I love Jarno forever — Jarno on kusipää! Luvassa on hurjaa tekstiä, kun kuusi naista lukee ääneen omia teinipäiväkirjojaan yleisölle Lappeenrannassa

Tässä päiväkirjassa on syvimmät salaisuuteni. Vain minä saan lukea tätä.

Noin Netta Salonsaari kirjoitti päiväkirjaansa teinityttönä 1990-luvun lopussa. Nyt hän kuitenkin lukee sitä ääneen suurelle ihmisjoukolle lappeenrantalaisessa kahvilassa perjantaina.

Samalla viisi muuta lappeenrantalaista naista raottavat teiniajan päiväkirjojaan. Heistä vanhimmat ovat tulleet teineiksi 1970-luvulla ja nuorimmat 1990-luvulla.

Jännittävä ilta on luvassa.

Kaisu Kärrillä on esimeriksi päiväkirjan välissä kiinni teipattu kirje, jonka päällä lukee Top Secret (huippusalaista). Hyvässä lykyssä Kärri uskaltautuu avaamaan tuon sinetöidyn kuoren.

”Miksi minulle käy aina näin?”

Salonsaari aikoo lukea 12 sivuisen tilityksen, jonka keskeisenä aiheena on eräs poika.

— Mitä tapahtui ja missä, kuka sanoi ja mitä sanoi, kuka katsoi ja ketä, Salonsaari tiivistää.

Kärri aikoo lukea katkelmia kolmen vuoden ajalta.

— Niissä kaikissa esiintyvät samat ihmiset. Tilanne lähtee huonosti, eikä loppukaan ole happy end, Kärri kuvailee.

Pojat ovat keskeistä sisältöä tyttöjen päiväkirjoissa.

— Elämä oli yhtä poikien kanssa säätämistä, ja kohteet vaihtuivat nopealla syklillä, Salonsaari kuvailee.

Kärri oli esimeriksi kirjoittanut yhdelle sivulle ”I love Jarno forever” (Rakastan Jarno ikuisesti) ja parin sivun päästä ”Jarno on kusipää!”.

Naiset kertovat nauraen, kuinka suuriin ponnistuksiin he olivat valmiita ihastuksensa vuoksi, ja kuinka tarkkaan nuo ponnistukset kuvailtiin. Salonsaari istui kerran neljä tuntia skeittirampin edustalla odottaen, että tietty poika tulisi sinne.

Naiset ihmettelevät nyt, miksi piti ihastua aina johonkuhun, joka aiheutti tuskaa. Mikseivät ne pojat kelvanneet, jotka osoittivat kiinnostustaan? Sitten saattoi kirjoittaa: ”Miksi minulle käy aina näin?”.

— Pää tyynyllä kaihoiltiin, että mitähän se nyt ajattelee, Salonsaari kuvailee.

Kai Skyttä Netta Salonsaari kuvailee päiväkirjansa tekstiä suorastaan raadolliseksi. Teini kirjoittaa kaiken ilman suodattimia.

”Olen ruma ja tyhmä ja universumi vituttaa”

Päiväkirjojen sivuilta nousee vahvana nuoren tytön epävarmuus ja itsensä etsiminen.

— Kirjoittelin, että olen ruma ja tyhmä ja kysyin, miksen kelpaa, Salonsaari sanoo.

Teinitytön maailmassa suuriksi nousevat asiat, jotka tuntuvat aikuisesta naisesta pieniltä. Välillä taas teiniä ahdisti ilman selkeää syytä. Salonsaari on pukenut tunteen sanoiksi näin: ”Universumi vituttaa”.

— Voin vieläkin tuntea sen korventavan tunteen. Kirjoittaessa terapoin jollakin tavoin itseäni, Salonsaari pohtii.

Aikuiset eivät esiinny juurikaan päiväkirjojen sivuilla.

— Joku maininta on, että äiti on ärsyttävä, ja että kaverin vanhemmat ovat eronneet, Salonsaari kertoo.

Huoria, lutkia ja horoperseitä Valleilla

Viisi kuudesta lukijasta on viettänyt nuoruuttaan Lappeenrannassa, Liisa Kukkola kasvoi Voikkaalla.

— 1970-luvulla pyörittiin Cityllä ja 1990-luvulla Valleilla, mutta samanlaista se kaikki oli, Salonsaari sanoo.

Salonsaarta aivan kauhistuttaa, kuinka paljon nuoret kohtasivat väkivaltaa, ja kuinka paljon silloin ryypättiin.

— Olen kirjoittanut järkyttäviä juttuja siitä, miten dogattiin bileissä ja Monarin edustalla, miten jengi tappeli, kuka löi ketä, ja kenellä vuosi verta nenästä.

Metoo-ajattelusta ei ollut tietoakaan.

— Kun joku jätkä puristi perseestä, sitä ajatteli, että onkohan tuo kiinnostunut, Salonsaari kauhistelee.

Omien teinipäiväkirjojen sivuilta nousee mieleen muistoja, joista kaikkien ei tarvitsisi kummuta päivänvaloon.

— Karmiva matka lukea niitä. Teini-ikäinen kirjoittelee mitään sensuroimatta ihan kaiken. Karmean rehellistä ja raadollista tekstiä, Salonsaari sanoo.

Myös ruma kielenkäyttö kauhistuttaa aikuista Salonsaarta. Miten hän saattoi käyttää sanaa horoperse puhuessaan toisesta tytöstä, ja suutelu oli imuttelua tai kismailua.

