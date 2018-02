Tällä paikalla, sata vuotta sitten — Kevät 1918 astuu näyttämölle Kehruuhuoneella Petter Sairanen ja Marika Kesseli tekevät vuonna 2000 esitetystä näytelmästä ihan uudenlaisen version. Kai Skyttä Näytelmässä esiintyvät muun muassa Sanni Kauppinen (vas), Juha Östman, Oscar El Husseini, Sari Kavala Saara Östman ja Sari Kaasinen.

Näihin multiin on kirjailtu rukouksia, laulaa Koston kevät -näytelmän esiintyjäkaarti.

Kai Skyttä Tämä on vaikeasta aiheesta niin valoisa näytelmä kuin olla voi, kertovat ohjaajat Marika Kesseli ja Petter Sairanen.

Sanat kuuluvat musiikkinäytelmän loppukappaleeseen.

Musiikkinäytelmä tulee ensi-iltaan huhtikuun lopussa Lappeenrannan Kehruuhuoneella.



Näytelmä perustuu Marko Tikan ja Antti O. Arposen samannimiseen tietokirjaan. Sen käsikirjoitus on Petter Sairasen käsialaa.

Mulkvisteja oli molemmilla puolilla. — Petter Sairanen

Samaan käsikirjoitukseen perustuvaa näytelmää esitettiin vuonna 2000 Lappeenrannan kaupunginteatterissa, mutta nyt se on dramatisoitu uusiksi.

Henkilöt ovat edelleen tosia, mutta niiden, samoin kohtausten määrää on karsittu.

Kehruuhuoneen versiossa on myös runsaasti musiikkia. Sen on säveltänyt Sari Kaasinen.



Erillistä yhtyettä näytelmässä ei ole, vaan musiikista ja näyttelemisestä vastaa sama 13-henkinen kombo. Se koostuu suurimmaksi osaksi opiskelijoista.

— Sisällissota oli nuorten sota. Aikuiset päättivät ja lapset sotivat, toteaa Marika Kesseli. Hän ja Sairanen ohjaavat näytelmän yhdessä.

Tuossa ne teloitukset tapahtuivat

Sisällissodan aikaan Kehruuhuoneella toimi yli 3 000 vangin sotavankileiri.

— Minulle on sydämen asia nostaa esille tämän alueen historiaa ja perinnettä. On hurja katsoa ikkunasta, että tuollahan ne teloitukset tapahtuvat, kuvaa Kaasinen.

Linnoituksen valleilla teloitettiin vuonna 1918 aikana yli 400 punaista vankia. Kaiken kaikkiaan Lappeenrannan vankileirillä kuoli lähes 700 vankia.



Toisin kuin iso osa sisällissotaa käsittelevistä näytelmistä, tätä ei ole kirjoitettu lähinnä punaisten näkökulmasta, Kesseli ja Sairanen muistuttavat.

— Mulkvisteja oli molemmilla puolilla. Eivätkä ihmiset yltäkylläisissä oloissa tiedä, millaisiin tekoihin toisenlaisissa oloissa pystyvät, Sairanen kuvaa.



Näytelmä näyttää myös, mitä tapahtuu jos ihmiset alkavat sälyttää vastuun tekemisistään organisaatioille.

— Poikkeustilassa ihmisen on helppo päästää alimmat vaistonsa valloilleen, ja ottaa myös henkilökohtaiset kaunat ja katkeruudet motivaattoreiksi.



Koston kevät -näytelmän ensi-ilta 20.4 Kehruuhuoneella Lappeenrannan Linnoituksessa. Esityksiä on 28.4. saakka.