Haluatko neuvoa paikallisia tekstinikkareita? — Lauluntekijät kaipaavat mielipiteitä riimeihinsä ja soittavat keskeneräisiä biisejä yleisölle

Lauluntekijöille tarkoitettu Pöytälaatikkoklubi kokoontuu ensi kertaa Lappeenrannassa. Yleisö voi vaikuttaa syntyviin kappaleisiin, ja se on jopa suotavaa.

Hollywood-elokuvia on tavallista näyttää koeyleisölle ennen niiden julkaisemista. Koeyleisön mielipiteet yleensä vaikuttavat elokuvan lopulliseen asuun. Lappeenrannassa voi nyt tehdä saman paikallisten laulunkirjoittajien tekeillä olevalle musiikille.

Lauluntekijäyhdistys Kertsi järjestää kaupungissa ensimmäistä kertaa Pöytälaatikkoklubin, jolla runsaat kymmenen lappeenrantalaista tekstinikkaria esittää biisejään, keskeneräisiä tai muita, ja toivoo vastineeksi palautetta sanoitusten toimivuudesta.

— Tekijä saattaa tulla sokeaksi tekstilleen, ja palaute on aina arvokasta. Sen avulla voi esimerkiksi tarkistaa, toimiiko teksti halutulla tavalla, Mariina Niittymäki kertoo.

Niittymäki on lappeenrantalaistunut laulaja-lauluntekijä, joka juontaa klubi-illan.

Kertsi järjesti lauluntekijöille samanoloisen biisiklinikan vuosi sitten Asemaravintola Resiinassa. Pöytälaatikkoklubille osallistujat tuovat todennäköisesti kuunneltavaksi keskeneräisempää materiaalia kuin sinne ja tarvitsevat senkin vuoksi taputuksia arvokkaampaa palautetta.

— Esiintyjä saattaa kysyä spesifioitujakin kysymyksiä kappaleista, Niittymäki sanoo.

Hän korostaa, että kenelläkään ei ole velvoitetta palautteen antamiseen, mutta kuulijan on hyvä olla liikkeelle kannustavalla asenteella.

Yleisöllä on vuoden takaista Kertsiklubia suurempi rooli Pöytälaatikkoklubilla. Esiintyjät ovat puolestaan lavalla paljaampina. Resiinassa tekstintekijöiden tukena oli monesti oma bändi, mutta Nuijamiehessä järjestettävällä klubilla he säestävät itseään.

— Siinä on sellainen laulaja-lauluntekijä-ajatus.

Niittymäen mukaan vastaavia Pöytälaatikkoklubeja on aiemmin järjestetty isoissa kaupungeissa, ja ne ovat toimineet hyvin.

— Palaute on kullanarvoinen työkalu.

Etelä-Karjalassa ja Lappeenrannassa on lukuisia artisteja ja bändejä, jotka tekevät jatkuvasti omaa musiikkia erilaisiin käyttötarkoituksiin. Ensimmäiselle Pöytälaatikkoklubille ilmoittautuneet lauluntekijät ovat pääosin sooloartisteja, joista osa, kuten Harri Kiianen, Kari Pesu ja Taisto Pulkkinen, ovat tuttuja trubaduureja maakunnassa. Mukana illassa on myös muutama duo, Asemalle jääneet ja luumäkeläiselle The Luukku -yhtyeelle sanoitukset tekevä bändin laulusolisti Heidi Laapas.

Pöytälaatikkoklubi Kulttuuritila Nuijamies (Valtakatu 39, Lpr) 30.10. kello 18.