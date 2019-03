Kampausrullista, köydestä, pinneistä ja tekohiuksista tehty keko nousee Maria Nuutisen pään päälle. Korutaiteilija törmäsi termiin ”huono hiuspäivä”, ja samanniminen teos on hänen näkemyksensä aiheesta.

— Halusin siihen jotain afrikkalaisten naisten kantamista muistuttavaa.

Nuutinen ei ota kantaa geopolitiikkaan, mutta kuvakieli kertoo, että on oikeita ongelmia ja sitten on näitä ensimmäisen maailman ongelmia.

Kauneus on taakka, ja sen tavoittelu lappeenrantalaisen taiteilijan tarkasteltavana kotikaupungissa seuraavaksi avautuvassa näyttelyssä. Kauneus saa korjaamaan virheitä, laittamaan lisäkkeitä, satsaamaan rahaa.

Näkemys alkoi tunkea esiin, kun Nuutinen valmisteli töitä Kaakko 18 -näyttelyyn. Sen teemana oli läheisyys.

— Läheisyys sokeuttaa, ja piirteidensä korjattavat virheet näkee usein vain itse, eivätkä toiset voi tajuta.

Työhuoneen seinällä on vedos vuoden takaisessa näyttelyssä esillä olleesta teoksesta. Sen nimi, Beauty and the Beast, ei juuri jätä sijaa arvailulle, mikä ajaa ihmisiä tuunaamaan ulkonäköään.

Niitähän voi käyttää hampaina proteeseissa! — Maria Nuutinen

Työhuoneessa ei sen sijaan ole merkkejä paholaisesta. Pinnat ovat puts plank ja materiaalit sekä käsityövälineet tip top laatikoissa pöytien päällä ja työtasojen alla.

Työhuone on korutaiteilijalle tekemisen operaatiokeskus, jossa hän suunnittelee ja viimeistelee teoksensa, kuten kiskojen laiton ripustusta varten. Fyysiset ja likaiset työt, kuten juotokset ja prässäilyt, Nuutinen tekee sekä kotona että metallialan pajoissa.

— Kodin kellarissa on paljon pimeää ja valmiiksi haisevaa tilaa, hän nauraa.

Lauritsalassa syntynyt taiteilija asuu nykyisin Kuuselassa, josta yleensä polkee pyörällä paikasta toiseen.

— Se on meditatiivista hyötyliikuntaa, joka aktivoi aivoja.

Kai Skyttä Maria Nuutisen työhuone sijaitsee nykyisin taidekeskus Idän yhteydessä, joten teosten kuljettaminen ja ripustaminen esille on varsin vaivatonta.

Kauneutta Nuutinen lähestyy uusissa teoksissa prinsessasatujen avulla. Ruusunpunaiset tarinat ovat tuttuja korutaiteilijan lapsuudesta, mutta ajankohtaisia 9-vuotiaan tyttären kautta.

Teoksia on nimetty satujen innoittamina, ja koruja esittelevissä valokuvissa ikiuntaan nukkuvan Ruususen vaaleanpunainen vaihtoehtotodellisuus kohtaa realismin.

— Prinsessa vanhenee.

Korumalleina Nuutinen käyttää siskonsa lapsia ja ystäviään.

— Tutuilta on helpompi kysyä, ja he tietävät, mitä olen tekemässä.

Tekemisen rakennusaineina teoksissa ovat olleet muoviset tekokynnet ja polymeerimassa.

Massa, tai savi, kovettuu uunissa, ja Nuutinen kokeili erilaisia paistolämpötiloja. Kynnet sulivat kaikissa kuumuuksissa, joten ne on liimattu. Massan muottina oli oma suu.

— Kuljetin proteesit muovilaatikossa kotiin ja panin uuniin.

Kai Skyttä Nuutisen helmistä, polymeerimassasta ja tekokynsistä valmistetut korut tuovat osin mieleen kannibalistiset heimot.

Valkoiset hansikkaat käteen ja suoja pois kuvavedoksen päältä. Alta paljastuu pinkissä mekossa nukkuva prinsessa proteesi kruununaan ja ruusu sylissään.

Pitkään uneen vaipuneen naisen tarina on ikivanha satu, jota voi lukea sekä elämäkertana että kertomakirjallisuutena. Nuutinen on harrastanut lukemista lapsesta lähtien, ja nämä kirjallisuuden lajityypit erityisesti kuluvat korutaiteilijan käsissä.

