Veiterän kannattajilla edessä pitkä ja ikimuistoinen päivä: ”Aamupalaveri on kymmeneltä ja siitä se lähtee” Lappeenrannassa koetaan kaupungin historian ensimmäinen miesten jääpallofinaali, kun Veiterä kohtaa Mikkelin Kampparit illalla Kisapuistossa. Mika Strandén Ilkka Vihtonen odottaa iltaa iloisin mielin. Hän on odottanut tätä hetkeä 38 vuotta.

Veiterä ja Mikkelin Kampparit kohtaavat miesten jääpallon SM-loppuottelussa Lappeenrannan Kisapuistossa lauantai-iltana. Iltaseitsemältä alkavaan otteluun odotetaan yli 3 000 katsojaa.

Hetki on historiallinen Lappeenrannassa. Kaupungissa koetaan ensimmäistä kertaa miesten jääpallofinaali.

Monelle Veiterän kannattajalle päivä on kauan vaalittujen haaveiden täyttymys. Yksi heistä on lappeenrantalainen Ilkka Vihtonen, joka on ollut Veiterän toiminnassa mukana tavalla tai toisella lähes koko 61-vuotisen elämänsä.

— Olen odottanut tätä hetkeä 38 vuotta. Uskon, että päivä on minulle ja monille muille ikimuistoinen.

Vihtonen oli paikalla vuonna 1980, kun Veiterä voitti mestaruuden. Vuoden takainen Akilleksen kaataminen ja sen jälkeiset mestaruusjuhlat menivät häneltä sen sijaan sivu suun.

Vihtonen oli viime maaliskuussa paikalla Porvoon Pallokentällä, mutta liukastui rinnekatsomossa juuri ennen ottelun alkua ja sai nilkkaansa avomurtuman. Finaalin sijaan hän joutui katsomaan kirurgin veistä Töölön sairaalassa.

— Jouduin seuraamaan ottelua puhelimen välityksellä.

”Veiterä on paras jääpallojoukkue Suomessa kautta aikojen”

Tänään Vihtonen sonnustautuu Veiterältä saamaansa pelipaitaan, jonka selässä lukee Ika 60, ja aikoo huutaa äänensä käheäksi. Hän tietää, että katsomossa on satamäärin tuttuja, sekä ihmisiä, jotka tulevat ensimmäistä kertaa jääpalloa katsomaan.

— Kannustusta ei tule puuttumaan, sen takaan.

Vihtosen mielestä joukkueessa on aivan kaikki kohdallaan pelaajista ja valmentajista taustaorganisaatioon.

— Veiterä on paras jääpallojoukkue Suomessa kautta aikojen. Mahdotonta sanoa suosikkipelaajaa, kun vaihtomiehistäkin voi laittaa kenet vain huoletta kentälle.

Veiterä vs Botnia, jääpallon pronssiottelu

Kun Veiterä taisteli pelipaikoilla Kimpisessä, SaiPa tahkosi Abessiiniassa

Vihtonen alkoi pelata Veiterässä 7-vuotiaana ja on kulkenut siitä asti katsomassa kaikki mahdolliset pelit. Jääpallo oli vielä 1960-luvulla jääkiekkoa selvästi suositumpi laji Suomessa.

— Veiterän pelit olivat pelipaikoilla Vanhalla kentällä ja Kimpisessä. SaiPa pelasi niin sanotussa Abessiiniassa Kaukaalla.

Yleisö alkoi valua jääkiekon pariin 1970-luvulla, kun pelit siirtyivät halleihin.

— Urheiluruudussakin oli ennen jääpalloa, mutta nykyään siellä ei lueta edes sarjapelien tuloksia, Vihtonen harmittelee.

Oman peliuransa aikana Vihtonen ehti saada A-junioreiden SM-hopean kaulaansa ja pelata muutamissa edustuksen otteluissa. Isäksi tultuaan hän toimi taustatukena pojalleen Antti Vihtoselle, joka pelasi bandyliigaa 17 vuotta.

Vaikka ei tullut voiton voittoa, Vihtonen oli uskollisesti katsomossa

Vihtonen on seisonut uskollisesti katsomossa läpi vuosien meni joukkueella miten tahansa.

— Oli sellainenkin kausi, että nuorista pojista koostunut joukkue ei voittanut yhtään peliä. Mutta ilman muuta olin aina kannustamassa.

Kotipelien lisäksi hän on kulkenut vieraspelireissuilla.

