Lappeenrannan museot kasvattivat kävijämääräänsä Ratsuväkimuseon remontista huolimatta — Imatralla kävijämäärä kasvoi 13 prosenttia Kävijämäärä kasvoi sekä Imatran että Lappeenrannan museoissa vuonna 2017. Museokortista ja tapahtumista löytyy taustaa kasvulle Lappeenrannassa. Mika Strandén Yksi yleisötyön malli on katsomiskokemuksen tukeminen, jota tekevät vertaisihmettelijät esimerkiksi ilmaisen sisäänpääsyn päivinä Lappeenrannan museoissa. Vuoden ensimmäinen museoperjantai on tänään kello 11—17.

Lappeenrannan museoiden kävijämäärä on kääntynyt viime vuoden notkahduksen jälkeen jälleen kasvuun. Museoiden näyttelyissä oli vuonna 2017 lähes 44 000 kävijää, mikä on runsaat viisi prosenttia edellisvuotta enemmän.

Kiinnostavaa kävijämäärän kasvussa on, että sitä syntyi helpoiten lähestyttävän Ratsuväkimuseon ollessa remontin ja perusnäyttelyn uusimisen vuoksi suljettuna. Ratsuväen historiaan on tutustunut yleensä yli 4 000 ihmistä vuodessa.

Näyttelykohtainen tilasto ei ole valmis. Wolkoffin talomuseota lukuun ottamatta muut museot lisäsivät kävijämääräänsä. Wolkoff-aiheinen näyttely tosin kasvatti käytöstä poistuvan, Tasihinin talossa olevan Galleria Lauran kävijämäärää.

Tapahtumasta kiinnostunut innostuu helposti myös näyttelyyn tutustumisesta. Riina Nurmio

Imatralla museoyleisön määrän nousu oli Lappeenrantaakin roimempaa. Kaupungin kolmessa museossa vieraili 33 500 kävijää, mikä on lähes 13 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Imatralla museoihin on ilmainen sisäänpääsy.

Teollisuustyöväen asuntomuseon kävijämäärä notkahti, mutta Kaupunginmuseon Imatran seudun teollisuushistoriaa esittelevä näyttely Kaukopäästä Kuituun — Ylä-Vuoksen teollisuuden vaiheita kiinnosti edellistä perusnäyttelyä enemmän.

Ylä-Vuoksen teollisuudesta kertova näyttely on avoinna Kaupunginmuseossa vielä tämän vuoden. Imatran taidemuseon kävijämäärä on yleensä vaihdellut 15 000 molemmin puolin. Vuonna 2017 sen näyttelyt kiinnostivat paljon enemmän.

Kai Skyttä Amanuenssi Riina Nurmio on vastannut Lappeenrannan museoiden maakunnallisesta ja yleisötyöstä vuodesta 2014.

Museoiden kasvaneen kävijämäärän taustalta löytyy lisääntyneen tapahtumatarjonnan ja museokortin kaltaisia tekijöitä. Lappeenrannassa museokävijöistä yli kymmenen prosenttia asteli sisään näyttelyyn vilauttamalla valtakunnallista korttia.

— Kortin avulla on helpompi käydä useammin, eikä tarvitse tutustua kerralla kaikkeen, amanuenssi Riina Nurmio Lappeenrannan museoista kertoo.

Museokortti on 250 suomalaisen museon yhteinen pääsylippu, joka on voimassa vuoden.

Nurmio vastaa museoiden maakunnallisesta ja yleisötyöstä. Osa yleisötyötä on tapahtumatarjonta, joka linkittyy esillä oleviin näyttelyihin.

— Tapahtumasta kiinnostunut innostuu helposti myös näyttelyyn tutustumisesta, Nurmio perustelee.

Tapahtumien ohella lisäkerroksia näyttelyihin on ollut tarjolla asiakasmatkoilla, joille on lähtenyt myös museossa käymätöntä porukkaa.

— Niillä on voitu tarjota aina jotain ekstraa tai pääsy kulissien taakse, jota yksityismatkalta harvoin saa.

Museoiden asiakasmatkat ovat vieneet yleensä venäläiskohteisiin. Alkaneen vuoden tutustumisretket liikkuvat kotimaan maisemissa.

Museokävijät 2017/2016

Lappeenranta

Etelä-Karjalan museo 18 303/16 896.

Lappeenrannan taidemuseo 16 343/12 872.

Vihreä makasiini 5 715/3 650.

Wolkoffin talomuseo 2 628/3 285.

Galleria Laura 882/585.

Ratsuväkimuseo suljettu/4 401.

Yhteensä 43 871/41 689.

Museoperjantaina kävijöitä oli 7 873 (18 prosenttia kaikista), museokorttikävijöitä oli 4 974 (11 prosenttia).

Imatra

Taidemuseo 16 429/14 672.

Kaupunginmuseo 15 831/13 823.

Teollisuustyöväen asuntomuseo 1 288/1 304.

Yhteensä 33 548/29 799.