Näyttelyarvio: Caj Bremer löysi Karjalan kuldakägöset – Lappeenrannan taidemuseo löysi herkkupalan

Varsinaisen herkkupalan on napannut Lappeenrannan taidemuseo kesänäyttelynsä vetonaulaksi. Lähes ikoniseen asemaan noussut valokuvaaja Caj Bremer (s. 1929) on ihasteltu moninaisista töistään. Autenttinen sukellus Itä-Karjalaan on ehkä satuttavimpia kuvakokonaisuuksia, joita tämä mestarismies on tehnyt.