Tavallista oli tehdä erilaisia listauksia. Ihanimpien poikien lista tuntuu lähinnä hellyttävältä, mutta muiden tyttöjen ruotiminen oli jopa hirveää.

— Saatoin luetella, keitä Valleilla oli ollut, ja perään saatoin pistää sellaisia luonnehdintoja kuin huora ja lutka, Salonsaari kertoo.

Kai Skyttä Omien teinipäiväkirjojen lukeminen herättää voimakkaita tunteita. Kaisu Kärri kokee niitä lukiessaan surua ja häpeää, mutta myös iloa.

Tyttöjen välinen kiusaaminen oli kovaa peliä

Päiväkirjoja lukiessa erilaiset tunteet vaihtelevat.

— Tunnen häpeää ja surua, mutta myös iloa ja naurua, Kärri kuvailee.

Kärristä on erityisen tuskallista lukea koulukiusaamisesta. Hän oli itse sekä kiusaaja että kiusattu.

— Aivan mielivaltaisesti valitsimme yhden tytön, jonka suljimme joukosta ja haukuimme häntä oikein urakalla. Olen myöhemmin pyytänyt häneltä anteeksi.

Kärri koki myöhemmin itse saman kohtalon. Hän olikin se, jota ei hyväksytty joukkoon.

— Yläasteella olin aika paljon yksin. Se oli surullista aikaa.

Oli lesoo päästä 15-vuotiaana vesitornin diskoon

Tulevien aikojen historioitsija ei saisi paljonkaan yhteiskunnallista tai kulttuurihistoriallista ajankuvaa irti tyttöjen päiväkirjoista.

Salonsaari tosin kertoo, kuinka lesoo oli päästä vesitornin diskoon, kun sinne oli 16 ikäraja ja hän oli vasta 15. Kärri puolestaan kertoo, kuinka heille tuli kotiin internet vihdoin ja viimein vuonna 1997.

— Kirjoitin, että internet on kauhean koukuttava, se on pahempaa kuin bingo, Kärri nauraa.

Päiväkirjoja on somistettu kuvilla, tarroilla ja piirroksilla. Kärri on liimannut sivuille myös pieniä kirjelippusia, joita tytöt lähettivät tunneilla toisilleen.

— Kaverin kanssa kehittelimme salakielen, Kärri kertoo ja esittelee mystistä kirjelappua.

Salakieli palautuu yhä Kärrin mieleen ja lapun sisältö paljastuu — jälleen uusi pojan nimi, joka oli suuri rakkaus.

Salonsaari on ollut innokas päiväkirjojen täyttäjä. Hänellä on noin 30 päiväkirjaa.

— Teininä kirjoitin välillä ihan joka päivä, kun oli joku tilanne päällä.

Kärri ei ole ollut yhtä intohimoinen hommaan. Hänellä päiväkirjoja on vain kolme.

Salonsaari kirjoittaa edelleen satunnaisesti päiväkirjaa, mutta tyyli on tyystin toinen kuin teininä. Kärri lopetti päiväkirjojen kirjoittamisen parikymppisenä ja purki sen jälkeen tunteitaan bändinsä biisien sanoituksiin.

Kai Skyttä Nämä sivut ovat täynnä sitä tuskaa, jota teinityttö kokee poikien vuoksi.

Ilta tarjoaa samaistumispintaa: En ole yksin tai omituinen

Salonsaari sanoo, ettei voisi lukea ääneen 10 vuotta vanhoja päiväkirjoja, joiden tapahtumat tuntuvat olevan vielä lähellä. Kun omista teinivuosista on jo 20 vuotta, niitä voi katsoa kauempaa.

— Nyt tekisi mieli taputtaa 15-vuotiasta Nettaa hartioille ja sanoa, että tämä aika menee ohi.

Satamatie 6:ssa järjestettävä Nuoruuteni päiväkirjat ja teinikalenterit -ilta on herättänyt suurta kiinnostusta. Tämän perjantain tapahtuma on ennakolta loppuunmyyty, jonka vuoksi järjestetään toinen ilta 9. marraskuuta.

— Suosio yllätti. Olin ajatellut, että ehkä parikymmentä ihmistä tulee kuuntelemaan, Kärri sanoo.

Omien päiväkirjojen lukeminen yleisön edessä on Kärristä ja Salonsaaresta todella kuumottavaa, vaikka kumpikin on tottunut esiintyjä. Kärri laulaa bändissä ja näyttelee Teatteri Kesyssä. Salonsaari on ammattitanssija ja koreografi sekä näyttelijä.

— Et ole minkään roolin takana. Ei tarvitse olla hauska tai nöyrä. Olet vain sinä itse, Kärri sanoo.

Lukijat uskovat, että kuulijat voivat samaistua heidän teksteihinsä.

— Nuorimmat kuulijat saattavat käydä vielä läpi näitä asioita. He kuulevat, etteivät ole yksin tai omituisia, Kärri sanoo.

Nuoruuteni päiväkirjat ja teinikalenterit -ilta Satamatie 6 Lappeenranta pe 12.10. (täynnä) ja pe 9.11. (ilmoittautuminen alkaa tapahtumasivuilla facebookissa viikonloppuna)

He lukevat teinipäiväkirjojaan

Copywriter Kaisu Kärri

Toimittaja Liisa Kukkola

Kirjoittaja-valokuvaaja Minna Mänttäri

Tanssija-koreografi-näyttelijä Netta Salonsaari

Äidinkielen opettaja Susanna Kauppi

Toimittaja Tiina Suomalainen