Lukemisella saa prinsessamaisen olon yöksi kerrallaan, sillä kirjallisuuden avulla unohtaa omat tekeillä olevat projektit.

— Kirjat vievät ajatukset toisaalle ja rauhoittavat uneen, huonoksi nukkujaksi itseään kutsuva Nuutinen perustelee.

Inspiraation odottelun ja yökukunnan sijasta korutaiteilija työskentelee säntillisesti kuin toimistotyöläinen. Virka-aika alkaa, kun tytär on viety kouluun. Kirjat rauhoittavat, mutta pyöräilyn lailla kotityöt, kuten imurointi, aktivoivat.

Seppo Rautiovaara Maria Nuutisen työhuone oli vuoteen 2006 asti Vesiportinkujalla rakennuksessa, josta Lappeenrannan kaupunki teki ravintolan Linnoituksen Krouvi.

Näyttelyn teokset avaavat kauneuskäsityksiä, niiden valmistamistapa puolestaan korutaiteilijan työtä.

— Kokeiluja se vaatii.

Ja myös heräteostoksia. Nuutinen osti vuosia sitten tekokynsiä poistomyynnistä, vaikka ne eivät häntä itseään kiinnosta eivätkä sellaiset olisi edes käytännölliset käsityötä tekevällä.

Sitten se vain iskee tajuntaan.

— Niitähän voi käyttää hampaina proteeseissa!

Nuutinen googlaa ja tilailee sillä silmällä netissä sekä kiertelee askartelu- ja rautakauppoja teosmateriaali mielessä.

— Hankin jotain, joka kiehtoo, ja jätän sen muhimaan.

Joskus on tehtävä täsmähankintojakin. Uusien teosten prinsessamaailmaan hän tavoitteli tuttuja Disney-sävyjä, ja Hyötyhalli oli nimensä mukainen. Kokeilut ovat osa korutyön viehätystä, mutta niitä ei tehdä huvin vuoksi.

— Teen muistiinpanoja projekteista ja tekniikoista. Se on osa prosessia.

Seppo Rautiovaara Maria Nuutinen esittelee Nappikauppaa-näyttelyään Linnoitusniemen Rantapajassa heinäkuussa 2007.

Nuutisen korutaiteilijaksi tulemisen prosessi alkoi Lauritsalan lukiossa. Kuvataidepainotteisella linjalla opiskeleva sai kannustusta opettajalta, ”persoonallinen Ritva ”Titta” Hanski”, ja kuvataide otti niskalenkin psykologiasta sekä uskonnosta, jotka olivat teini-ikäisen kilpailevia vaihtoehtoja.

— Halusin kokeilla, osaanko tehdä muutakin kuin littanaa jälkeä.

Kuvataiteen kolmiulotteinen hahmotus käynnistyi kivialan artesaanin opinnoista, ja viimeisin opinnäyte on kuvataiteen ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Erikoistumisala oli valokuvaus.

— Olen visuaalinen ihminen. Ajatukseni kulkevat kuin kuvasarjat.

Korutaiteessa valokuvaaminen on nykyisin tärkeä elementti, joka sekä antaa tärkeää lisäinformaatiota teoksista että markkinoi niitä.

— Pysäyttävällä kuvamateriaalilla haetaan näyttelyitä, ja korun mittasuhteet saa esille, kun se on mallin päällä.

Hanna Koikkalainen Maria Nuutiselta oli esillä muun muassa teos The House 5 000 m2 -näyttelyssä Lappeenrannan entisessä kaupunginteatterissa ennen rakennuksen purkamista.

Korutaide pakenee kaikkia määrittely-yrityksiä ja voi tarkoittaa mitä tahansa design-teoksesta teolliseen tuotteeseen. Samoin Maria Nuutinenkin määrittelee nettisivuillaan itsensä korutaiteilijaksi, mutta käsitteeseen takertumisen sijasta hän tekee mitä tahansa ja tavallisesti monia projekteja yhtä aikaa.

Taidekeskus Idässä avautuvan näyttelyn ohella hänen töitään on parhaillaan esillä Coda-museossa Hollannin Apeldoornissa ja kesäkuussa Idän näyttelyn laajennus avautuu Huuto-galleriassa Helsingissä.

Hollannissa olevat emaliteokset poikkeavat Itään tulevista teoksista ja kuvaavat Nuutisen tapaa kulkea määrittelyiden välissä ja yläpuolella.

