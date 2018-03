Sanna Kemppainen Kauniiseen Veeraan ja Jeanne d’Arc Pulsaan ensi kesäksi Rata-ryhmä tuottaa Pulsan aseman kesäteatteriin todennäköisesti vain yhden näytelmän kesäksi 2018. Mika Strandén Näyttelijä Sanna Kemppainen esiintyy Uuden Iloisen Teatterin kanssa Linnoituksessa kesällä 2018.

Näyttelijä Sanna Kemppainen esiintyy Linnoituksen kesäteatterissa ensi kesänä. Kaupunginteatterin näyttelijä on kiinnitetty Uuden iloisen teatterin (UIT) tuottamaan Kauniiseen Veeraan.

Kemppaisen seurana näyttämöllä ovat muun muassa Sinikka Sokka, Jussi Lampi ja Panu Vauhkonen. Musiikkinäytelmän soivuudesta vastaa bilebändi Jean S. Se on Sari Siikanderin esikoisohjaus.

Kemppaisen ohella teatterilavalla nähdään myös paikallisia avustajia pienemmissä rooleissa. Kaunis Veera — Balladi siniseltä Saimaalta -esityksen ensi-ilta on 28. kesäkuuta.

Jeanne d’Arc on Rata-ryhmän toistaiseksi suurin projekti.

Aapo Stavénin johtama Rata-ryhmä matkaa seuraavaksi 1400-luvulle. Pulsan aseman kesäteatterin ensi kesän näytelmän aihe on Jeanne d’Arc, englantilaisten kerettiläisenä toukokuussa 1431 polttama ranskalaissotilas.

Orleansin neitsyenä tunnettua, sittemmin Ranskan kansallissankariksi ja katolisen kirkon pyhimykseksi nimettyä naista esittää Saara Östman, joka on tullut tutuksi muun muassa Nahkatakkinen tyttö- ja Kehruuhuone-näytelmistä viime vuonna.

Stavénin mukaan Jeanne d’Arc on Rata-ryhmän toistaiseksi suurin projekti, ja se on myös ryhmän vetäjän ensimmäinen pitkän näytelmän käsikirjoitus Pulsan näyttämöllä. Esityksen musiikin säveltää lappeenrantalainen Mariina Niittymäki.

Rata-ryhmä on tehnyt Pulsan asemalle tavallisesti myös toisen, pienimuotoisemman esityksen alkukesäksi. Näillä näkymin kesäteatteriin on kesäksi 2018 tulossa vain Jeanne d’Arc -näytelmä. Sen ensi-ilta on 6. heinäkuuta.