— Ja käyn katsomassa niin Veiterän D-juniorien kuin Wiipurin Susien naisten pelejä.

Hän on toiminut Veiterän taustalla esimerkiksi järjestämällä pelaajille saunailtoja kotonaan ja teippaamalla taksinsa liikkuvaksi Veiterä-mainokseksi.

Eläkkeellä taksiyrittäjän työstä oleva Vihtonen on kuuden lapsen isoisä, joka vihkii uutta sukupolvea jääpalloperheeseen. Hän käy yhdessä 7- ja 8-vuotiaiden pojantyttärien kanssa peleissä.

Saku Seppä-Lassila luottaa Veiterään ja odottaa hienoa tunnelmaa Kisapuistossa.

Saku Seppä-Lassila jättää tuttavaperheen lapsen rippijuhlat väliin

Joukko innokkaita faneja valmistautuu pitkään päivään.

— Aamupalaveri on Bar Fiiliksessä kymmeneltä. Saa nähdä, mitä sitten tapahtuu, kertoo 23-vuotias opiskelija Saku Seppä-Lassila.

Fani odottaa ikimuistoista tapahtumaa.

— Hienoa, että Kampparit pääsi finaaliin. Mikkelissä on tullut käytyä pelejä katsomassa. Tässä on vähän paikallispelifiilistä.

Lappeenrantalaisella Seppä-Lassilalla olisi ollut tuttavaperheen lapsen rippijuhlat Tampereella lauantaina, mutta ne jäävät nyt väliin.

— Ihan reilusti kerroin, että kun on tämä finaali.

Nuori mies uhkuu voitonvarmuutta ja uskoo, että Veiterän voitonjuhlat jatkuvat pitkälle yöhön.

Veiterä-kaulahuivi vaihtui venäläisseuran asusteeseen Sandvikenissä

Seppä-Lassila käy katsomassa kaikki Veiterän kotipelit ja reissaa tilaisuuden tullen vierasmatseihinkin. Viime lokakuussa hän matkasi muun innokkaan faniporukan kanssa Ruotsin Sandvikeniin, jossa Veiterä pelasi maailmancup-turnauksessa.

— Sillä reissulla olimme yhtä isoa perhettä ja pidimme hirveää meteliä kentän laidalla.

Ruotsin reissulla Veiterän fanit katsoivat jääpalloa jopa kahdeksan tuntia putkeen.

Tuolta matkalta Seppä-Lassilalla on muistona jonkin venäläisseuran kaulahuivi, johon hän vaihtoi Veiterä-huivinsa jonkun itänaapurin kanssa.

— Tämä on ollut pitkä kausi, fani virnistää.

Veiterän finaali pesi kokemuksena Barcelonan kotipelin

Jalkapalloa pelaava Seppä-Lassila on käynyt katsomassa maailmantähtiä futisareenoilla. Hän on kokenut niin Arsenalin kuin FC Barcelonan kotiottelun. Silti hän nostaa suurimmaksi katsojaelämyksekseen Veiterän vuoden takaisen mestaruusottelun Porvoon Akillesta vastaan.

— Porvoossa oli ihan oma tunnelmansa. Meitä oli muutama sata Veiterän kannattajaa ja pidimme kovempaa meteliä kuin 2000 porvoolaista.

Seppä-Lassila on kannattanut Veiterää vajaat kymmenen vuotta. Hän ajautui kentän laidalle kannustamaan jääpalloa pelaavia kavereitaan.

Olosuhteet tekevät hänen mielestään jääpallosta erityisen lajin.

— Vain me hulluimmat lähdemme seisomaan 25 asteen pakkaseen tai kauheaan lumisateeseen. Joskus pelaajia on ollut enemmän kuin katsojia.

Seppä-Lassila uskoo, että Veiterän menestys tuo lajille uusia katsojia. Lauantaina finaaliinkin suuntaa todennäköisesti monia, jotka ovat ensimmäistä kertaa jääpallokatsomossa. Heille Seppä-Lassilalla on neuvo valmiina.

— Vaatetta ei ole koskaan liikaa päällä, ja kanttiinista kannattaa hakea mehua ja makkaraa lämmikkeeksi.

Seppä-Lassila käy katsomassa myös muiden joukkuelajien taistoja: jalkapalloa, jääkiekkoa, koripalloa ja salibandya eri sarjatasoilla.

— Kavereiden pelejä tulee katsottua.