Näyttelyarvio: Ihme mies tämä Ahjotuli!

Unto Ahjotulen teoksia neljältä vuosikymmeneltä. Galleria Pihatto ja Pehtoorin tupa 28.8.—22.9.

Pitkän linjan taidevaikuttaja Unto Ahjotuli (s. 1938) on saanut vihdoin kunnolla töitään esille kotikaupungissaan Lappeenrannassa. Pihaton näyttely laajenee viereiseen Pehtoorin tupaan ja itse asiassa tämä on jopa kiinnostavampi osio näyttelystä. Sieltä löytää alkupuolen tuotantoa, kokeellisuutta ja kantaaottavuutta.