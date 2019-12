Ruokolahtelainen valokuvaaja Jarmo Mäntykangas palkittiin kansainvälisestä kilpailumenestyksestä — Viimeisen kymmenen vuoden aikana näyttelyitä on kertynyt 91 eri maasta: "Halusin asettaa itselleni jotain tavoitteita"

Platinatason arvonimen myönsi kameraseurojen kansainvälinen kattojärjestö FIAP. Suurin osa Ahjärvellä asuvan Mäntykankaan kuvista on syntynyt kävelymatkan päässä kotoa.

Ruokolahtelainen valokuvaaja Jarmo Mäntykangas on saanut tunnustusta kansainvälisestä kilpailumenestyksestä.

Platinatason arvonimen myönsi kameraseurojen kansainvälinen kattojärjestö FIAP. Mäntykangas on aikaisemmin palkittu järjestön kultatason tunnuksella.

Yhtä polkupyörän raatoa järvessä olen kuvannut useampaan kertaan. Siinä on raakaa kaneutta ja se on ajatuksia herättävä.

Ahjärvellä asuva Mäntykangas on pitkän linjan harrastaja, joka aloitti valokuvauksen vuonna 1980. Meni kuitenkin vuosikymmeniä, ennen kuin kipinä kilpailemiseen syttyi.

— Halusin asettaa itselleni jotain tavoitteita. Ensimmäiset kansainväliset kilpailut olivat vuonna 2010. Silloin alkoi tuntua, että kuvat saattavat olla sen verran hyviä, että voivat pärjätä, Mäntykangas muistelee.

Sen jälkeen hän alkoi ottaa aktiivisesti osaa valokuvakilpailuihin vuonna 2011. Numerot ovat huimia: Mäntykangas on saanut lähes viisisataa kuvaa yhteensä 91 maan näyttelyihin. Erilaisia palkintoja hän on saavuttanut 78 kappaletta.

Kuvia Mäntykangas on ottanut Australiaa myöten, mutta valtaosa Mäntykankaan teoksista on syntynyt kävelymatkan päässä pihapiiristä.

Valokuvaus on neljässä vuosikymmenessä ottanut huimia teknologisia harppauksia. Se näkyy niin ikään Mäntykantaan töissä.

Jarmo Mäntykangas Orang hutan – (Metsäihminen). Kuva kotipuistosta.

Hän kertoo itse olevansa kaikista tyytyväisin teoksiin, joiden eteen hän on nähnyt vaivaa niin kuvauskohteen osalta kuin tietokoneellakin.

— Yhtä polkupyörän raatoa järvessä olen kuvannut useampaan kertaan. Siinä on raakaa kaneutta ja se on ajatuksia herättävä. Miksi se polkypyörä on siellä järvessä? Onko kaikki epäkurantti jätettä, jonka hylkäämme? Sen voi tulkita miten tahtoo.

Tulevaisuudessa Mäntykangas aikoo osallistua kilpailuihin ja näyttelyihin edelleen. Kaukaisena haaveena on timanttitason tunnustus, jota ei ole Suomessa toistaiseksi saavuttanut kuin yksi ihminen.

— Se on pitkän tähtäimen suunnitelma. Nykytahdilla minulla menisi siihen kymmenen vuotta, mutta pitää ottaa hyviä kuvia.