— Kävin emalikurssin kansalaisopistossa ja tein emaloinnit siellä.

Kurssin jälkeen opiston opettaja jäi eläkkeelle, ja nyt Nuutinen vetää emaliryhmää. Osuvilla sattumilla on rakentunut muukin vaihtelu opetustyön ja taiteen tekemisen välillä.

Maria Nuutinen Maria Nuutisen teos According to a wow (emaloitu kupari, teräslanka, 2016—2018) on esillä Coda-museossa Hollannissa eteläkarjalaisten ja muiden suomalaisten korutaiteilijoiden mittavassa esittelyssä.

Ristiriita. Sillä sanalla Nuutinen itse kuvaa korutaiteilijana työskentelyä. Lapsuuden kodissa ei uskonnollisista syistä koristauduttu.

Vihkisormus oli sallittu. Sen lisäksi korutaiteilijan omissa korvissa on kooltaan ja väriltään hillityt korvakorut, jotka sointuvat sinisen paidan ja sinikivisen sormuksen kanssa.

— Pidän aika paljon mustia vaatteita, ja turkoosinsininen on toinen tykkäämäni väri.

Kodissa kielletyt, turhamaiset esineet houkuttivat nykyiselle tutkimusmatkalle korutaiteessa. Ja siinäkin Nuutinen koluaa mieluummin äärilaitoja kuin kultaista keskitietä.

— Aiheen on hyvä olla selvä, mutta itsestään selvä ei minua kiinnosta, hän toteaa.

Kenties juuri siksi kauneuden tuunaaminen voi ihan hyvin alkaa näyttää hirviön rakentamiselta.

Maria Nuutisen Hirveen nätti -näyttely Taidekeskus Idässä (Valtakatu 66, Lpr) 4.4.—4.5.

Eteläkarjalaiset taiteilijat näyttävästi esillä Hollannissa

Eteläkarjalainen korutaide on parhaillaan laajasti esillä Hollannissa. Apeldoornin Coda-museon näyttely Northern Light esittelee 32 suomalaista korutaiteilijaa, joista runsaat kymmenen on Etelä-Karjalasta.

Coda esittelee modernia visuaalista taidetta ja on ainoita museoita Euroopassa, jonka kansainvälisessä kokoelmassa korutaiteella on vankka sija. Sen jatkuvasti karttuvassa kokoelmassa on yli 5 000 teosta.

— Näyttely on merkittävä tilaisuus sekä koko kotimaan korutaidekentälle että potentiaalinen myyntikanava ja verkostoitumismahdollisuus yksittäiselle taiteilijalle, Tarja Tuupanen toteaa tiedotteessa.

Minna Karhu Minna Karhun suuret rintakorut ovat kuin rypistettyä ihoa tai kangasta. Kuvassa teos Piece, alumiini, hopea teräs, 2018.

Näyttelyn rakentaminen on sinällään jo osoitus onnistuneesta aiemmasta verkostoitumisesta. Sen ovat, Codan pyynnöstä, koonneet Tuupasen ohella Eija Mustonen ja Anna Rikkinen. Tuupanen on lappeenrantalainen kuvataiteilija ja taidekentän aktiivi, Mustonen lappeenrantalainen kuvataiteilija ja Saimaan ammattikorkeakoulun koulutuspäällikkö ja Rikkinen lahtelainen kuvataiteilija ja alan asiantuntija.

Etelä-Karjalasta teoksia on esillä taiteilijoilta Kimmo Heikkilä, Tuija Hietanen, Minna Karhu, Sirja Knaapi, Minna Markkanen, Eija Mustonen, Maria Nuutinen, Tiina Rajakallio, Hanna Ryynänen, Jenni Sokura ja Nelli Tanner sekä Tarja Tuupanen.

Näyttely on avoinna 16. kesäkuuta saakka.

Maria Nuutinen

Lappeenrantalainen korutaiteilija.

Syntynyt Lauritsalassa helmikuussa 1975, asuu Kuuselassa.

Naimisissa, 9-vuotias tytär ja aikuinen lapsi aviomiehen edellisestä liitosta.

Harrastaa lukemista ja pyöräilyä.

Artesaanin, artenomin ja kuvataiteen ylempi amk-tutkinto.

Työskennellyt korukivi- ja jalometallialan tuntiopettajana.

Lukuisia ryhmä- ja yksityisnäyttelyitä Suomessa ja ulkomailla.