoratoistona Spotifystä. Vinyyli ilmestyy kauppoihin tällä viikolla, ja CD-painosta saa toistaiseksi suoraan pelkästään kitaristilta.

Tästä tulee varmasti monivuotinen projekti. — Jarmo Nikku

Guitars, guitars and more guitars -kiertueen erityispiirre on keikkojen äänitys. Jokainen ilta tallentuu, koska se on nykyisin sekä halpaa että helppoa ja koska pitkän uran tehneet muusikot etsivät aina vain maagista ottoa.

— Ikinä ei tiedä, milloin se tulee, ja nyt kun kynnys tehdä liveäänityksiä on laskenut, ei tarvitse jälkikäteen harmitella, että kunpa sen olisi saanut talteen.

Jokaisen keikan äänityksellä maagisuus mahdollistuukin.

— Tallennus unohtuu, eikä tarvitse skarpata.

Jos on huono ilta, äänite poistuu bittiavaruuteen nappia painamalla. Jos on hyvä ilta, äänitteestä miksataan albumi. Näin kävi esimerkiksi Pepe Ahlqvistin Harpin keikalla Möysän musaklubilla Lahdessa, joka päätyi sellaisenaan livelevyksi.

— Oli hyvä ilta ja hyvä yleisö, eikä mitään voinut jättää pois.

Kitarakolmikon seuraava julkaisu voi siis aivan hyvin olla Guitars... Live at Lappeenranta.

Guitars, guitars and more guitars Old Cockissa 24.5.

Viikonlopun muita keikkoja

Perjantai: Greased Lightning ja Mr. Breathless Trio (Nuijamies), The Cool Woodoo Wop (Lamppu), Yllätysesiintyjä (Teerenpeli), Kalle Päätalo (OC Bar, Imatra), CJC, Dead End Irony, My Countless Scars (Street Cafe, Imatra).

Lauantai: Foul Play (Old Cock), 7 Stout Clan, Strum101, Sos/Siivoojat (Nuijamies), Aleksanteri Hakaniemi (Amarillo), Samae Koskinen (Pub Vahti, Imatra), Kurt Tulikallio (Väärätalo, Imatra), Sheila (Ravintola Repe, Luumäki), Akory (Heituinlahden nuorisoseurantalo, Savitaipale), Olli Soikkelin Gypsy jazz trio (Kirjolan koulu, Parikkala).

Sunnuntai: Tomi Paldanius (Nuijamies).

Lisätietoja tapahtumajärjestäjien verkko- ja Facebook-sivuilta.